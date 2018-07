České dráhy: Cyklohráček mimořádně zaveze výletníky do železničního muzea v Lužné i Hornického skanzenu Mayrau

Výletní vlak pro rodiny s dětmi Cyklohráček čeká v červenci výluka na jeho pravidelné trase z Prahy kolem Okoře a do Slaného kvůli opravě železniční tratě. O víkendech 14.–15. a 21.–22. července se proto vydá na jinou trasu a sveze výletníky z Prahy do železničního muzea v Lužné u Rakovníka a do Hornického skanzenu Mayrau u Kladna.

„Lidé jsou zvyklí, že výluka přináší vždy nějaké komplikace. My jsme si řekli, že to pojmeme jinak a z výluky uděláme příležitost, jak připravit pro rodiny s dětmi cestu Cyklohráčkem do míst, kam se s ním ještě nikdy nemohli svézt,“ říká náměstek ředitele ROPID Martin Šubrt a dodává: „Cyklohráček jezdí z Prahy na Okoř a do Slaného vždy o víkendech a svátcích, ale během čtyř víkendových dní se bude trať opravovat a vlak nemá kudy projet. Každý z těchto dní proto vezme dopoledne z Prahy výletníky do křivoklátských lesů a železničního muzea v Lužné u Rakovníka, odpoledne pak do Dolu Mayrau, kde bude připravený speciální program pro děti a jejich rodiče.“

Do Lužné dopoledne, na Mayrau odpoledne

Výluka se bude konat v těchto dnech:

sobota 14. července 2018

neděle 15. července 2018

sobota 21. července 2018

neděle 22. července 2018

„Do železničního muzea v Lužné u Rakovníka pojede ranní Cyklohráček, který vyráží z pražského hlavního nádraží v 9:03. Z Hostivice nepojede tradičně do Slaného, ale do Kladna a dále směrem na Stochov, Nové Strašecí, Řevničov a Lužnou. Z Jenče vyrazí od Cyklohráčku náhradní autobusy směrem do Slaného, které pojedou místo vlaku po jeho pravidelné trase kolem hradu Okoře,“ vysvětluje Jakub Goliáš, ředitel regionálního obchodního centra ČD pro Prahu a Středočeský kraj.

Odpolední Cyklohráček, který jede ve 12:58 z Prahy hlavního nádraží, pojede mimořádně do Hornického skanzenu Mayrau. „Bohužel není v provozu vlečka, po které může jet vlak až do skanzenu, proto cestující dovezeme Cyklohráčkem na zastávku Kladno-Švermov a tady na ně počkají autobusy, které je přepraví do skanzenu,“ doplnil Jakub Goliáš. Na celé odpoledne bude ve skanzenu připraven program a zpět do Prahy se Cyklohráček vydá v 17:33.

Železniční muzeum Českých drah Lužná u Rakovníka

Po příjezdu Cyklohráčku do železničního muzea se cestující mohou těšit na řadu zajímavých aktivit:

komentovanou prohlídku s průvodcem, s návštěvou haly oprav

výstavu parních a dieselových lokomotiv

modelové kolejiště

dětské hřiště

vyhlídkové jízdy úzkorozchodnou železnicí

Více ZDE.

Cyklohráček se po příjezdu do Lužné u Rakovníka ihned vrací zpět do Prahy. Pro cestu z výletu mohou cestující využít například rychlíky linky R24 (Praha–Rakovník) nebo osobní vlaky.

Hornický skanzen Mayrau

„Pro rodiny s dětmi, které přijedou do hornického skanzenu Cyklohráčkem, jsme připravili odpolední program. Návštěvníci si projdou prohlídkovou trasu vedoucí po trase havíře před jeho cestou do podzemí. Projdou přes cechovnu a řetízkovou šatnu do jámových budov dolu,“ říká vedoucí Hornického skanzenu Mayrau Tomáš Voldráb. „Zájemci zhlédnou ukázku provozu parního těžního stroje Ringhoffer Smíchov a společně zamíříme do štoly pod kopcem Homole. Pro děti je u nás připraveno i dětské bludiště.“

Černé uhlí se v Dole Mayrau ve Vinařicích u Kladna začalo těžit v roce 1874 a těžilo se až do roku 1997. Od roku 1994 je v areálu hornický skanzen.

Pro cestující Cyklohráčku jsou připraveny:

komentovaná prohlídka zaměřená na hornickou činnost na Kladensku – prohlídka směřuje po každodenní trase havíře před jízdou do podzemí

návštěva cechovny, řetízkových šaten, koupelen a jámových budov dolu

ukázka provozu parního těžního stroje firmy Ringhoffer Smíchov z roku 1905

exkurze do štoly pod kopcem Homole včetně ukázky dobývacích metod

expozice báňského záchranářství v budově Dýmnice

dětské bludiště

Více ZDE

Více informací o speciálních jízdách Cyklohráčku a přesné jízdní řády jsou na internetových stránkách ZDE, ZDE a také na oficiálním facebookovém profilu ZDE. V Cyklohráčku platí běžný tarif ČD a PID, přeprava navazujícím autobusem ze zastávky Kladno-Švermov do Historického skanzenu Mayrau je zdarma.

autor: komerční tisková zpráva