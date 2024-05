Česká televize: Soutěžící třináctého ročníku StarDance už vědí, s kým budou tančit

reklama

„Poslední tři řady soutěže jsme vybírali témata, která daný ročník charakterizují. Například loni všech deset večerů spojila noční obloha. Letos to bude radost – z tance, z pohybu a také třeba ze společného sledování StarDance. Nový ročník tedy bude veselý, hravý, pestrobarevný, předávající radost, a přitom stále zachováváme eleganci a noblesu. Tedy dva atributy, které jsou se StarDance od začátku spjaté,“ podotýká Lucie Kapounová, kreativní producentka ČT.

V ateliéru na Kavčích horách se v uplynulých dnech poprvé potkaly jednotlivé páry a po seznámení před kamerami společně nafotily snímky s balonky. Ty symbolizují radost, lehkost a pocit z povznášení se, tedy emoce spojené s tancem. „Který bude tím naším nejradostnějším? Samozřejmě se uchyluji k těm, které jsem už někdy tančila, a to byl valčík a možná, že trošičku waltz. Jinak ani nevím, jak některé ty ostatní vypadají. Je možné, že jsem některý už i tančila, ale to mi úplně vymizelo z hlavy,“ prozrazuje Jana Paulová a její taneční partner Robin Ondráček ji doplňuje: „Doufám, že radostné budou s Janou úplně všechny naše choreografie.“

„Mezi tanci zatím nemám žádného favorita. Nikdy jsem netancovala, ve StarDance mě čeká premiéra,“ těší se Martina Ptáčková. Soutěží projde s Dominikem Vodičkou: „Doufám, že nejradostnější bude hned náš úvodní tanec. Snad nám nervozita nesváže nohy. Chtěl bych, aby nás tancování od začátku bavilo a do soutěže jsme vstoupili uvolnění a s přesvědčením, že máme natrénováno a že všechno dobře dopadne.“

„Úplně nejvíc se těším na freestyle, ale radostné snad budou s Martinem všechny tance,“ věří Marta Dancingerová. Tu bude latinskoamerické a standardní tance učit Martin Prágr: „S Martou bude velká sranda. Doufám, že ji nadchne třeba nějaká zábavná cha-cha nebo něco v sambě. Mám rád tyhle tance, do kterých se vždy snažím vnést zábavu. Možná ale naším nejradostnějším bude nakonec nějaký standardní tanec. Nechte se překvapit.“

„Vůbec netuším, co mě čeká. Samozřejmě mám ponětí, že existují nějaké druhy tance, ale který mi opravdu udělá radost, to zatím nevím. Odhaduji, že pravděpodobně tedy ten, který buď bude nejméně problematický, nebo ten, který Adrianě nezkazím,“ odhaduje Filip Blažek, který na parket doprovodí Adrianu Maškovou: „Primárně radostnou emoci v sobě má třeba jive nebo cha-cha. Tak snad se nám ji tam podaří najít. Jinak ale věřím, že nám radost přinesou i tance, které mají tu hlavní emoci trochu jinou.“

„Náš nejradostnější tanec se vůbec neodvažuji tipovat, ale těším se na valčík,“ odtajňuje Lucie Vondráčková, pro kterou má její tanečník Lukáš Bartuněk hned několik dalších tipů: „Myslím si, že by to mohl být jive a cha-cha. Ale s Lucií bude všechno radostné! Kromě tedy paso doble, to není veselé nikdy.“

„Přiznám se, že jsem v tanci stále lehce neznalý a nevím, který pro mě bude nejradostnější. Ale blízký je mi swing, takže by radostný mohl být asi jive,“ uvažuje Ondřej Ruml. „Radostná pro nás bude možná cha-cha nebo quickstep, ale těžko říct hned takhle na začátku,“ přidává svůj odhad Andrea Třeštiková.

„Věřím, že velmi radostná pro nás bude cha-cha. Už jsem měl možnost ji jednou tančit. Je to veselý, skočný, energický tanec a dovolím si říct, že by nám společně s Kateřinou mohl jít,“ tipuje si Oskar Hes, jehož tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková zamířila v odhadech do jiných vod. „Bavili jsme se s Oskarem o tom, že bychom si spolu mohli střihnout hip hop. Ten mě fakt baví, taky jsem ho několik let tancovala. To bude legrace.“

„Těším se na všechny rychlé tance. A vlastně i na ty pomalé. Nejradostnějším bude ten, u kterého nebudu mít strach, jestli nedělám něco špatně. Byl bych rád, kdyby se mi tak povedl zatančit aspoň jeden,“ přeje si Patrik Hartl. „Šel mu waltz, když jsme si ho hned po seznámení zkoušeli. Myslím si ale, že je Patrik veselý nezmar, tak mu půjdou určitě i ty svižnější tance jako quickstep, možná i jive. Ty se mu budou líbit,“ prorokuje Tereza Prucková.

„Myslím si, že nejradostněji budeme s Jakubem tančit něco rychlejšího, živějšího. Tipuju tedy jive,“ říká Chili Ta. A její tanečník Jakub Mazůch bez otálení připojuje svůj odhad: „S Chili? Cha-cha. A možná i samba, latinskoamerické tance.“

„Moc se těším na waltz, ten tanec je vizuálně nádherný. Miluju ho. Líbí se mi i tango, a tak doufám, že se ho v soutěži dočkám,“ plánuje Jiří Ježek, který letošním podzimem protančí s Lenkou Norou Návorkovou. „Ještě nevím, co Jirku baví, takže je těžké mluvit za nás oba. Věřím, že bude mít radost i z tance, který bude dramatičtější a nebude třeba tak veselý, ale přinese i jiné emoce. Pak budeme mít radost z toho, že nám to jde a něco jsme se naučili.“

