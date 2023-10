České dráhy: V železničním muzeu v Lužné u Rakovníka se setkají Bardotky

Bardotka nebo Zamračená, to jsou přezdívky lokomotiv původních řad T478.1 a 2. Skoro dvě desítky těchto strojů se sjedou o nadcházejícím víkendu do Lužné u Rakovníka, aby se v místním muzeu Českých drah předvedly železničním fanouškům. Na točně se uskuteční komentované přehlídky těchto lokomotiv a připravena je také řada jízd v čele s touto lokomotivou.

Víkend 7. a 8. října bude v Lužné u Rakovníka patřit legendárním dieselovým lokomotivám řad T 478.1 a T 478.2, přezdívaným pro výrazně tvarované čelo z laminátu jménem slavné herečky – Bardotka. Tyto lokomotivy se vyráběly v letech 1964 až 1971 v ČKD Praha. Pro jejich charakteristický vzhled a zvuk motoru je jezdí obdivovat nadšenci z celého světa. Po oba víkendové dny se budou konat komentované přehlídky těchto lokomotiv na točně (v 11:30 a ve 14:30 hod.). V sobotu se navíc uskuteční ranní a večerní focení lokomotiv.

Po oba dva víkendové dny se do Lužné mohou návštěvníci svézt zvláštními vlaky v čele s Bardotkami, které pojedou z Prahy a Mostu. Součástí těchto jízdenek je i vstupenka do muzea v Lužné, cestující se tak vyhnou případným frontám u pokladny muzea. Z Mostu bude vlak po oba víkendové dny odjíždět v 8:55 a přes Chomutov a Žatec dojede do Lužné u Rakovníka v 10:50 hod. Na zpáteční jízdu po stejné trase se z Lužné vydá v 15:00.

Z Prahy hl.n. pojede v sobotu a v neděli zvláštní vlak v 9:03 a přes smíchovské nádraží, Hostivici, Kladno a Stochov dojede do Lužné u Rakovníka v 10:50 hod. Zpět po stejné trase bude odjíždět z Lužné v 15:00.

Po oba víkendové dny se zájemci budou moci svézt také zvláštními vlaky z Lužné do Rakovníka, Řevničova a Kolešovic a zpět. Do Rakovníka pojedou zvláštní vlaky z Lužné v 8:35, 9:55, 11:45 a 16:40, do Řevničova v 11:06, 12:43 a 15:38 hod. a do Kolešovic se vydá zvláštní vlak z Lužné u R. ve 13:20. Ve stanici Krupá bude zajištěn přestup cestujících na zvláštní vlak ve směru Chomutov a Most.

Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na jízdy úzkorozchodného vláčku.

V ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka se nachází největší sbírka parních lokomotiv na našem území, z nichž některé pamatují ještě období Rakouska-Uherska. K vidění jsou také historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní a nákladní vozy a mnoho dalších zajímavých exponátů ze železničního provozu.

Jízdenky na vlaky z Prahy a Mostu a zpět se prodávají v předprodeji ve všech pokladnách a na e-shopu. Na ostatní vlaky bude možné jízdenky zakoupit přímo u průvodčího nebo ve vlaku. Případný doprodej bude zajištěn přímo ve vlaku. Podrobnosti k akci jsou k dispozici v portálu Vlakem na výlet (ZDE) a ZDE.

