České dráhy: V Olomouckém kraji začaly jezdit první nové elektrické jednotky RegioPanter

První dvě nové soupravy RegioPanter začaly jezdit na nově elektrifikované trati z Olomouce přes Uničov do Šumperka. Do konce roku České dráhy převezmou celkem čtyři tyto dvouvozové jednotky, v lednu je doplní pátá.

Tím ale obměna vozidlového parku v Olomouckém kraji nekončí. V průběhu příštího roku a na začátku roku 2024 v regionu začne jezdit 27 zcela nových třívozových RegioPanterů řady 640. Slavnostní představení nových jednotek RegioPanter proběhlo na olomouckém hlavním nádraží. Akce, jejíž součástí byla i prezentační jízda do Šternberka, se účastnil také ministr dopravy ČR Martin Kupka. „Modernizace trati mezi Olomoucí, Uničovem a Šumperkem a nové elektrické soupravy zajistí rychlejší, komfortnější i bezpečnější cestování díky nasazení evropského zabezpečovače ETCS. V takové podpoře regionální železniční dopravy chceme pokračovat i v dalších místech, kde železnice pomáhá zajišťovat dostupnější cestu za prací, vzděláním nebo volnočasovými aktivitami či výlety,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

České dráhy nasazují na trať 290 v první fázi dvouvozové elektrické jednotky RegioPanter a elektrické lokomotivy řady 362 s klasickou soupravou. Jedná se o přechodné období do doby dodání nových třívozových jednotek RegioPanter pro Olomoucký kraj z výroby. „Díky nákupu téměř tří desítek nových vlaků RegioPanter získá Olomoucký kraj nejmodernější regionální železniční dopravu v republice. Elektrické jednotky nabídnou obyvatelům regionu komfortní cestování a maximální pohodlí. Jsou bezbariérové, mají pohodlné sedačky s dostatkem místa na nohy, nabijete si v nich drobnou elektroniku nebo se připojíte k Wi-Fi,“ říká Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu. Trať z Olomouce do Šumperka je nejmodernější, nejrychlejší a také plně elektrizovaná regionální trať, na které budou od nového roku jezdit pouze vlaky s evropským zabezpečovačem ETCS, a to rychlostí až 160 km/h. To bude znamenat zkrácení jízdní doby především mezi Olomoucí a Uničovem. „Věříme, že to do vlaků přiláká cestující, kteří teď využívají k cestám například osobní automobil,“ doplňuje Jiří Ješeta.

První dodávka jednotek RegioPanter řady 640 se očekává v průběhu dubna 2023, kompletní nasazení těchto jednotek na trati z Olomouce do Šumperka by mělo být završeno v červnu 2023. V tuto dobu zároveň s účinností úřední změny začne platit dynamičtější a obsáhlejší jízdní řád, který na tomto úseku plně využívá vlastnosti jak zmodernizované železniční infrastruktury s nejmodernějším vlakovým zabezpečením ETCS, tak i dynamické vlastnosti nových elektrických jednotek. „Pro Olomoucký kraj je kvalitní veřejná doprava jednou z hlavních priorit. Proto jsem velmi rád, že železnici mezi Olomoucí a Šumperkem budou nově obsluhovat moderní vlakové jednotky. Přeji všem cestujícím, aby se jim vlakem hezky cestovalo a do cíle cesty dojeli v pořádku,“ uvádí Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje. Postupné dodávky nových elektrických jednotek zajistí provoz jak na nově zmodernizované trati z Olomouce přes Uničov do Šumperka, zároveň postupně nahradí dosluhující jednotky řady 460 a klasické soupravy s elektrickou lokomotivou na celém území Olomouckého kraje.

České dráhy v rámci smlouvy investují do nákupu nových vozidel a zásadního zvýšení komfortu cestování přes 4 miliardy korun, další více než jedna miliarda korun půjde do údržbové základny. Na regionální tratě v kraji budou elektrické jednotky RegioPanter postupně nasazovány v letech 2023 a 2024. Nové elektrické jednotky určené pro Olomoucký kraj vyrábí konsorcium Škoda Transportation a Škoda Vagonka. Jde o moderní klimatizované bezbariérové jednopodlažní třívozové elektrické jednotky pro regionální dopravu s kapacitou téměř 240 sedících cestujících. Vlaky budou mít maximální rychlost 160 km/h a budou vybaveny nejmodernějším evropským zabezpečovacím zařízením ETCS. Cestujícím nabídnou světlý a prostorný klimatizovaný interiér s ergonomicky řešenými sedačkami s textilním potahem, Wi-Fi připojením k internetu či elektrickými zásuvkami 230 V pro napájení drobné elektroniky. Sociální zařízení bude s uzavřeným systémem, takže bude moci být použito i ve stanici. Umožní bezbariérový přístup pro osoby na vozíku a bude vybaveno i sklopným pultem pro přebalování kojenců.

„Nová generace RegioPanterů má za cíl nalákat více osob do regionální přepravy. V Olomouckém kraji bude k dispozici 27 elektrických jednotek nejnovějšího typu 20Ev a já nepochybuji o tom, že se pro obyvatele regionu stanou atraktivní alternativou pro cestování za prací, studiem či rodinou. Oblíbenost železniční dopravy neustále roste, ale pokud chceme, aby tomu tak bylo i nadále, musíme cestujícím nabídnout moderní dopravní prostředky, které zajistí komfort i bezpečnost. A přesně to reprezentují RegioPantery, které si získaly oblibu u cestujících nejen v Česku. Věřím, že i tento nový typ bude úspěšný a pomůže Olomoucku vybudovat moderní přepravní síť, kterou budou cestující s potěšením využívat. Nová generace RegioPanterů totiž prošla řadou inovací, díky kterým je úspornější, bezpečnější a nabízí větší přepravní kapacitu,“ popisuje nová vozidla Tomáš Ignačák, prezident regionu CZ/SK Škoda Group.

Jednotky budou disponovat dostatkem místa pro přepravu osob na invalidním vozíku, úložnými prostory pro zavazadla včetně univerzálního prostoru pro uložení kočárků, jízdních kol nebo zvlášť objemných spoluzavazadel a dále budou vybavené moderním audiovizuálním informačním systémem s LCD monitory, který bude cestující informovat o průběhu jízdy, např. o cílové stanici, směru jízdy, následující zastávce a také o mimořádnostech na trase. Nástupní dveře budou posuvné a ovládat se budou snadno tlačítky. Za jízdy budou dveře blokovány proti otevření. Uzavření a také jejich blokování proti otevření se bude provádět již před rozjezdem vlaku. Nevidomí pak budou moci použít k ovládání nástupních dveří vlaku speciální vysílačku pro nevidomé.

Olomoucký kraj – tratě v elektrické trakci:

Zábřeh na Moravě – Přerov

Přerov – Hranice na Moravě – Bohumín

Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín

Přerov – Nezamyslice – Vyškov na Moravě

Nezamyslice – Olomouc hl.n.

Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín

Olomouc – Uničov – Šumperk

