České a slovenské zoo proti masakrům tažných ptáků ve středomoří

Podle odhadů organizace BirdLife International je ve Středomoří každoročně nelegálně zabito 25 milionů tažných ptáků. Jde o pěvce, vodní ptactvo, hrdličky či dravce. Tito ptáci prolétají Středomořím při cestě do a ze svých hnízdišť, včetně těch našich. Upozornit na alarmující situaci se rozhodla Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). U silnic vedoucích z pražského a bratislavského letiště do center těchto metropolí proto umístila billboardy, které masakry tažných ptáků názorně ilustrují.

„Situace je tristní, a to ještě netušíme, kolik takto zabitých ptáků pochází z České či Slovenské republiky. Jistě ne málo. Jedním z důležitých poslání zoologických zahrad je ochrana biodiverzity, proto zrůdnému masakru ptáků nechceme nečinně přihlížet. I bez něj, vlivem zásahů do krajiny, ptačích druhů v Evropě razantně ubývá,“ vysvětlil důvody vzniku kampaně prezident UCSZOO Erich Kočner.

Podle doposud jediného relevantního šetření, které provedla organizace BirdLife International, je mezi těmito 25 000 000 ptáků, z nichž většina by hnízdila na evropském kontinentu, 20 200 000 pěvců (mj. asi 2 900 000 pěnkav obecných a 1 800 000 pěnic černohlavých), zhruba 1 800 000 vodních ptáků, 700 000 holubů a hrdliček nebo 100 000 dravců. Tito ptáci jsou stříleni, chytáni do sítí, na lep nebo do pastí, a to pro zábavu, na jídlo či pro klecový chov.

Unie českých a slovenských zoologických zahrad umístila u silnic vedoucích z pražského a bratislavského letiště do center těchto metropolí billboardy, které poukazují na masakry tažných ptáků ve Středomoří. Čtyři billboardy jsou v Praze na Evropské třídě. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

„Ani některé ze států Evropské unie, zejména Itálie a Francie, nejsou schopny dodržet to, k čemu je zavazují jak Bonnská a Bernská úmluva, tak evropská Směrnice o ochraně volně žijících ptáků,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Smyslem této kampaně je upozornit na problém nelegálního lovu nejen italské, francouzské a další turisty přijíždějící do Prahy a Bratislavy, ale zejména podnítit zájem médií u nás i v zahraničí.“

Miroslav Bobek již loni vyzval české europoslance, aby ve věci nelegálního lovu ptáků začali jednat. Na tuto výzvu pak zareagovalo několik tehdejších europoslanců, zejména RNDr. Pavel Poc, který ve věci interpeloval Evropskou komisi a následně i komisaře pro životní prostředí Karmenu Vellu. Pražská zoo také loni v dubnu na dané téma zorganizovala seminář.

Současná outdoorová kampaň UCSZOO bude probíhat do konce srpna. Čtyři billboardy jsou rozmístěny v Praze na Evropské třídě, pět jich je v Bratislavě: na Ivanské cestě, u výjezdu z letiště, na Bajkalské a Vanorské ulici a na Trnavském mýtě.

autor: Tisková zpráva