Česká pošta logisticky podporuje pomoc po povodních

“Kromě standardních kanálů krizového řízení chceme i touto cestou podpořit starosty z postižených oblastí a získat informace o jejich aktuálních potřebách. O data se samozřejmě podělíme se všemi dotčenými institucemi, zejména s krajskými úřady, na nichž teď leží hlavní tíha zodpovědnosti,” uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že Česká pošta dokazuje svoji tradiční sílu v možnosti předávat informace v jakékoli situaci.

Od včerejšího dne operátoři poštovního call centra obvolávají starosty a ptají se na jejich momentální potřeby. Ministerstvo vnitra totiž připravilo podpůrný systém organizace pomoci, do kterého je možné zadávat informace o tom, co konkrétně samosprávy potřebují, a naopak i to, co nevládní neziskové organizace a velké firmy nabízejí. Transparentní systém obsluhovaný skautskými dobrovolníky umožňuje položky třídit, přerozdělovat a přiřazovat konkrétním příjemcům z řad starostů. Dodávky pomoci zajistí Česká pošta, která je bude expedovat přímo na jednotlivé obecní a městské úřady.

„Starostové dělají vše pro rychlý návrat obcí k normálnímu životu. Česká pošta je zde i pro tyto krizové momenty. Včerejší první kontakty se samosprávou ohledně logistického zajištění pomoci ukazují, že starostové nás berou jako svého přirozeného partnera v komunikaci se státem. Díky všem, kteří se na této koordinaci podílí,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

V momentě, kdy se v podpůrném systému propojí konkrétní nabídka a poptávka na určitý druh hmotné pomoci, jedná se např. o balenou vodu, dezinfekční prostředky, hygienické potřeby, čistící prostředky apod., je tento požadavek předán České poště a ta od dárce převezme konkrétní pomoc a doručí ji danému starostovi. Hlavními partnery při oslovování dárců skautskými dobrovolníky jsou neziskové organizace a velké firmy, které se specializují na zboží, které je aktuálně v postižených oblastech potřeba.

Česká pošta nemůže garantovat, kdy dojde ke spárování poptávky s nabídkou. Od včerejšího dne pracovníci call centra obvolávají starosty obcí postižených povodněmi, pokračovat v tom budou přes víkend a v minimálně v příštím týdnu.