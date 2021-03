Česká televize: Dáme to! V novém pořadu radí maturanti maturantům, jak zvládnout didaktický test

reklama

V každém z třiadvaceti dílů pořadu Dáme to! provázejí po typických úlohách maturitních didaktických testů z českého jazyka a matematiky a vedle obvyklých postupů upozorňují i nejčastější chyby. Internetová série Dáme to! je ode dneška volně dostupná na vzdělávacím webu ČT edu ZDE.

„Pro Českou televizi je v posledním, pandemickém roce podpora vzdělávání a pomoc žákům, studentům a učitelům jedním z klíčových témat. Po UčíTelce pro první stupeň základních škol a po Škole doma a dalších pořadech pro žáky chystající se na střední školy jsme nyní chtěli alespoň částečně pomoci maturantům. Uvědomujeme si totiž, jak je pro ně příprava na zkoušku v době výpadku prezenční výuky komplikovaná,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Velmi si vážím odpovědného přístupu veřejnoprávní České televize k žákům a studentům i její spolupráce s Ministerstvem školství. Ta začala již před rokem, kdy jsme společně odstartovali pořad UčíTelka, který byl zaměřen zejména na ty nejmenší. Avizovanou sérii k didaktickým testům považuji za další důležitou podporu letošním maturantům, která naváže na aktivity Ministerstva školství, jako je například možnost procvičování didaktických testů na webu Cermatu nebo v mobilní aplikaci České školní inspekce,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Série Dáme to! se zaměřuje na typické úlohy, které se objevují v didaktických testech z českého jazyka a z matematiky. „Videa jsme netočili s cílem shrnout celou středoškolskou látku. To ani nejde. Spíše jsme chtěli maturantům ukázat, co je čeká, na jaké typy úkolů pravděpodobně narazí, jaké jsou obvyklé postupy i nejčastější chyby, jak se testy hodnotí. Vycházeli jsme z toho, že čím méně zaskočení u testu naostro budou, tím víc času jim zbyde na konkrétní zadání. I proto jsme do tvorby pořadu ve velké míře zapojili samotné budoucí maturanty. Díky nim je předávaná zkušenost daleko autentičtější,“ říká vedoucí Komunikace ČT a webu ČT edu Alžběta Plívová.

Série Dáme to! zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly provázejí studenty hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů. „Spousta mladých lidí ještě úplně nezná strategii řešení testů. Věnuje třeba spoustu času úlohám, na které by měli mít, i vzhledem k bodování, jen pár minut. V tomto ohledu jim pořad Dáme to! určitě může pomoci,“ říká didaktik Petr Koubek, garant vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace NPI, který se podílel na odborném obsahu všech dílů k českému jazyku.

Pořad Dáme to! Tipy k maturitě je ode dneška přístupný na vzdělávacím portálu České televize ČT edu, kde jsou ke každému tématu k dispozici i další procvičovací úlohy, a to na adrese ZDE.

Do tvorby videí se zapojilo 33 studentů z osmi středních škol, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy z Prahy 4, Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, Střední odborné školy z Českého Brodu-Liblice, Gymnázia Na Zatlance, Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, Gymnázia Jana Keplera, Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově, Masarykovy střední školy chemické a Gymnázia České Budějovice.

Portál ČT edu Česká televize spustila v reakci na uzavření škol v dubnu loňského roku. V tuto chvíli web nabízí několik tisíc volně dostupných krátkých vzdělávacích videí, která jsou tříděna podle stupňů vzdělávání a jednotlivých předmětů. ČT edu tak nyní učitelé, rodiče i žáci intenzivně využívají v rámci distančního vzdělávání.

