České dráhy: Přechod na letní čas ovlivní dvanáct dálkových vlaků

U jedenácti z nich okamžikem přechodu na letní čas „naskočí“ zpoždění 60 minut, které se České dráhy budou snažit snížit například zkrácením pobytu vlaků ve stanicích. Jiná situace bude u nočního vlaku EC 461 Baltic express, který bude mimořádně odjíždět z polské Gdyně o hodinu dříve a na českém území pojede již podle letního času a tedy bez zpoždění. Regionálních vlaků se změna nedotkne, protože všechny vyrážejí na svou trasu až po přechodu na letní čas.

Přechod na letní čas znamená pro České dráhy zavedení speciálních opatření pro oběhy vozů, lokomotiv a personálu. Jejich cílem je zamezit následnému zpožďování dalších vlaků v denní době. Aby se z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na tyto „zpožděné“ noční vlaky čekat. Čekání bude naopak zajištěné ve stanicích Břeclav a Bohumín u nočních vlaků s lůžkovými a lehátkovými vozy do významných cílových stanic v zahraničí. Zajištěna tak budou všechna přímá noční spojení.

Přechod na středoevropský letní čas by neměli přehlédnout cestující, kteří plánují využít noční spoj EC 461 Baltic express. Podle informací partnerského dopravce PKP Intercity, který zajišťuje jízdu tohoto vlaku na polském území, bude tento spoj v sobotu 29. března odjíždět z výchozí stanice Gdynia Główna o cca 60 minut dříve, tedy již ve 22:11. V okamžiku změny času v 02:00 by se měl vlak nacházet za Poznaní. Dále směrem do Wrocławi a Prahy již vlak pojede včas podle letního jízdního řádu.

Na dřívější odjezd upozorňujeme zejména cestující, kteří si pořídili jízdní doklady ve větším časovém předstihu. Časy odjezdů jsou upravené ve vyhledávačích spojení a cestující, kteří mají na spoj zakoupený jízdní doklad ČD, jsou o upraveném jízdním řádu informováni e-mailem a také notifikací o změně na cestě v aplikaci Můj vlak.

Přehled dálkových vlaků ČD a jejich zahraničních partnerů, které ovlivní přechod na středoevropský letní čas (SELČ)

EN 406 Chopin München – Warszawa

pojede z Ostravy hl.n. (pravidelný odj. ve 2:42) do Varšavy se zpožděním cca 60 minut; v Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů z vlaku EN 476 z Budapešti, v Bohumíně pak přejdou na vlak EN 406 přímé vozy od vlaku EN 443 z Prahy.

EN 407 Chopin Warszawa – München

pojede z Břeclavi (pravidelný odj. v 04:22) do Mnichova se zpožděním 60 minut; v Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 477 do Budapešti.

EN 442 Slovakia Bánovce nad Ondavou – Praha

pojede v úseku z Čadci (pravidelný odj. v 02:12) do Prahy se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407 z Varšavy.

EN 443 Slovakia Praha – Bánovce nad Ondavou

pojede v úseku Ostrava-Svinov (pravidelný odj. v 02:02) – Bánovce nad Ondavou se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 406 do Varšavy.

NJ 456 Graz – Berlin

pojede v úseku Pardubice hl.n. – Děčín hl.n. se zpožděním cca 50 – 60 minut, v úseku Děčín – Berlín se zpožděním cca 20 minut.

NJ 457 Berlin – Graz

pojede v úseku Brno hl.n. – Břeclav se zpožděním cca 60 minut, v úseku Břeclav – Graz se zpoždění neočekává; v Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 477 do Budapešti.

EC 458 Canopus Praha – Zürich

pojede v úseku Frankfurt am Main Süd (odj. v 03:41) – Zürich HB se zpožděním cca 60 minut.

EC 459 Canopus Zürich – Praha

pojede v úseku Erfurt Hbf (odj. v 02:46) – Praha se zpožděním cca 60 minut.

EC 460 Baltic express Praha – Gdynia

pojede v úseku Gniezno (odj. v 02:08) – Gdynia se zpožděním cca 60 minut.

EC 461 Baltic express Gdynia – Praha

bude mimořádně odjíždět ze stanice Gdynia Gl. cca o 60 minut dříve, tj. již ve 22:11, a o hodinu dříve pojede až do Poznaně (odj. v 01:50), dále směrem do České republiky pojede již podle letního času v pravidelných časech. Příjezd do Prahy je tak plánován v obvyklém čase 09:06.

EN 477 Metropol Břeclav – Budapest

pojede se zpožděním cca 30 – 60 minut; v Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaků EN 407, EN 457 a IC 577 z Varšavy, Berlína a Prahy.

IC 579 Brněnský drak Praha – Brno

pojede v úseku Blansko – Brno hl.n. se zpožděním cca 60 minut.

Aktuální polohu vlaků si můžou cestující ověřit v mobilní aplikaci Můj vlak, na internetových stránkách ZDE nebo na lince Kontaktního centra ČD 221 111 122.

