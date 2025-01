České dráhy loni rekordně modernizovaly, na nové vlaky se mohou cestující těšit i letos

Na koleje národní dopravce uvede další soupravy pro dálkovou dopravu ComfortJet, již v konečném devítivozovém uspořádání s řídicím a restauračním vozem nové generace. Na konci roku pak dorazí první lokomotivy Vectron zvládající rychlost až 230 km/h. Zlepšení se dočká i internet na vlakových palubách, a to díky instalaci opakovačů mobilního signálu a laserové úpravě oken. Navíc v průběhu jara začnou České dráhy testovat i využití vysokorychlostního internetu Starlink od společnosti SpaceX.

„České dráhy mají za sebou rekordně úspěšný rok, který se nesl ve znamení významného zvýšení kvality poskytované dopravy, a to jak na dálkových linkách, tak i na těch regionálních, kde se podařilo nasadit desítky nových elektrických vlaků RegioPanter a motorových RegioFoxů. Statisícům cestujících se díky tomu zvýšil komfort cestování při jejich cestách do práce, do školy a podobně. Dobrá zpráva navíc je, že i při tomto investičním tempu se managementu ČD daří držet hospodaření dopravce v zisku,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

„V roce 2024 jsme na koleje v barvách ČD uvedli celkem osm dvouvozových elektrických RegioPanterů, 46 třívozových RegioPanterů, 56 motorových jednotek RegioFox a jako první tuzemský železniční dopravce jsme ve zkušebním provozu začali provozovat bateriové vlaky. V dálkové dopravě jsme převzali 8 nejmodernějších souprav pro dálkovou dopravu ComfortJet a také 22 lokomotiv Siemens Vectron. Celkem se jedná o 22 tisíc sedaček v moderních, bezbariérových vlacích s klimatizací, zásuvkami a Wi-Fi a vším standardem, který patří k cestování na železnici v 21. století,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

„V modernizaci našich vlaků budeme pokračovat i letos. Se začátkem letošního roku klesl průměrný věk hnacích vozidel a jednotek ve flotile Českých drah na 17 let. Navíc vidíme, že tam, kde jsme nasadili nové vlaky, se zvyšuje i počet cestujících. Přesná čísla počtu přepravených za loňský rok budeme mít k dispozici v následujících měsících, ale už nyní je zřejmé, že jsme meziročně přepravili o přibližně 4 miliony více cestujících,“ dodává generální ředitel Krapinec.

ČD vypraví během roční platnosti jízdního řádu zhruba 2,4 milionů spojů, které ujedou přibližně 119 milionů kilometrů. Průměrný denní počet vlaků je 6 605. Díky modernizacím vlaků meziročně přibylo např. 439 bezbariérových spojů, 798 spojů s palubní Wi-Fi sítí nebo 1 430 vlaků, ve kterých jsou elektrické zásuvky.

2025 – rok dálkové dopravy

Rok 2025 se ponese ve znamení dalšího zlepšování komfortu a zvyšování kvality v dálkové dopravě. ČD budou do konce letošního roku provozovat už 14 z celkových 20 objednaných souprav. „Během roku začne rekonfigurace ComfortJetů na devítivozové soupravy a nově je nasadíme na spoje z Prahy do Brna a dál do Rakouska, na Slovensko a do Maďarska. Díky tomu přesuneme moderní vozy EC / IC na další vnitrostátní linky. Na konci roku pak zařadíme do provozu první z celkem 50 úplně nových lokomotiv Siemens Vectron speciálně upravených pro rychlost 230 km/h,“ nastiňuje další plány v dálkové dopravě Krapinec. Na regionální tratě se pak vydá další více než dvě desítky motorových jednotek RegioFox.

Pokračovat budou i investice do moderního servisního zázemí dopravce. K loni zahájeným stavbám nových opravárenských hal v Chebu a Havlíčkově Brodě se v průběhu roku přidá výstavba nové servisní haly v depu v Českých Budějovicích a také začne rekonstrukce servisního zázemí v Olomouci.

Testování vysokorychlostního internetu Starlink a další novinky v apce Můj vlak

Na významné zlepšení kvality hlasových a datových služeb se mohou cestující těšit v dálkových vlacích. „Zahájili jsme instalaci 5G opakovačů mobilního signálu do jednotek Pendolino, railjet a InterPanter. Věřím, že v dohledné době se nám také podaří najít zhotovitele laserové úpravy oken pro snazší průchod mobilního signálu do více než 200 drážních vozidel. A tím rozhodně nekončíme,“ zdůrazňuje generální ředitel Michal Krapinec.

„Na jaře začneme, ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem, s testováním satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX v jedné z našich jednotek InterPanter. Ve druhé polovině ledna by měla do Česka dorazit ze Spojených států prototypová anténa Starlink pro využití ve vlacích. České dráhy přitom budou jeden z prvních uživatelů na celém světě, který bude tuto anténu testovat. Z našich interních průzkumů vychází, že stále více našich zákazníků vnímá České dráhy jako moderní a inovativní firmu. Je proto naším cílem tato očekávání naplnit a dále posilovat naši pozici technologického lídra mezi tuzemskými železniční dopravci,“ dodává Krapinec.

Další novinky chystá dopravce i v rámci své populární mobilní aplikace Můj vlak. Kromě modernizace grafického rozhraní bude pokračovat i propojování krajských dopravních systémů a MHD do aplikace s možností přímého nákupu jízdenek. Aplikace bude také doplněna o funkci cestovního průvodce, který přehledně zobrazí aktuálně potřebné informace pro cestu.