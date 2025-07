České dráhy: Modernizace omezí provoz mezi Karlštejnem a Berounem

Důvodem jsou stavební práce Správy železnic, která v tomto úseku modernizuje trať. V úseku mezi Karlštejnem a Berounem dočasně pojede jen polovina z obvyklého počtu regionálních vlaků a interval mezi jednotlivými spoji se prodlouží z obvyklých 30 minut na jednu hodinu. Mezi Prahou a Karlštejnem se naopak interval v průběhu celého dne sjednotí na 30 minut. V dálkové dopravě se výluka dotkne jen dvou večerních spojů Českých drah, které budou mezi Prahou a Berounem nahrazené autobusy. Prosíme cestující, aby si při cestách na Berounsko dopředu ověřili své spojení ve vyhledávači spojení nebo v mobilní aplikaci Můj vlak, do kterých už jsou tyto změny zapracovány.

Změny jízdních řádů osobních vlaků Praha – Beroun od 1. srpna v denní době

Od pátku 1. srpna bude v souvislosti s modernizací tratě v úseku Karlštejn – Beroun upraven jízdní řád osobních vlaků linky S7 Praha – Beroun. V úseku mezi Karlštejnem a Berounem pojede s ohledem na sníženou kapacitu tratě pouze polovina z obvyklého počtu spojů, interval osobních vlaků se tak v denní době prodlouží ze současných 30 na 60 minut.

V době přepravního sedla v pracovní dny dopoledne bude naopak zkrácen interval v úseku mezi Zadní Třebaní a Karlštejnem. Mezi Prahou a Karlštejnem tak pojedou vlaky v denní době v jednotném intervalu 30 minut.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4859 lidí

Ve směru do Prahy budou v souvislosti se stavebními pracemi posunuté časy odjezdů ze stanice Beroun. Osobní vlaky budou s výjimkou ranních a večerních spojů odjíždět v pravidelných časech vždy 10 minut po celé hodině (od 6:10 do 20:10), tj. oproti současným časům odjezdů o čtyři minuty dříve. V úseku z Karlštejna do Prahy pojedou vlaky v obvyklých časech. K drobné změně dojde i na přípojné trati ze Zadní Třebaně do Lochovic. V pracovní dny pojede vlak se současným odjezdem ze Zadní Třebaně v 11:03 (Os 27710) o 30 minut později, tj. v 11:33. Díky tomu bude zachován přípoj z Berouna ve směru do Litně a Lochovic.

Expresy a rychlíky Českých drah (linky Ex6 Západní a Bavorský expres v trase Praha – Plzeň – Cheb / Domažlice / München a R16 Berounka Praha – Klatovy / Železná Ruda-Alžbětín) pojedou v denní době bez omezení.

Regionální vlaky linky S7 pojedou podle výlukového jízdního řádu ZDE.

Úpravy jízdních řádů ve večerních a časně ranních hodinách

V pozdně večerních a časně ranních hodinách až do 12. / 13. prosince 2025 bude kvůli stavebním pracím Správy železnic pokračovat výluka se zastaveným provozem v úseku Karlštejn – Beroun. S touto výlukou se cestující setkali již v několika předchozích měsících.

V souvislosti s tímto omezením v nočních hodinách budou čtyři regionální spoje v části trasy nahrazené autobusy. Vlaky s odjezdem z Prahy hl.n. do Berouna ve 23:15 (Os 8874) a v 00:30 (Os 8800) a vlaky v opačném směru s odjezdy z Berouna v 03:44 a 04:14 (Os 8803 v pracovní dny a Os 8807 denně) budou nahrazeny v úseku Karlštejn – Beroun a zpět autobusem. Z důvodu silničních uzavírek bude náhradní doprava u těchto osobních vlaků do konce letních prázdnin rozšířena na úsek Řevnice – Beroun.

K zachování přípojové vazby v Zadní Třebani mezi vlaky Os 27701 (Lochovice 03:42 – Zadní Třebaň 04:26) a Os 8807 (ve směru Praha) pojede v pracovní dny do konce letních prázdnin vlak Os 8807 již z Karlštejna (odj. v 04:26), ačkoliv bude náhradní doprava zajištěna v úseku Beroun – Řevnice. Přestup mezi náhradní dopravou a vlakem však bude garantován pouze ve stanici Řevnice.

V dálkové dopravě se budou noční výluky týkat vlaků R 748 Berounka a EC 363 Bavorský expres, které budou v úseku Praha hl.n. – Beroun (a opačně) nahrazeny náhradní dopravou dle samostatného výlukového jízdního řádu ZDE.

Během roku na trati 171 Praha – Beroun souběžně probíhá řada dalších stavebních prací, například v souvislosti s přestavbou nádraží Praha-Smíchov, s výstavbou silničního nadjezdu v Praze-Velké Chuchli nebo se zmiňovanou modernizací úseku Karlštejn – Beroun. Zásadní opatření lze čekat při zcela zastaveném provozu v úseku Praha hl.n. – Praha-Smíchov, který je naplánován ve dnech 27. – 31. srpna 2025. Dopravní opatření pro tuto výluku se v současné době připravují.

Cestujícím doporučujeme, aby si před plánovanou cestou na trati z Prahy do Berouna vždy dopředu ověřili aktuální jízdní řád ve vyhledávačích spojení například na webu ZDE nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Detailní informace o změnách v jízdním řádu jsou k dispozici na stránkách ZDE.

Za komplikace spojené se stavebními pracemi a s nimi souvisejícími změnami jízdních řádů se cestujícím omlouváme.

Psali jsme: České dráhy: ComfortJety přebírají vládu na Berlinerech České dráhy: Barevná jednotka Stadler jezdí na Jesenicku i během léta České dráhy: Nasazení lůžkových vozů na nočních Baltic expressech prodlouženo České dráhy jsou oficiálním dopravcem ligového fotbalu