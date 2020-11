České dráhy omezí v koordinaci s kraji vybrané regionální spoje

reklama

Provoz je aktuálně omezen v hlavním městě Praze, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském kraji a v Kraji Vysočina. Omezené jsou zejména vlaky, které jedou v přepravních sedlech, v okrajových částech dne, dále tzv. „školní“ vlaky a rekreační spoje. Zachována je naopak nabídka spojení pro cestující jedoucí do zaměstnání. Zavedená opatření budou platit do odvolání a v souvislosti s vývojem epidemiologické situace může dojít k dalším úpravám.

Cestujícím doporučujeme, aby sledovali informace o omezeních dopravy na webových stránkách ZDE. Změny v jízdním řádu průběžně doplňujeme do vyhledávačů spojení a aktuální informace najdou cestující i v aplikaci Můj vlak. Za komplikace způsobené omezením provozu se omlouváme.

Schéma omezení regionálních linek ČD k 19., 24. říjnu a 2. listopadu 2020. Ve fialově vyznačených úsecích je omezen provoz regionálních vlaků Českých drah.

Mapa omezení regionálních linek ČD (stav k 24.10.2020) ZDE

Mapa omezení regionálních linek ČD (stav k 2.11.2020) ZDE

Omezení regionálních vlaků ČD v Praze a Středočeském kraji

Od 17. října platí po dohodě s objednateli dopravy, hlavním městem Prahou a Středočeským krajem, omezení u víkendových nočních a rekreačních vlaků Českých drah. Od noci z pátku 16. na sobotu 17. října je dočasně zrušen tzv. víkendový noční rozjezd vlaků ve 2:30 z Prahy do Středočeského kraje včetně vlaků v opačném směru s příjezdem do Prahy před 2:30. Konkrétně jde o linky S1 až S9 a S22. Od soboty 17. října nejedou ani rekreační vlaky Českých drah „Cyklohráček“, „Cyklo Brdy“, „Český ráj“ a turistické vlaky do středního Posázaví. Od 2. listopadu bude po 21. hodině prodloužen interval na páteřních tratích z Prahy do Středočeského kraje (linky S1, S2+S22, S4, S7 a S9) ze 30 na 60 minut. Popůlnoční rozjezd vlaků z Prahy bude zachován. U vybraných vlaků bude také snížena kapacita například nasazením jedné jednotky CityElefant místo dvou. Přehled omezených vlaků v Praze a Středočeském kraji (od 2. 11. 2020) ZDE

Omezení regionálních vlaků ČD v Pardubickém kraji

Po projednání s Pardubickým krajem je od pondělí 19. října do odvolání mírně omezen rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami. Úpravy se dotknou většiny tratí, celkově je rozsah dopravy asi o 10 % nižší. Omezené jsou zejména vlaky v okrajových částech dne a některé posilové vlaky. Na trati 018 je v pracovní dny zcela zastaven provoz mezi Vysokým Mýtem městem a Litomyšlí, na trati 019 mezi Českou Třebovou a Lanškrounem nejedou některé ranní a odpolední vlaky. Na trati 031 jsou omezené především spěšné vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové (spoje o víkendu po celý den, v pracovní dny dopoledne a také posilové páteční a nedělní posilové spoje). Na trati 238 je omezeno několik párů vlaků mezi Pardubicemi a Chrudimí, popř. Slatiňanami, a od 26. října další vlaky především mezi Hlinskem a Havlíčkovým Brodem. Na trati 260 nejedou vložené vlaky mezi Březovou nad Svitavou a Letovicemi a některé spoje mezi Českou Třebovou a Svitavami, a to v souvislosti se změnami na trati 261, kde dochází k omezením mezi Svitavami a Pustou Kamenicí. Přehled omezených vlaků v Pardubickém kraji (od 19.10.2020) ZDE

Omezení regionálních vlaků ČD v Královéhradeckém kraji

Na základě požadavku Královéhradeckého kraje je od pondělí 19. října do odvolání omezen rozsah regionální dopravy. V první fázi jsou omezené zejména školní a na ně navazující spoje, rozsah regionální dopravy se tím snižuje o necelá 3 %. Od soboty 24. října pak dochází k dalšímu omezení u víkendových spojů. Změna vychází z dvouhodinového intervalu v úseku Hradec Králové – Trutnov / Broumov na základě vedení dálkových spojů linky R 10 Praha – Hradec Králové – Trutnov. Omezení dopravy o víkendech zohledňuje zejména četnost spojů víkendové regionální dopravy. Redukce rozsahu dopravy činí celkem necelých 6 %. Přehled omezených vlaků v Královéhradeckém kraji (aktualizace k 24.10.2020) ZDE

Omezení regionálních vlaků ČD v Kraji Vysočina

V koordinaci s Krajem Vysočina je od pondělí 19. října do odvolání omezen provoz vybraných regionálních vlaků v Kraji Vysočina. Omezení se ve většině případů týká pracovních dnů, kdy jsou zrušené některé regionální spoje v úsecích Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod – Jihlava nebo Havlíčkův Brod – Telč – Dačice. O víkendu také nejedou spěšné vlaky mezi Jihlavou a Znojmem. Přehled omezených vlaků v Kraji Vysočina (od 19.10.2020) ZDE

Omezení regionálních vlaků v Moravskoslezském kraji

Na základě požadavku Moravskoslezského kraje je od pondělí 19. října do odvolání zajišťována vlaková doprava podle nedělních jízdních řádů. Nad rámec nedělního provozu jsou zavedené další spoje, které zajišťují návoz cestujících na směny. V období od 14. do 16. října už nejedou některé „školní“ spoje (vlaky Os 13106 a 13109 mezi Frýdlantem n. O. a Ostravicí, Os 3164 z Frýdlantu n. O. do Frenštátu pod Radhoštěm m., Os 3176 a 3177 mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem n. O. a Os 13440 z Dolního Benešova do Opavy východu).

Přehled vlaků jedoucích nad rámec tzv. "nedělního" provozu (od 19.10.2020) ZDE

Omezení regionálních vlaků v Libereckém kraji

Na základě požadavku Libereckého kraje je od 17. října na některých tratích omezen provoz vybraných spojů. Do odvolání nejedou půlnoční vlaky Českých drah s odjezdem v 0:35 z Liberce do Tanvaldu a Desné (Os 2600) a do Frýdlantu (Os 6340). U ostatních vlaků na tratích 034 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy / Jindřichovice pod Smrkem a 036 Liberec –Tanvald – Harrachov může být podle vývoje frekvence cestujících operativně omezena kapacita souprav. Dále od 17. října nejedou víkendové výletní vlaky Sp 1488 / 1489 „Český ráj“ Praha – Nymburk – Jičín – Turnov a opačně. Od 22. října je do odvolání přerušen provoz lanové dráhy Českých drah na Ještěd.

Omezení regionálních vlaků v Jihomoravském kraji

Od noci 16. / 17. října je v koordinaci s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina do odvolání zrušen jeden pár víkendových půlnočních spojů mezi Brnem a Zastávkou u Brna, které vzhledem k výlukovým pracem zajišťuje náhradní autobusová doprava. Jde o Bus 24865 (Zastávka u Brna 22:44 – Brno hl.n. 23:28) a Bus 24850 (Brno hl.n. 0:34 – Zastávka u Brna 1:14). K jiným změnám ve vlakové dopravě na území Jihomoravského kraje aktuálně nedochází.

Opatření Českých drah proti šíření epidemie COVID-19

České dráhy neustále provádí intenzivní úklid a dezinfekci souprav. Zvláštní pozornost věnují čištění všech součástí vybavení, se kterými přichází cestující do kontaktu (kliky, madla, tlačítka apod.). Provádí se i několikrát za den při vratném čištění. Odstavené soupravy ČD dezinfikují ozónem, který likviduje viry a bakterie. Tímto procesem také dochází k čištění klimatizace. Vozidla odstavená k údržbě dopravce čistí také dezinfekčními postřiky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, vyhlášeného proti šíření infekční nákazy COVID-19, od 1. září znovu platí povinnost používat ve vlacích a v dalších prostředcích veřejné dopravy ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky bránící šíření kapének). Prosíme cestující, aby toto nařízení respektovali a chránili tak nejen sebe, ale také své spolucestující a vlakový personál.

Cestující také prosíme, aby k nákupu jízdenek využívali přednostně on-line prodejní kanály (e-shop nebo aplikaci Můj vlak) a v případě nákupu jízdenek u pokladen ve stanicích upřednostňovali bezhotovostní platby.

Psali jsme: České dráhy: Vyjádření k prohlášení o námitkách Evropské komise České dráhy se zapojily do trasování v projektu Chytrá karanténa České dráhy: Železniční dopravci žádají vládu o dočasné prominutí poplatku za dopravní cestu České dráhy: V neděli končí letní čas, změna ovlivní vlaky jen minimálně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.