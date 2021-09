Česká televize: Déčko se zaměří na technologie i finanční gramotnost

reklama

Poprvé také divákům představí výsledek mnohaleté, náročné práce, a to úvodní a původně černo-bílou sérii třinácti Pohádek z mechu a kapradí v barvě. Premiéru bude také mít nový večerníček Kdopak by se čerta bál, kterému hlas propůjčil Ivan Trojan. Novinky nabídnou i oblíbené weby Déčko.cz a ČT edu.

„Od prvních dnů vysílání před osmi lety se snažíme o to, aby Déčko neuhnulo ze své původní mise. I v nové sezoně tak klademe důraz na zábavné vzdělávání, na kvalitu, na tradici. Jsme si vědomi toho, jak velký zásah Déčko mezi dětskými diváky má a že i vzhledem k tomu musíme nabízet obsah, který není jen prvoplánový,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a upřesňuje: „Bankovkovi rozvíjejí finanční gramotnost, Futuro, celoroční soutěž nebo ČT edu digitální kompetence, Občanka posiluje orientaci v současných tématech, Zvěd vznikl ve spolupráci s Akademií věd,… A vedle toho nepřestáváme pečovat o odkaz historicky silné tvorby pro děti. Přestože je výroba nových večerníčků časově i finančně náročná, přestože bychom mohli čerpat pouze z archivu, vznikají v ČT večerníčky nové. Letos diváci uvidí v premiéře pohádky Kdopak by se čerta bál, s hlasem Ivana Trojana, ale, po několika letech práce, i první obarvenou sérii Pohádek z mechu a kapradí.“

Déčko tak na podzim nabídne nový pořad Futuro s Michalem Isteníkem o moderních technologiích, sérii Zvěd, která ukazuje fungování vědy v praktickém životě, premiéru pořadu s tématem zdravého stravování Ke stolu! Servíruje Servác s Pavlem Zedníčkem, a také nové řady Bankovkových, Občanky, Biblických pátrání nebo Party z garáže.

„ČT :D slaví osmé narozeniny a i nyní přicházíme s novými nápady a inspiracemi. Těmi letošními je programové soustředění na ‚nové technologie‘. Toto téma se odrazí ve vysílání, ale i na webu Déčka v naší zbrusu nové celoroční soutěži Mise Špuntix. Chceme tak zábavnou formou přispět k orientaci mladých diváků v současném moderním světě,“ dodává výkonný ředitel Déčka Petr Koliha.

Mise Špuntix

Cílem projektu je vzbudit v dětech zájem o vědu, seznámit je hravou a poutavou formou s technologiemi, které jsou běžnou součástí světa a neustále se vyvíjejí. Soutěž podpoří stejnojmenný desetidílný minipořad a webová stránka, na které děti najdou online hru a spoustu vzdělávacích materiálů. Ke každému z témat na webu najdou dva soutěžní úkoly, vědátorský list a hru. V ní budou moct osídlit svůj vlastní asteroid a osadit ho budovami reprezentujícími jednotlivé technologie.

Nové večerníčky

Držitel sedmi Českých lvů, herec Ivan Trojan poprvé namluvil večerníček. Animovaný seriál Kdopak by se čertů bál od září vysílá ČT :D každý den v 18:45 hodin. „Jiří Žáček je klasik české literatury pro děti a mám velkou radost, že se konečně stal i autorem večerníčku. Jeho čerti jsou vtipní a moudří a mají spadeno jen na ty, kdo si to za své špatné chování opravdu zaslouží. Člověk by si skoro přál, aby existovali doopravdy,“ říká kreativní producentka Barbara Johnsonová.

V říjnu se diváci mohou těšit i na kultovní večerníček namluvený Jiřinou Bohdalovou Pohádky z mechu a kapradí, jehož první a původně černo-bílá třináctidílná série se poprvé vysílala na podzim roku 1968. Díky České televizi, která na projektu pracovala mnoho let, ho nyní diváci uvidí poprvé v barvě. „U ‚obarvování‘ prvních dílů původně černobílého projektu stál ještě osobně výtvarník a režisér Zdeněk Smetana. Děti dostanou dárkem oblíbené Pohádky z mechu a kapradí v novém barevném ‚kabátku‘, s digitálně upraveným a restaurovaným obrazem i zvukem, vše v nejvyšší možné kvalitě. Umělecky i časově náročný projekt byl realizován interně v Grafickém centru České televize,“ prozrazuje dramaturg Miloš Zvěřina.

Největší vzdělávací videoportál v Česku i chytrá zábava na Déčku.cz

Vedle televizních novinek chystá Česká televize novinky také na svých webových platformách. I zde se zaměří primárně na vzdělávání. Portál ČT edu, který byl spuštěn v dubnu loňského roku, aby učitelům, rodičům i žákům usnadnil distanční vzdělávání, vstupuje do nového školního roku s téměř trojnásobně bohatým obsahem. „Učitelé si na ČT edu rychle zvykli, portál se pro ně stal využívanou digitální pomůckou, kterou se chystají zapojit i do běžné prezenční výuky. Proto jsme se rozhodli ČT edu dále rozvíjet, a vedle nových videí přibyla i víc než tisícovka pracovních listů,“ říká generální ředitel Petr Dvořák.

Na webu Déčka naleznou děti na podzim také nové hry, například k procvičení vyjmenovaných slov nebo paměti. „Webové interaktivní a multiplatformní projekty na decko.cz jsou od svého vzniku založeny na preciznosti a detailu, podílejí se na nich ti nejlepší, jsou tvořeny s hravostí, nadšením a přesvědčením, že zábava nevylučuje kultivovanost ani vzdělání či osvětu, že web může být poetickým, zábavným i užitečným místem, které dokáže nabídnout kvalitní a chytré projekty a že to děti bezpečně poznají. U většiny her a projektů musejí vyvinout aktivitu, bystrost, něco se naučit, ale podle ohlasů i návštěvnosti jim to za úsilí a námahu stojí,“ říká kreativní producentka Centra dramaturgie nových médií Štěpánka Sunková.

Duhový svět v Galerii ČT

V říjnu v Galerii ČT na Kavčích horách otevře Česká televize novou výstavu Déčkosvět zaměřenou na duhový svět Déčka. Návštěvníci tak poprvé budou mít možnost vstoupit do světa, který znají především z televizní obrazovky.

Dětem je určena i nová kniha z Edice ČT nazvaná Planeta je Prga. Zábavná publikace vychází z divácky rekordně populárního projektu ČT :D a hravě seznamuje malé čtenáře s principy ekologie i s péčí o jejich okolí. Na její tvorbě se podíleli zkušený autor děl pro děti Petr Hauzírek a ilustrátor Daniel Špaček, známý nejen svou tvorbou vizuálního stylu Déčka.

