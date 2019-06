České dráhy: Včasná jízdenka Evropa se rozšiřuje na Ukrajinu a do Chorvatska

České dráhy ve spolupráci se slovenskou společností ZSSK a ukrajinskými železnicemi UŽ zlepšily spojení mezi Českem a Ukrajinou a zavedly novou Včasnou jízdenku Ukrajina do Mukačeva. Jedná se o nové spojení Čech a západní Ukrajiny pouze s jediným přestupem v Košicích. Včasné jízdenky nově nabízejí České dráhy také pro cesty do Chorvatska.

Slovenské železnice zavádějí dva páry nových přímých vlaků Košice – Mukačevo a zpět. Tyto regionální rychlíky odjíždí z Košic v 9:10 a ve 12:01 a do Mukačeva přijíždějí ve 14:00, resp. v 16:42. Opačným směrem odjíždí ve 14:54 a 18:20 místního času a do Košic přijíždějí v 18:13 a 21:33 hod. V obou směrech navazují s dostatečnou časovou rezervou na přímé noční vlaky EuroNight Slovakia z / do Prahy.

„Pro stále více oblíbené cesty na západní Ukrajinu jsme připravili pro naše zákazníky u nyní zavedených vlaků Košice – Mukačevo s našimi partnery novou nabídku z řady Včasných jízdenek Evropa. Nová Včasná jízdenka Ukrajina bude k dispozici na noční vlaky ‚Slovakia‘ a ‚Bohemia‘ mezi Prahou a Košicemi a na navazující regionální rychlíky z Košic do Mukačeva. Cena Včasné jízdenky Ukrajina začíná na 27 eurech, tedy přibližně na 710 korunách,“ říká ředitelka odboru cenotvorby a produktové komunikace Zuzana Čechová.

K ceně samotné jízdenky je třeba připočítat ještě rezervace v celkové hodnotě od 132 Kč v případě míst k sezení. Vlak z Košic do Mukačeva je totiž povinně místenkový. Zpáteční cesta Praha – Mukačevo – Praha včetně nejlevnějších rezervací lze tedy pořídit od 1 684 Kč.

Nové spojení nabízí relativně rychlé cestování pouze s jedním přestupem v Košicích. Odpadá také zdlouhavé odbavení na slovensko-ukrajinském silničním přechodu s předem nejasnou dobou pobytu na hranicích. Při odjezdu z Prahy ve 22:15 vlakem Slovakia přijede cestující do Mukačeva druhý den ve 14 hodin. Při cestě opačným směrem lze vyrazit z Mukačeva ve 14:54 s příjezdem do Prahy vlakem Slovakia v 6:16 hod.

Se Včasnou jízdenkou nově také do Chorvatska

České dráhy nově nabízejí Včasné jízdenky také pro cesty z České republiky do Chorvatska (tranzitem přes Rakousko). Jízdenky je možné koupit mezi libovolnými mezinárodními tarifními body Českých drah a Chorvatských železnic (HZPP), tj. mezi většinou významnějších stanic v obou zemích. Cestujcí si tak můžou pořídit jízdenky např. do Záhřebu, Splitu nebo Šibeniku. Využít lze přitom až 90denní předprodej. Konkrétní ceny jízdenek najdou cestující v e-shopu ČD, detaily o nabídce jsou zde.

Včasné jízdenky Evropa dnes nabízejí levné cestování vlakem už do 12 evropských zemí. Cesta s Včasnou jízdenkou Evropa stojí například z Prahy do Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem, Varšavy nebo do Innsbrucku od 500 Kč.

autor: Tisková zpráva