České dráhy: Parní vlak na Podzimní parní víkend v Lužné u Rakovníka

Na víkend 6. a 7. října připravily České dráhy Podzimní parní víkend v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Z Prahy do Lužné se můžou cestující vypravit parním vlakem, který tentokrát pojede po netradiční trase přes Kralupy nad Vltavou. Pro zájemce bude připravena také vyhlídková jízda do Rakovníka.

Parní vlak z pražského hlavního nádraží do Lužné u Rakovníka bude odjíždět v sobotu a neděli v 8:54 a v metropoli zastaví ještě v Holešovicích (9:04). Kvůli výlukám na trati z Prahy – Hostivice – Kladno (přes Ruzyni i přes Zličín) vlak dále pojede po neobvyklé trase přes Kralupy nad Vltavou a Kladno. Příjezd do Lužné u Rakovníka je plánován na 11:13. Zpět z Lužné do Prahy pojede vlak po stejné trase v 16:00. V čele vlaku se vystřídají parní lokomotivy 556.0506 „Štokr“ a 534.0323 „Kremák“.

Během obou víkendových dní se uskuteční ještě dvě parní jízdy tam i zpět mezi Lužnou u Rakovníka a Rakovníkem. Ty uvítají návštěvníci, kteří se do Lužné na parní víkend vydají pravidelnými vlakovými spoji a nechtějí se nechat ochudit o nostalgický zážitek. Tento vlak poveze parní lokomotiva 526.001 Národního technického muzea, která se v muzeu představí vůbec poprvé po svém zprovoznění ve Veselí n. Moravou.

V areálu železničního muzea se můžou návštěvníci kromě parních lokomotiv těšit také na projížďky úzkorozchodnou parní lokomotivou č. 21, výstavu železničních modelů a celodenní provoz modelových kolejišť měřítek 0, H0 a TT.

Ceník jízdného

Cena jednosměrných jízdenek:

Praha hl. n. až Kralupy nad Vltavou – Lužná u Rakovníka nebo naopak: dospělí 160 Kč, děti 6 až 15 let 100 Kč

Kladno až Stochov – Lužná u Rakovníka nebo naopak: dospělí 100 Kč, děti 6 až 15 let 60 Kč

Lužná u Rakovníka – Rakovník nebo naopak: jednotná cena pro všechny 50 Kč

Jízdenky jsou v prodeji ve všech pokladnách ČD, doprodej bude zajišťovat vlakový personál.

autor: Tisková zpráva