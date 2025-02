České dráhy: Modernizace tratě změní jízdní řády vlaků mezi Prahou a Berounem

Vzhledem k poměrně velkým odchylkám od pravidelného jízdního řádu cestujícím doporučujeme, aby si před plánovanou cestou dopředu ověřili aktuální jízdní řád ve vyhledávačích spojení např. na stránkách ZDE nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.

Denní výluky

Období od 15. 12. 2024 do 7. 2. 2025, od 17. do 21. 2. 2025 a od 3. do 7. 3. 2025, vždy od 4:30 do 23:15 hodin

V těchto termínech jedou vlaky v celém úseku z Prahy do Berouna v hodinovém intervalu (tj. oproti běžnému jízdnímu řádu je počet těchto spojů redukován na polovinu), nicméně v úseku Řevnice – Karlštejn jedou vlaky v denní době v intervalu 30 minut bez datového omezení. Například spoje, které jezdily mezi Řevnicemi a Karlštejnem pouze o víkendu tak jezdí při výlukách denně. Podrobnosti jsou ve výlukovém jízdním řádu.

Období od 7. 2. 2025 od 20:55 nepřetržitě do 17. 2. 2025 do 04:20 a také od 21. 2. 2025 od 23:55 nepřetržitě do 3. 3. 2025 do 04:20 hodin

V mezidobí budou stavební práce Správy železnic probíhat i v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice. Na trati bude proto platit upravený jízdní řád. Regionální vlaky z Prahy do Berouna pojedou v hodinovém intervalu (redukce vlaků na polovinu včetně vložených vlaků v pracovní dny jedoucích do Řevnic), vybrané vlaky jezdící v pracovní dny do Řevnic budou prodloužené do Karlštejna. V úseku Praha hl.n. – Praha-Radotín budou regionální vlaky zajištěné bez zásadních omezení.

Stavební práce omezí v tomto období také dálkové vlaky. Všechny spoje rychlíkové linky R16 Berounka budou v těchto termínech v úseku Praha-Smíchov – Beroun zajištěné náhradní autobusovou dopravou s dřívějším odjezdem dle výlukového jízdního řádu, v úseku Praha hl.n. – Praha-Smíchov pak budou tyto vlaky až na výjimky v brzkých ranních hodinách odřeknuté bez náhrady. Spoje linky Ex6 Západní expres a Bavorský expres pojedou bez zásadních omezení, vlaky IC 553 a IC 555 pouze v pracovní dny mimořádně zastaví v Berouně (pro výstup a nástup cestujících) a v Praze-Radotíně (pouze pro výstup cestujících) a v úseku Beroun – Praha hl.n. v nich budou mimořádně uznávány i jízdní doklady dle tarifu PID.

Pro zachování přípojových vazeb mezi linkami S7 a S76 v Zadní Třebani pojede v odlišných časových polohách a v upravených trasách také drtivá většina spojů linky S76 mezi Zadní Třebaní, Litní a Lochovicemi. Ve dnech 17. a 18. února se navíc na lince S76 uskuteční další denní výluky, při kterých budou vybrané spoje zajištěné náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu. Spoje náhradní dopravy budou kvůli nemožnosti zajistit bezpečné otáčení autobusů v Zadní Třebani odkloněné do stanice Řevnice.

Noční výluky

V souvislosti se stavebními pracemi Správy železnic ČD v období od 3. února předběžně do 1. června 2025 denně (doposud se výluky konaly pouze v pracovní dny) nahradí dva páry osobních vlaků mezi Karlštejnem a Berounem autobusy. Půjde o vlaky s odjezdy ve 23:15 a v 00:30 z pražského hlavního nádraží, v opačném směru pak o spoje s odjezdy ve 3:44 (jezdí pouze v pracovní dny) a 4:14. Cestující upozorňujeme, že náhradní autobusy budou odjíždět z náhradní zastávky vedle berounského nádraží o půl hodiny dřív než podle pravidelného jízdního řádu a v opačném směru od Prahy sem budou přijíždět asi o půl hodiny později.

Ve stejném období zároveň ČD nahradí dva večerní dálkové vlaky v úseku mezi Berounem a pražským hlavním nádražím autobusy. Půjde o poslední večerní spoj linky R16 Berounka (vlak R 748), který jede z Prahy hl.n. těsně před půlnocí do Plzně, a v opačném směru o poslední večerní Bavorský expres (vlak EC 363), který jezdí z německého Schwandorfu přes Plzeň do české metropole. Tento vlak v Berouně obvykle nezastavuje, během plánovaných stavebních prací tu cestující mimořádně přestoupí na náhradní autobusovou dopravu.

V souběhu s těmito omezeními budou probíhat i noční výluky mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem, a to z důvodu rozsáhlé modernizace stanice Praha-Smíchov. Aktuálně se konají do 18. / 19. února 2025, ale další budou následovat. Během těchto výluk jsou všechny vlaky dálkové i regionální dopravy vedeny odklonem mimo stanici Praha-Smíchov. Dálkové vlaky mimořádně zastavují ve stanici Praha-Radotín. Regionální vlaky mimořádně zastavují na odklonové trase ve stanici Praha-Kačerov. K obsluze stanice Praha-Smíchov je zřízena kyvadlová náhradní doprava linky XS7 jezdící dle výlukového jízdního řádu bez přímé návaznosti na vlaky v koncových stanicích. Výlukové jízdní řády jsou ZDE. Vlaků Os 8874 a 8800 se velmi často dotýkají obě výluky najednou, tedy jedou odklonem mimo Prahu-Smíchov a následně jsou z Karlštejna do Berouna nahrazeny náhradní dopravou.

Cestujícím se omlouváme za případné komplikace spojené se stavebními pracemi a s nimi souvisejícími změnami jízdního řádu. Veškeré informace o výlukových opatřeních jsou na stránkách ZDE.

