České dráhy obnoví od neděle 26. dubna provoz části dálkových linek

Půjde o spoje Západní expres z Prahy přes Plzeň do Chebu, railjet Vindobona ve vnitrostátním úseku z Prahy do Břeclavi, Krušnohor z Prahy přes Ústí nad Labem do Karlových Varů a Chebu a Valašský expres ve vnitrostátním úseku z Prahy přes Olomouc do Horní Lidče. Obnovení provozu dalších dálkových spojů se bude uskutečňovat postupně podle požadavku objednavatele dopravy a také podle rostoucího počtu cestujících. Podrobnosti o obnovených spojích budou od soboty 25. dubna k dispozici také ve vyhledávačích spojení na internetu nebo v aplikaci Můj vlak.

„V neděli obnovujeme první skupinu vlaků. Společně s Ministerstvem dopravy ČR, které spoje objednává, tak reagujeme na ukončení režimu omezení pohybu obyvatel a očekávaný postupný nárůst počtu cestujících. Rozjedou se páteřní expresní linky včetně railjetů do Brna a Břeclavi a na západ Čech obnovíme provoz jednotek Pendolino. To vše za velmi přísných bezpečnostních a hygienických opatření, která jsme přijali při úklidu vlaků a která stále trvají,“ Jiří Ješeta, pověřený náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod.

Západní expresy (linka Ex 6) budou znovu jezdit v celé trase z Prahy přes Plzeň až do Chebu (v době omezení jezdily jen v úseku Plzeň – Cheb). První plánovaný spoj z Chebu do Prahy odjede v neděli v 6:34 (vlak IC 505) s příjezdem do Prahy v 9:17. Z Prahy pojede první spoj v 10:43 (IC 512) s příjezdem do Chebu ve 13:42. Na lince bude postupně obnoven také provoz souprav Pendolino. Zatím nepojedou Západní expresy, které pokračují do Mnichova, a také pár vlaků Ex 553 / 554 Praha – Plzeň.

Prvním vlakem linky R 15 Krušnohor v celé trase Praha – Ústí nad Labem – Cheb bude vlak R 612 s odjezdem z Prahy v 11:26 a příjezdem do Chebu v 15:29. Opačným směrem z Chebu vyjede první přímý vlak do Prahy v 8:30 (vlak R 609) s příjezdem do Prahy ve 12:36. Na trati zatím nepojedou vlaky R 600 / 601 Praha – Teplice v Čechách a vlaky R 603 / 616 v hlavním městě ukončí, resp. zahájí svou jízdu na nádraží Praha-Holešovice (nepojedou mezi hlavním nádražím a Holešovicemi).

Od neděle 26. dubna bude obnoven také plný vnitrostátní provoz linky Ex 2 Valašský expres mezi Prahou a Horní Lidčí (v době omezení jezdily tyto spoje pouze v úseku Olomouc – Horní Lideč). První přímý vlak z Prahy bude spoj EC 123 v 7:23 s příjezdem do Horní Lidče v 11:27. Opačným směrem pojede až do Prahy jako první vlak Ex 520 s odjezdem ze Vsetína v 6:51 a s příjezdem do Prahy v 10:39.

Rychlovlaky railjet opět ovládnou také spojení mezi Prahou a Brnem. Od neděle pojedou spoje railjet Vindobona ve dvouhodinovém intervalu na lince Ex 3 ve vnitrostátním úseku Praha – Pardubice – Brno – Břeclav. První vlak z Prahy pojede v 6:44 (vlak railjet 73) a do Břeclavi přijede v 9:52. Opačným směrem pojede jako první vlak railjet 72 s odjezdem z Břeclavi v 10:07 a z Brna v 10:39 s příjezdem do Prahy ve 13:13.

Od uvedených prvních vlaků bude obnoven plný provoz uvedených linek vyjma gastronomických služeb. Zatím není možná také rezervace míst. Cestující si mohou sednout tak, aby měli mezi sebou podle provozních podmínek doporučený rozestup. Přeprava jízdních kol je však do vyčerpání kapacity příslušných spojů možná.

Obnovení provozu dalších spojů a obnovení mezistátní dopravy je předmětem dalších jednání s objednavateli dopravy a se zahraničními partnery. České dráhy o těchto změnách budou průběžně informovat.

Ve vlacích platí nadále bezpečnostní hygienická opatření

I nadále platí u Českých drah přísná hygienická opatření, aby bylo cestování vlakem bezpečné a riziko nákazy bylo omezené na minimum. Cestující proto žádáme, aby si i nadále zakrývali ústa a nos a byli tak ohleduplní k spolucestujícím i k našemu personálu.

Naši zaměstnanci již provádí standardní výkon služby včetně kontroly a prodeje jízdenek ve vlacích a jsou vybaveni ochrannými pomůckami (roušky, brýle, rukavice apod.). České dráhy ve spolupráci s úklidovými společnostmi provádí také rozsáhlé čistění souprav doplněné o intenzivní dezinfekci. Ta se zaměřuje hlavně na místa, kde by mohlo dojít k přenosu dotykem, jako jsou madla, kliky nebo tlačítka. Provádí se také dezinfekce interiéru např. formou rozprašovaného dezinfekčního aerosolu nebo ozonizace, kdy jsou viry likvidovány s dlouhodobým účinkem prostřednictvím ozonu. V Moravskoslezském kraji chrání zdraví cestujících v 11 soupravách využívaných na páteřních regionálních linkách speciální nanonástřik. Ten je unikátní v tom, že se jedná o dlouhodobou ochranu, po dobu minimálně tří let dokáže snížit výskyt virů a bakterií v interiéru vlaku.

