České dráhy: Po dvou letech proběhnou v České Třebové a okolí oslavy Dne železnice

V areálu depa budou vystaveny moderní i historické lokomotivy, bude možnost se svézt na stanovišti strojvedoucího nebo výletním vláčkem po vlečkové koleji. Depo bude otevřeno od 8 do 16 hodin a dopravu z nádraží (z 5. nástupiště) a zpět zajistí kyvadlové vlaky.

Příznivci historických železničních vozidel se v sobotu můžou těšit na několik nostalgických jízd. Z České Třebové pojedou ráno a odpoledne dva páry vlaků přes Svitavy a Poličku do Borové u Poličky a zpět, na kterých budou nasazeny parní lokomotiva 464.202 „Rosnička“ a motorová lokomotiva ř. 749 „Zamračená“. Při odpolední jízdě ve 14:00 z České Třebové do Svitav pojede tento vlak souběžně s pantografem. V parních vlacích platí zvláštní jízdné od 60 do 120 Kč podle ujeté vzdálenosti, děti od 6 do 15 let platí poloviční jízdné.

Tradicí se stalo nasazení dnes již historické elektrické jednotky ř. 451 „pantograf“, která zajistí projížďky po tratích v okolí České Třebové (do Ústí nad Orlicí, Letohradu a Jablonného nad Orlicí a do Svitav) a také po uzlu Česká Třebová. Mezi vrcholy dne budou bezesporu patřit souběžné jízdy pantografu a InterPanteru z České Třebové do Svitav v 11:28 a odpoledne ve 14:00 pak pantografu a historického vlaku v čele se „Zamračenou“ a s „Rosničkou“ na postrku. V 10:10 a ve 12:50 se pantograf vydá na okružní jízdy v uzlu Česká Třebová. V pantografu platí jízdné dle tarifu TR10 (včetně režijních průkazek), ovšem neplatí tarif IREDO ani státní tarif. Každý cestující starší 6 let si musí k jízdence zakoupit příplatek ve výši 35 Kč. Pro okružní jízdu pak platí zvláštní jízdenka za 40 Kč pro každého cestujícího staršího 6 let.

Návštěvníci se také mohou projet areálem kontejnerového překladiště společnosti Metrans. Motorová jednotka Regionova (ř. 814) bude odjíždět z 5. nástupiště českotřebovského nádraží v 9:10, 11:10, 13:10 a 15:10 hod. Jízda trvá asi 40 minut. Kromě toho tento vlak zajistí kyvadlovou dopravu mezi nádražím a depem. Přeprava v těchto vlacích je bezplatná.

Doprovodný program v České Třebové

S ohledem na protiepidemická opatření se bohužel nemůže uskutečnit program uvnitř budov (např. výstava železničních modelů). Nicméně i venku bude co obdivovat. Připravuje se výstava historických i moderních lokomotiv. Ve venkovních prostorách depa se bude nacházet řada stánků s nabídkou nejen pro děti. Rovněž bude možné svézt se na stanovišti elektrické lokomotivy ř. 163 „Peršink“ nebo na výletních otevřených vozech po vlečkové koleji v čele s lokomotivou ř. 701 „Prasátko“.

Ve spolupráci se Správou železnic je připravena možnost prohlídky prostor hasičů v Semanínské ulici nebo ústředního stavědla 019 (přístup podchodem od firmy Korado). Střední škola technická v Habrmanově ulici zpřístupní dopravní sál a simulátor řízení lokomotivy. Ve Svitavách bude možné navštívit pracoviště výpravčího a dispečera a v Ústí nad Orlicí pracoviště výpravčího.

Podrobnosti lze nalézt také na portálu Vlakem na Výlet (ZDE). Návštěvníky prosíme o dodržování ochranných opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19.

Proč se slaví Den železnice?

Den železnice se každoročně slaví v průběhu září jako vzpomínka na den 27. září 1825, kdy na svou první cestu vyjel vlak vynálezce parní lokomotivy George Stephensona. Tento vlak spojil britský Stockton a Darlington.

Oslavy dne železnice jsou v průběhu září plánované na řadě míst České republiky. Hlavní akci ČD společně s partnery připravují na 18. a 19. září v Lužné u Rakovníka. Podrobnosti budou průběžně doplňovány na portál Vlakem na Výlet (ZDE).

