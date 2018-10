České dráhy vypraví v neděli 14. října zvláštní vlak na Velkou pardubickou

CityElefant bude odjíždět z Prahy hl.n. v 8:55, zastaví ve stanicích Praha-Libeň, Kolín, Přelouč, Pardubice hl.n., Pardubice-Rosice nad Labem a do zastávky Pardubice závodiště, která leží v těsné blízkosti dostihového areálu, přijede v 10:25 (cílovou stanicí přímého spoje bude Chrudim). Zpět do Prahy se odtud bude vracet v 17:28, přičemž v úseku do Pardubic hl.n. pojede patrová souprava na pravidelném osobním vlaku Os 5348. Ve vlaku bude platit běžný tarif Českých drah a cestující si můžou k jízdence pořídit i místenku až do, resp. ze zastávky Pardubice závodiště.

Návštěvníci dostihu se můžou na závodiště dopravit také motorovým vlakem „Hurvínek“ Pardubického spolku historie železniční dopravy, který bude pendlovat mezi pardubickým hlavním nádražím, Rosicemi nad Labem a závodištěm. Detaily jsou na webu ZDE.

Návštěvníci, kteří se dopraví na dostihy do Pardubic vlakem Českých drah, získají 50 % slevu ze vstupného na dostih. Sleva bude návštěvníkům poskytnuta na pokladně dostihového závodiště na základě předložené platné jízdenky ČD, a to z ceny základního vstupného ke stání. Sleva se nevztahuje na vstupenky, které již byly zakoupeny v předprodeji, a na zvýhodněné vstupné (studenti a mládež do 18 let).

Psali jsme: České dráhy: Hlavní změny v jízdním řádu 2019 u mezistátních a dálkových vlaků ČD: Jednotné pojmenování linek nahradí jména jednotlivých vlaků na dalších tratích České dráhy spustily nový ekologický i ekonomický stabilní umývač železničních kolejových vozidel ČD: Kniha o československé železnici „Historie státních drah 1918–2018“ pokřtěna v Bratislavě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva