Česká pošta obnovila sobotní provoz na 155 poštách

reklama

Omezení hodin pro veřejnost (HPV), tedy otevření pošt do maximálně 16 hodin, prozatím zůstává beze změny u 208 pošt, které spadají do kritické infrastruktury státu. Omezení je plánováno prozatím po dobu nouzového stavu, resp. po dobu, kdy nadále budou identifikována rizika pro plnou funkčnost krizové infrastruktury. Vzhledem k tomu, že někteří klienti nemají možnost si do 16 hodin vyzvednout uloženou zásilku, budou některé pošty, u kterých to dovolují personální a provozní kapacity, otevřeny i o sobotách. Jejich seznam naleznete ZDE. Na klíčových poštách je sobotní provoz s max. hodinami pro veřejnost do 12 hod. a v Praze max. do 13 hod. Klienti se řídí primárně vývěskou na jednotlivých poštách. U těchto pošt zůstanou i nadále vymezeny HPV do devíti hodin pro obsluhu seniorů. Další uvolnění hodin pro veřejnost plánuje Česká pošta od 4. 5. 2020.

U ostatních 2992 pošt, které nespadají do kritické infrastruktury státu (sídlištní pošty, pošty v menších městech a obcích), budou HPV navráceny so původního rozsahu, který byl provozovány před koronavirovou situací, a to s platností od 4. 5. 2020. I nadále budou HPV do deváté hodiny určeny pro obsluhu seniorů.

K rozvolňování přijatých opatření dojde také u omezení portfolia služeb. U malých provozoven od jedné do max. čtyř přepážek (pošty do 200 m²) budou od 27. 4. 2020 poskytovány konzultační služby pro ČSOB (delší bankovní a pojišťovací operace) jen na specializovaných přepážkách, které mají částečné krytí (varianta sklo) nebo mají krytí alternativní (nalepené plexi). Pokud pošta nemá specializovanou přepážku, klientovi bude doporučena nejbližší pošta v okolí, kde je specializovaná přepážka (domluvení schůzky na přesný čas). Opětovně budou také poskytovány loterijní služby (Sazkové hry a prodej losů).

U větších pošt s plochou nad 200m² budou s platností od 27. 4. 2020 poskytovány služby stejně jako u malých provozoven. Navíc budou otevřeny přepážky POSTSHOP, a to za předpokladu dostatečného zabezpečení pracovníka (ochranné pomůcky – štíty, plexi) a za předpokladu zajištění hygienických prostředků pro klienty (desinfekce).

Psali jsme: Česká pošta: Přihlašovací údaje do DopisuOnline datovou zprávou Česká pošta: I telefonní číslo pomáhá Česká pošta: Nová známka Europa - Poštovní cesty nahlíží do historie Česká pošta: Poštovní datová zpráva není určena k zasílání nevyžádaných obtěžujících sdělení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.