České dráhy: Letní jízdní řád rozšířil nabídku mezistátního cestování, nové přímé spojení do Flensburgu a jízdenka na vídeňské letiště Schwechat

„Díky naší spolupráci s Deutsche Bahn nabízíme našim cestujícím od 12. června nové cílové destinace v severním Německu, kam míří přímé vlaky Berliner z Prahy. Jsou to města Neumünster, Rendsburg a především pak zajímavé turistické destinace Schleswig a Flensburg. Ten leží na hranicích Německa a Dánska u pobřeží Baltského moře a je vyhlášený například svou regatou," říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah.

Spoj odjíždí z Prahy v 10:25 hod. a do Flensburgu přijíždí večer v 19:07 hod.. Opačným směrem má plánovaný odjezd z Flensburgu v 8:31 hod. a do Prahy přijíždí v 17:35 hod. Cestujícím nabízí standard vlaků EuroCity Berliner, který zahrnuje vedle klimatizované soupravy také palubní Wi-Fi síť, elektrické zásuvky 230 V a USB konektory pro napájení elektroniky, restaurační vůz a Servis am Platz v 1. třídě s kompletní nabídnou jídelního vozu servírovanou ve voze 1. třídy, ve 2. třídě pak službu minibaru s drobným občerstvením, oddíl pro cestující s dětmi, místa pro cestující na vozíku a také prostor pro přepravu jízdních kol.

Pro cestu na sever Německa je možné využít Včasnou jízdenku Evropa. Včasná jízdenka Evropa z Prahy do Berlína je dostupná za ceny již od 353 Kč, do Hamburku od 479 Kč a do Flensburgu od 932 Kč. Nabídka Včasných jízdenek Evropa umožňuje cestovat do velké části Evropy za atraktivní ceny. Příkladem dalších podobných destinací, jako je Flensburg, jsou na pobřeží Severního moře, např. nizozemský Zandvoort nebo belgické Oostende. Cena jízdenky ve 2. vozové třídě z Prahy do Zandvoortu začíná na 1487 Kč a do Oostende na 1578 Kč.

Od letní změny jízdního řádu je v nabídce Českých drah také nová zpáteční jízdenka s prodlouženou platností na vídeňské letiště Schwechat. „Začátek léta je ideální příležitostí rozšířit dostupnost letišť, ze kterých odlétají naši občané nejen do přímořských letovisek. Ke speciálním jízdenkám Vlak+letiště Praha a Vlak+letiště Mošnov jsme ve spolupráci s naším rakouským partnerem ÖBB přidali také vídeňské letiště Schwechat. Nová zpáteční jízdenka je v nabídce od 24 Euro, tedy aktuálně 605 korun, a je určena pro cesty z Brna na letiště a zpět, má prodlouženou platnost až 30 dní a platí také ve vlacích railjet a EuroCity s přestupem na vídeňském hlavním nádraží. Cestující se tak dostane pohodlně komfortními vlaky až přímo na jedno z největších středoevropských letišť," upozorňuje Jiří Ješeta

České dráhy nabízejí mezi Brnem a vídeňským hlavním nádražím denně 8 párů přímých vlaků v kvalitě railjet s jízdní dobou 1 h. 27 min. Z Břeclavi je doplňují další 4 páry vlaků EuroCity. Z nádraží Wien Hauptbahnhof mohou cestující na letiště využít navazující rychlovlaky railjet, které odjíždějí každou půlhodinu a cesta na letiště jim trvá zhruba čtvrt hodiny. Celá cesta z centra Brna na vídeňské letiště tak trvá přibližně 2 hodiny.

Jízdenky jsou určené pro 2. třídu. Pro cestu na nádraží Flughafen Wien jsou vázané na konkrétní spoj, pro zpáteční cestu lze využít jakýkoliv vlak ve vybraný den. Zpět lze cestovat nejdříve den po cestě tam. Pro děti od 6 let, studenty a seniory jsou zlevněné varianty jízdenky. Děti do 6 let jsou přepravovány bezplatně. Základní zpáteční jízdenka z Břeclavi na vídeňské letiště pak stojí od 22 Euro, tedy 554 Kč.

