České dráhy: Vlakovou dopravu v Jihomoravském kraji ovlivní v jízdním řádu 2022 intenzivní výluková činnost

České dráhy zavedou v tomto úseku náhradní autobusovou dopravu. Z důvodu modernizace tratě bude omezen provoz také v přeshraničním úseku Břeclav – Kúty. Pozitivní změnou bude naopak opětovné zavedení víkendových půlnočních vlaků z Brna do významných měst v regionu. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

„Od 12. prosince by cestující neměli přehlédnout rozsáhlou výluku v úseku mezi Brnem a Blanskem, kde bude Správa železnic modernizovat trať. V souvislosti s tím musíme v průběhu platnosti celého jízdního řádu 2021/2022 nahradit všechny regionální i dálkové vlaky v tomto úseku autobusy. Jízdní řády aktuálně finalizujeme ve spolupráci s krajským koordinátorem dopravy, společností KORDIS,“ říká Alan Butschek, obchodní manažer Oblastního centra obchodu Východ Českých drah.

Vedle stavebních prací na sever od Brna ovlivní výluková činnost provoz vlaků také na páteřní trase mezi Brnem a Bratislavou, konkrétně v úseku mezi Břeclaví a slovenskými Kúty. Alan Butschek k tomu doplňuje detaily: „Správa železnic bude modernizovat trať v úseku z Lanžhota po státní hranici a očekávaná modernizace trati začne rovněž na slovenském území. Vzhledem k tomu, že bude v tomto úseku výrazně snížena kapacita tratě, budou tudy moci projíždět pouze dálkové vlaky. Cestující do Lanžhota využijí stávající autobusovou linku 572 v rámci IDS JMK. Ostatní, kteří míří na Slovensko, tedy do Kútů a dále do Bratislavy, využijí dálkové vlaky EuroCity.“

Nabídka spojení se od začátku nového jízdního řádu rozšíří o půlnoční víkendové spoje z jihomoravské metropole do jejího okolí. „Tyto vlaky byly v koordinaci s krajem zrušené v rámci letní změny jízdního řádu v červnu letošního roku. Cestující se tak od půlky prosince znovu svezou víkendovými nočními spoji z Brna do Tišnova, Boskovic, Nesovic, Hodonína a Náměšti nad Oslavou, ale také ze Střelic do Ivančic nebo z Veselí nad Moravou do Kyjova,“ vysvětluje Alan Butschek.

Vlaky na jižní Moravě zajišťují České dráhy zejména podle smlouvy o veřejných službách s Jihomoravským krajem, část výkonů v mezikrajských úsecích objednává také Zlínský, Olomoucký, Pardubický kraj a Kraj Vysočina.

V období platnosti jízdního řádu 2022 ujedou regionální vlaky Českých drah na území Jihomoravského kraje cca 9,1 mil. vlakokilometrů, což je zhruba o 6,5 % méně, než ve stávajícím grafikonu. Jedná se však o důsledek výluky Brno – Blansko, kde bude po celou dobu jízdního řádu zavedena náhradní doprava, a v dotčeném úseku tak ani nejsou v knižním jízdním řádu uvedeny žádné vlaky. Na území Jihomoravského kraje vypraví České dráhy v průměrný pracovní den 939 regionálních vlaků, v nepracovní dny bude v provozu 635 regionálních spojů. Počet spojů, které budou České dráhy na jižní Moravě vypravovat, tak zůstává na podobné úrovni jako v předchozím grafikonu.

Změny v dálkové dopravě Českých drah na území Jihomoravského kraje

U dálkových vlaků nedochází v jízdním řádu 2021/2022 k významným změnám. Na všech linkách Českých drah, včetně těch, které vedou přes Jihomoravský kraj, zůstává zachován současný rozsah provozu a jen minimálně, v řádu několika minut, se upravují cestovní doby a časy odjezdů a příjezdů.

„I v novém jízdním řádu ale budou v souvislosti s pokračující výlukovou činností na hlavní trati z Brna přes Českou Třebovou do Prahy pokračovat odklony vlaků railjet a EuroCity po trase přes Vysočinu,“ upozorňuje Alan Butschek a dodává: „Cestující, kteří pojedou z Brna do Svitav, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Chocně, Pardubic a dále směrem do Prahy, mohou i nadále využívat rychlíkovou linku R19 ‚Svitava‘. U ní však bude nutné počítat s náhradní autobusovou dopravou v úseku mezi Brnem a Blanskem.“

Viditelná změna nastane u řazení souprav dálkových vlaků. České dráhy se totiž ve velké míře pustí do náhrady starších vozů, tzv. „koženek“, v obyčejných rychlících. Část „koženek“ zmizí z plánovaných oběhů v mnoha vlacích a nahradí je klimatizované vagóny s řadou služeb, jako jsou Wi-Fi nebo zásuvky na dobíjení cestovatelské elektroniky. Většina rychlíků tak nabídne vozy s komfortem vlaků EC / IC. „Na jižní Moravě zaznamenají cestující kvalitativní skok zejména v rychlících ‚Vysočina‘ z Brna přes Tišnov, Křižanov, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod do Prahy. Tam odstavíme nejvíce starších vozů a nahradíme je moderními vagóny. Jednotlivé komfortní vozy doplníme také do rychlíků ‚Bouzov‘ z Brna do Olomouce a Šumperka. Starší vozy pak budeme používat jako zálohu, např. při posilování dopravy nebo jako operativní náhradu.“

Úprava řazení souprav na rychlíkové lince R9 Vysočina Brno – Havlíčkův Brod – Praha

V soupravě bude zařazen větší počet klimatizovaných vozů, které byly v minulosti řazeny ve vlacích EC / IC. Půjde o oddílové a velkoprostorové vozy (Bee238, Bpee237). Rozšíří se nabídka Wi-Fi připojení a možnosti dobíjení elektroniky cestujících.

Úprava řazení souprav na rychlíkové lince R12 Bouzov Brno – Olomouc – Šumperk

Do soupravy budou zařazeny klimatizované kombinované vozy 1. a 2. třídy vybavené Wi-Fi a zásuvkami pro napájení elektroniky (ABpee347). Službu Wi-Fi nabídne více vozů v soupravě. V soupravě budou i nadále zařazeny také dva modernizované osobní vozy typu Bdtee276.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Jihomoravském kraji

Na základě požadavku Jihomoravského kraje dojde od 12. prosince 2021 k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna (– Náměšť n. O.)

V úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice proběhla modernizace a elektrifikace tratě, dopravní model však prozatím zůstává bez podstatných změn. Ty lze očekávat až po modernizaci navazujícího úseku Střelice – Tetčice – Zastávka u Brna, jehož zdvojkolejnění a elektrifikace jsou plánovány na rok 2023. V nacházejícím jízdním řádu 2021/2022 nejsou plánované žádné zásadní výluky.

V úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice byly vybudovány dvě nové zastávky: Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Vybrané vlaky trati 240, resp. linky S4, budou obsluhovat jen zastávku Ostopovice, a to v intervalu 60, resp. 120 minut.

V pracovní dny pojede z Brna hl.n. nový vlak v 18:20 do Zastávky u Brna (Os 4844) a ze Zastávky u Brna v 17:14 do Brna hl.n. (Os 4845).

Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Náměšť nad Oslavou, odjezd z Brna hl.n. bude už v 0:05 (Os 4800). V pátek a sobotu také pojede osobní vlak Zastávka u Brna 22:44 – Brno hl.n. 23:13.

Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice (– Okříšky)

Vlak s odjezdem ze Znojma v 7:38 a příjezdem do Moravských Budějovic v 8:22 (Os 24804) pojede od 17. dubna do 2. října i v neděle, ve stejných dnech pojede navíc vlak i v opačném směru, a to z Moravských Budějovic v 5:39 s příjezdem do Znojma v 6:22 (Os 24803).

Trať 244 Brno hl.n. – Moravské Bránice – Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov

V úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice byly vybudovány dvě nové zastávky: Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Vybrané vlaky trati 244, resp. linky S41, budou obsluhovat jen zastávku Brno-Starý Lískovec, a to zpravidla v intervalu 120 minut s výjimkami v ranní špičce.

Opětovně pojede víkendový noční vlak do Ivančic, z Brna hl.n. už v 0:05 (Os 4800), přípojný vlak ze Střelic bude odjíždět v 0:25 (Os 14444).

Trať 250 Žďár nad Sázavou – Tišnov

Osobní vlak s odjezdem z Tišnova do Žďáru nad Sázavou ve 4:22 nově pojede v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova v pracovní dny (dosud jezdil jen v pondělí).

Trať 251 Tišnov – Brno – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice

úsek Tišnov – Brno

Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Tišnov, z Brna hl.n. už v 0:05 (Os 4676). V pátek také pojede osobní vlak Tišnov 23:13 – Brno hl.n. 23:52. Jinak bez podstatných změn.

úsek Brno – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice

Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Šakvice – Břeclav – Hodonín, z Brna hl.n. už v 0:05 (Os 4629). Jinak bez podstatných změn.

Trať 252 (Brno –) Šakvice – Břeclav – Kúty / Wien

úsek (Brno –) Šakvice – Břeclav

Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Šakvice – Břeclav – Hodonín, z Brna hl.n. už v 0:05 (Os 4629). Dále bude v pátky, soboty a neděle zaveden spěšný vlak Břeclav 23:11 – Vranovice 23:33 – Brno hl.n. 23:51 (Sp 1788), který bude mít v Břeclavi přípoj od dálkových vlaků z Budapešti a Vídně. V pondělí ráno pak pojede spěšný vlak Brno hl.n. 4:10 – Břeclav 4:46 (Sp 1789), na který v Břeclavi naváže dálkový vlak do Budapešti.

U všech osobních vlaků Šakvice – Břeclav (linka S51) bude nově na znamení zastávka Ladná.

úsek Břeclav – Kúty

S ohledem na dlouhodobou výluku v úseku Lanžhot – Kúty budou na území ČR bez náhrady zrušeny všechny osobní vlaky Břeclav – Kúty (nynější Os 4269 – 4289). Cestující v relaci Břeclav – Lanžhot využijí stávající autobusovou linku IDS JMK 572 (nejedná se o náhradní dopravu za vlaky). Přes státní hranici bude doprava zajištěna pouze dálkovými vlaky.

úsek Břeclav – Wien

Nabídka spojení je bez podstatných změn.

Trať 260 Letovice – Brno – Vyškov na Moravě

Po celou dobu platnosti jízdního řádu 2021/2022 bude v souvislosti s výlukovou činností Správy železnic zastaven provoz v úseku Brno hl.n. – Blansko a místo regionálních i dálkových vlaků bude zajištěna náhradní doprava. Ta bude rozdělena do několika linek:

xS2B Brno hl.n. – Blansko (stanoviště v Brně hl.n. bude na autobusovém nádraží na Benešově ulici),

xS2K Brno-Královo Pole – Blansko,

xS2A Brno-Lesná – Adamov (z Brna hl.n. bude možné využít tramvaj č. 4 s přestupem na bus xS2A),

xS2C Adamov – Blansko.

Podrobné informace o výluce budou zveřejněné na stránkách www.idsjmk.cz a ZDE . Detailní informace o organizaci výluky najdete v letáku IDS JMK.

V úseku Blansko – Letovice bude zachován provoz osobních vlaků, a to v podobných časových polohách, jako v současném jízdním řádu. Obnoveno bude víkendové noční spojení Brno – Blansko – Skalice n. S. – Boskovice (mezi Brnem a Blanskem náhradní autobus s odjezdem z Brna v 0:05, z Blanska pak v 0:43).

Mezi Českou Třebovou a Blanskem bude v pracovní dny zaveden nový spěšný vlak s odjezdem z České Třebové v 16:48 a příjezdem do Blanska v 17:47 (Sp 1759).

V úseku Brno hl.n. – Křenovice hor.n. – Vyškov na Moravě nedochází k podstatným změnám s tím, že všechny vlaky budou výchozí / končící ve stanici Brno hl.n.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice

Bude obnoveno víkendové noční spojení Brna a Boskovic, s příjezdem do Boskovic v 1:13. Jinak bez podstatných změn.

Trať 330 Břeclav – Hodonín – Moravský Písek

Opětovně pojede víkendový noční vlak Brno – Šakvice – Břeclav – Hodonín, z Brna hl.n. už v 0:05, z Břeclavi v 1:03, příjezd do Hodonína v 1:20 (Os 4629). V pátek a sobotu dále pojede spěšný vlak Hodonín 23:45 – Moravská Nová Ves 23:51 – Břeclav 23:59 (Sp 4246).

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou

V pátek a sobotu opětovně pojede víkendový noční vlak Veselí nad Moravou 23:10 – Kyjov 23:35 (Os 4184). Dále bude znovu zaveden víkendový noční vlak Brno – Nesovice, z Brna hl.n. už v 0:05.

U následujících tratí na území Jihomoravského kraje nedochází v regionální dopravě zajišťované Českými drahami k žádným podstatným změnám:

trať 246 Břeclav – Znojmo

trať 248 Znojmo – Šatov (– Retz – Wien)

trať 255 Zaječí – Hodonín

trať 256 Tišnov – Nedvědice (– Žďár nad S.)

trať 300 Vyškov na Moravě – Nezamyslice

trať 342 Moravský Písek – Bzenec

trať 343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce

