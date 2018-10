Česká televize: Československé legie na všech frontách první světové války

„Většina lidí asi trochu zná příběh legií v Rusku. Cyklus režiséra Jakuba Taberyho poprvé souhrnně představuje vznik a působení československých legií na všech frontách první světové války – tedy nejen v Rusku, ale také ve Francii a Itálii. Společně s průvodcem Jiřím Dvořákem se na cesty po stopách československých legionářů vždy vydávají také potomci někdejších legionářů – společně hledají stopy po svých dědech či pradědech – a často zůstávají v němém úžasu, jak stateční jejich předkové byli a jakými úskalími museli v boji za svobodné Československo projít,“ představuje cyklus kreativní producentka Lenka Poláková.

Příběh československých legií v čase první světové války patří k největším z celých našich dějin. První díl – Krvavá francouzská pole – se zaměřuje na vznik roty Nazdar. Na počátku byla skupina českých sokolů, která ve chvíli, kdy byla vyhlášena válka Francii, usiluje o to, aby se mohla co nejdříve zapojit do bojů proti agresivnímu vilémovskému Německu. Ve stínu italských hor, druhý díl cyklu, zavede diváky do Itálie, která vstoupila do velké války v květnu 1915. Fronta s rakousko-uherskou armádou se tenkrát rozprostřela v horském prostředí podél řeky Soča, kde proběhlo několik krvavých italských ofenzív. Závěrečný díl, Hrdinové od Zborova, ukáže Zborov ve chvíli, kdy se u tohoto ukrajinského městečka koná slavnost ke stému výročí legendární bitvy, která má pro formování československých legií klíčový význam.

„Náš cyklus se zabývá legionáři za první světové války a je pravda, že jsem se dozvěděl mnoho, protože za minulého režimu se o nich vůbec nemluvilo. Proto si myslím, že je záslužné, že náš pořad vznikl, a přál bych mu co nejvíce diváků. Jsem přesvědčen o tom, že nebýt legií, tak Československo neexistuje,“ říká herec a nadšenec do vojenské historie Jiří Dvořák a o českých legionářích uvádí: „Ti kluci na všech frontách vynikali neuvěřitelnou statečností a vojenským umem. Kdekoliv byl nějaký průšvih, tak tam poslali Čechoslováky. Ve Francii jednu kótu dobylo 150 našich kluků, a když tu stejnou kótu dobývali Kanaďané o tři roky později, tak tam padlo čtyřicet tisíc lidí.“

Projekt vznikl v součinnosti s Československou obcí legionářskou.

režie: Jakub Tabery

scénář: Josef Fišer

dramaturgie: Martin Červenka

výkonná producentka: Olga Grossmannová

vedoucí produkce: Marta Hostinská

hlavní kameraman: Jiří Studnička

kreativní producentka: Lenka Poláková

pořadem provází: Jiří Dvořák

autor: Tisková zpráva