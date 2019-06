České dráhy: Mattoni Expressem do lázní Kyselka

O prázdninových sobotách vypraví České dráhy elegantní motorový vlak „Singrovka“ z první poloviny 60. let 20. století do bývalých vyhlášených lázní Kyselka a za turistickými zajímavostmi v okolí.

Vlak pojede z karlovarského dolního nádraží do Vojkovic a odtud bude pokračovat dál až do obce Kyselka po vlečce firmy Mattoni, po níž běžně osobní vlaky nejezdí.

Vlak bude odjíždět z dolního nádraží v Karlových Varech v 9:30, pojede přes Dalovice, Hájek, Ostrov nad Ohří a Vojkovice a v 10:55 dorazí do Kyselky. Následovat bude výletní jízda do Vojkovic a zpět do Kyselky a v 15:15 vlak vyrazí zpět do Karlových Varů. Příjezd na dolní nádraží bude v 16:35.

Jízdenky je možné koupit v předprodeji ve všech pokladnách v síti ČD. Doprodej bude zajišťovat vlakový personál přímo ve vlaku.

Program:

Termíny jízd jsou o prázdninových sobotách 29. června, 6., 13., 20. a 27. června a 3., 10., 17., 24. a 31. srpna 2019.

Pro výletníky budou připravené bezplatné komentované prohlídky areálu lázní Kyselka. Cestující z historického vlaku mohou navštívit také Mattoni Muzeum, kde dostanou 50% slevu ze vstupného, nebo se mohou vydat na turistický výšlap na rozhlednu Bučina.

Více ZDE.

Psali jsme: České dráhy: Včasná jízdenka Evropa se rozšiřuje na Ukrajinu a do Chorvatska České dráhy vybaví svá vozidla novým zabezpečovačem České dráhy: Modernizovaný vůz pro regionální dopravu na Czech Raildays České dráhy: Důvodem k odvolání ing. Kupce je ztráta důvěry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva