České dráhy posílí dopravu na víkendové Dny NATO & Dny Vzdušných sil AČR v Ostravě

Návštěvníci Dnů NATO můžou využít speciální vlaky, které pojedou do Mošnova z Prahy, Brna a Olomouce. Z hlavního města pojede mimořádný vlak railjet, který bude povinně místenkový. Odjíždět bude z pražského hlavního nádraží v 6:29 a do Mošnova přijede v 9:49. Spojení z jižní Moravy posílí přímý vlak s odjezdem z brněnského hlavního nádraží v 7:57 a příjezdem v 10:07. Zvláštní vlak z olomouckého hlavního nádraží pak pojede v 7:58 a do Mošnova přijede v 9:02. Během odpoledne pak tyto zvláštní vlaky svezou cestující zpět do Prahy, Brna i Olomouce.

Lidé, kteří míří na akci, mohou využít i mimořádná zastavení vlaků v železniční stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie SuperCity. Zastaví tam i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně.

Posílení se ve dnech konání akce dočká i regionální doprava. Vypraveny budou zvláštní osobní vlaky, takže s prokladem pravidelných spojů budou jezdit každou půlhodinu až hodinu. Vybrané soupravy od cca 8 do 18 hodin mezi Ostravou a zastávkou Mošnov, Ostrava Airport, ČD posílí. Na spojích budou jezdit dvě jednotky CityElefant, kapacita této zdvojené soupravy je cca 600 míst k sezení a jejich celková kapacita je více než 1 200 osob.

V souvislosti s očekávanou vyšší poptávkou po cestování na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR doporučujeme návštěvníkům především ze vzdálenějších částí republiky včasnou rezervaci míst. Speciálním vlakem railjet z Prahy do Mošnova je možné cestovat jen s povinnou místenkou. Sobotní railjet z Prahy je aktuálně již vyprodán, proto cestujícím doporučujeme využít buď jiné dálkové vlaky, které budou mimořádně zastavovat ve Studénce, nebo si naplánovat návštěvu na neděli, kdy jsou v tomto zvláštním vlaku z Prahy ještě volná místa. Pro cestu do Studénky nebo Mošnova je vhodné zakoupit si včas také jízdenky. Jízdenky pro zvláštní rychlíky „Dny NATO“ i pro osobní vlaky z Ostravy, Bohumína a Opavy je možné zakoupit na pokladnách, v e-shopu a v aplikaci Můj vlak.

Přístup do areálu

V případě příjezdu na nádraží Ostrava-Svinov nebo Ostrava hl.n. doporučujeme návštěvníkům využít vlakové spoje do Mošnova či Studénky. Mezi železniční stanicí Studénka a obcí Albrechtičky bude zajištěna navazující zpoplatněná autobusová doprava. Do areálu akce je možné dojít také pěšky ze železniční stanice Studénka.

Detaily o akci včetně přesného popisu přístupových tras jsou k dispozici na webu pořadatele ZDE.

