České dráhy: Z Poběžovic do Boru jede nový školní vlak

Vlak Os 7230 s odjezdem z Domažlic v 6:11 a s příjezdem do Poběžovic v 6:42 nově pokračuje v 6:50 do Boru, kam přijede v 7:48. Tento spoj bude jezdit v pracovní dny od 3. ledna do 28. června a dále od 2. září. Vlak pojede v celém svém úseku pod číslem 7248.

Návazně byl upraven vlak Os 7200 s odjezdem z Domažlic v 7:26 a s příjezdem do Poběžovic v 7:57, který dále do Bělé pokračuje v pracovní dny pouze v období letních prázdnin, tedy od 1. července do 30. srpna.

Změna se dotkne také obratového vlaku Os 7241 z Tachova v 7:27 do Boru (příj. v 7:55), který v pracovní dny od 3. ledna do 28. června a od 2. září nově pokračuje až do Bělé nad Radbuzou. Z Boru odjíždí v 7:56 a do Bělé přijede v 8:30 hodin. Vlak jede v celém svém úseku pod číslem 7249.

