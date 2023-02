České dráhy: Letos zamíří na české tratě rekordní počet nových vlaků

reklama

„Obnova vozidlového parku Českých drah letos vstoupí do další etapy. V případě jednotek RegioPanter už bude dodána více než polovina všech objednaných vlaků a začne provoz nových motorových jednotek řady 847 od polské společnosti PESA. V první polovině roku nahradí staré soupravy nové jednotky RegioPanter na elektrifikovaných tratích na Vysočině a ve druhé polovině roku začne plošná náhrada starších souprav v Olomouckém kraji. Další nové jednotky RegioPanter zamíří do Moravskoslezského kraje. Od Jihomoravského kraje letos převezmeme také 31 nových čtyřvozových jednotek Moravia, které budeme provozovat nejméně do konce roku 2024,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Letošní první dodaná jednotka RegioPanter už zamířila do Moravskoslezského kraje. Koncem roku 2023 tam přejdou další čtyři soupravy, které od konce loňského roku jezdí na Olomoucku. V první polovině roku se očekává ještě dodávka dalších 6 dvouvozových jednotek na Vysočinu a dvou jednotek do Olomouce. Ve druhé polovině začnou dodávky třívozových jednotek 640.2 RegioPanter. Dvě zamíří do Moravskoslezského kraje a až 22 by jich mělo být dodáno do Olomouckého kraje. Zbývajících 5 jednotek pro Olomoucký kraj bude do provozu nasazeno v roce 2024.

České dráhy budou letos provozovat také 31 čtyřvozových jednotek Moravia Jihomoravského kraje. První z nich byla uvedena do zkušebního provozu s cestujícími v lednu. V Jihomoravském kraji bude jezdit celkem 37 elektrických jednotek Moravia ve dvou provedeních. Prvních 6 jednotek bylo uvedeno do provozu už loni. Vlastníkem jednotek je Jihomoravský kraj.

Na české tratě vyjedou také nové motorové soupravy. „Předpokládáme, že koncem roku zahájíme zkušební provoz s cestujícími také u motorových jednotek řady 847 od společnosti PESA. Dodavatel má sice určité zpoždění, ale první jednotka už byla dopravena na testovací okruh u Velimi. Začaly její zkoušky a následovat bude schvalování u drážního úřadu. Věříme, že se tak výrobci podaří ve druhé polovině roku zahájit předávání prvních jednotek do provozu s cestujícími. Ty zamíří nejprve na tratě Jihočeského a Středočeského kraje, Prahy a následně také do Pardubického kraje a na Vysočinu. Příští rok budou pokračovat dodávky nových jednotek RegioPanter a motorových souprav do Královéhradeckého kraje,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu.

První jednotky od společnosti PESA budou dodány do provozního pracoviště v Táboře, následně dodaná vozidla obslouží tratě Praha – Rudná u Prahy – Beroun a Beroun – Rakovník a další z nich zamíří do Pardubického kraje a na Vysočinu. Na ně budou v příštím roce navazovat dodávky pro Královéhradecký a Plzeňský kraj.

Charakteristika moderních elektrických a motorových jednotek:

moderní světlý a přehledný klimatizovaný interiér,

ergonomicky řešené čalouněné sedačky v provedení 1. a 2. třídy (u jednotek Moravia pouze 2. třída),

bezbariérový nástup s podlahou vozidla ve výši moderních nástupišť bez nutnosti překonávat schody,

pro cestující na vozíku plošiny pro překlenutí prostoru mezi nástupištěm a podlahou vozu,

na zastávkách s nižšími nástupišti usnadní nástup dodatečný výsuvný schod,

moderní bezpečné předsuvné dveře ovládané tlačítky,

stranově selektivní odblokování dveří, dveře jsou centrálně uzavírané a blokované již před rozjezdem vlaku,

pro nevidomé a slabozraké jsou jednotky vybavené dálkovým ovládáním dveří obsluhované slepeckou vysílačkou a vybavené akustickým majáčkem,

prostorné bezbariérové WC přístupné osobám na vozíku s uzavřeným systémem,

sklopný pult pro přebalování kojenců,

elektrické zásuvky 230 V 50 Hz a USB porty pro napájení přenosné elektroniky cestujících, např. mobilní telefony, tablety atp.,

Wi-Fi,

sklopné nebo rozkládací stolky podle rozmístění sedaček a zásuvky 230 V,

dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků, případně elektrokol,

dostatečné velké prostory pro umístění kočárků a jízdních kol,

moderní audiovizuální informační systém poskytující informace o jízdě vlaku a zastávkách,

pro nevidomé a slabozraké jsou k dispozici informační štítky v Braillově písmu.

