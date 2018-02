České dráhy: Na jarní Floru Olomouc se slevou Vlak+

Jarní etapa mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc se koná od 26. do 29. dubna. Na největší a nejstarší květinovou výstavu u nás se můžete svézt vlakem na výhodnou jízdenku Vlak+ Flora.

I letos si České dráhy připravily pro návštěvníky jarní Flory Olomouc lákavou nabídku – jízdenku se slevou Vlak+. Sleva představuje 50 % na zpáteční jízdné z kterékoliv místa v ČR. Aby vám jízdenka se slevou Vlak+ byla uznána i pro zpáteční cestu vlakem, je nutné si ji nechat označit razítkem na výstavišti ve stánku Českých drah, který najdete ve foyer pavilonu A. Jízdenku Vlak+ Flora lze zakoupit do všech stanic/zastávek začínající názvem města Olomouc, tedy i na zastávky Olomouc-Smetanovy sady a Olomouc-Nová Ulice, které se nacházejí na dohled výstaviště (cca 5 minut chůze).

A na co se letos můžete na jarní Floře Olomouc těšit? Jarní etapa květinové výstavy Flora Olomouc a její hlavní expozice v pavilonu A s názvem Pugét pro Floru bude letos opředena tajemstvím a překvapením pro návštěvníky.

Pavilonu A budou dominovat jarní cibuloviny – tulipány, narcisy, hyacinty a další, ale především zde započnou oslavy 60 let od první olomoucké zahradnické výstavy, které vyvrcholí letní etapou Flory.

Proslulou květinovou a zahradnickou přehlídku čeká spousta změn a novinek. Snahou výstaviště bude např. zapojit návštěvníky interaktivní formou do celkové expozice.

Návštěvníci však nepřijdou o oblíbený veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní zahradnické trhy s pestrou nabídkou cibulovin, květin, semen, rostlinného materiálu, zahradnických pomůcek a hobby potřeb. To vše v pavilonech G a H a také na venkovních plochách Smetanových sadů.

Ukázku jarních květinových výpěstků doplní v pavilonu C expozice Českého zahrádkářského svazu (ČZS) a dalších domácích i zahraničních zahradníků a pěstitelů. K dispozici bude zájemcům také poradna ČZS. Na ukázky dřevěných prvků v zahradě láká pavilon E chystanou expozicí pod názvem Dřevo v zahradě.

Brány jarní Flory Olomouc 2018 budou otevřeny denně od 9 do 18 hodin. Plné vstupné činí 150 Kč na místě a 120 Kč při on-line prodeji přes internet, zlevněné pro důchodce a studenty 80 Kč a pro děti od 6 do 15 let 30 Kč. Za rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a jedno až čtyři děti zaplatí návštěvníci 300 Kč na místě (250 korun on-line), návštěvníci s průkazem ZTP a ZTP/P mají vstup na výstaviště zdarma.

autor: komerční tisková zpráva