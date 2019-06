České dráhy vybaví svá vozidla novým zabezpečovačem

Cílem Evropské unie, která zavedení ETCS iniciovala, je sjednotit systémy všech evropských železnic a zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč členskými státy. České dráhy proto zařízení instalují až do 453 elektrických a motorových vozidel a řídicích vozů. Celkové náklady se vyšplhají na několik miliard korun.

„Aktuálně jsme podepsali první rámcovou smlouvu se sdružením dodavatelů ČD – Telematika a.s. a AŽD Praha s.r.o. na vybavení až 131 elektrických lokomotiv, a to na základě výsledku veřejné zakázky,“ upřesňuje místopředseda představenstva ČD, a.s., Radek Dvořák a pokračuje: „Zároveň jsme již závazně objednali instalaci ETCS do 102 hnacích vozidel řad 162, 162 WTB, 362 a 362 WTB v celkové hodnotě necelých 1,4 miliardy korun. Předpokládáme, že zhruba 39 % této částky pokryje dotace z evropského programu Connecting Europe Facility – CEF.“ Souhlas s uzavřením smluv udělila Dozorčí rada i Řídicí výbor společnosti. Většina ze 102 lokomotiv bude mít zařízení nainstalováno do konce roku 2022.

Další dvě zakázky na instalaci ETCS do až 288 vozidel řad 471, 440, 640, 650/651, 650, 660, 661, 750.7, 841, 842, 844, 954.2 a 691 se blíží k závěru. „I tady bychom se rádi ucházeli o dotace z programu CEF, požádali jsme proto jeho administrátora, kterým je Výkonná agentura pro inovace a sítě – INEA o prodloužení termínu,“ říká Radek Dvořák a vysvětluje důvody: „Prakticky všichni evropští dopravci teď hledají výrobce mobilní části ETCS, kterých je málo. Kvůli přetlaku poptávky se navíc výrazně zvyšují ceny, za které jsme schopni toto zařízení nakoupit. Jednání s dodavateli jsou proto náročná a trvají déle, než jsme předpokládali.“

Příliš vysoká nabídková cena je zároveň důvodem ke zrušení tří zakázek na vybavení pendolin, railjetů a lokomotiv řady 380. O dalším postupu rozhodne vedení společnosti.

autor: Tisková zpráva