České dráhy zahájily předprodej jízdenek na cestování o Vánocích

Od 1. listopadu si mohou cestující koupit v e-shopu Českých drah a v aplikaci Můj vlak pro mobilní telefony jízdenky na cesty o Vánocích. Období předprodeje je až 60 dní a nyní zahrnuje také cesty v období Vánoc. Před a po vánočních svátcích je vždy velký zájem o cestování vlaky a včasný nákup jízdenek zajistí nejlevnější cestování a při rezervaci místa také jeho garanci.

Od stejného dne se rozšiřuje nabídka jízdenek v e-shopu Českých drah a v aplikaci Můj vlak také o některé jízdenky v rámci tzv. malého pohraničního styku (MPS). Elektronické jízdní doklady budou nově dostupné u příhraničních nabídek MPS Länderbahn a MPS Slovensko. Jízdenky budou nabízeny ve stejném rozsahu jako při výdeji na pokladních přepážkách ve stanicích nebo ve vlaku, s výjimkou relací do stanice Selb Stadt (dopravce Agilis) u nabídky MPS Länderbahn.

Další listopadovou novinkou je možnost zakoupit tzv. Vázané jízdenky na pokladnách Českých drah. Jejich prodej byl dnes spuštěn v rámci zkušebního testovacího provozu. Vázané jízdenky nabízejí nejlevnější variantu cestování vlaky národního dopravce, jsou však vázané na konkrétní vlak, který musí být pro přepravu použit. V jiných spojích lze jízdenku použít při doplacení do Flexi základní nebo Flexi zvýhodněné jízdenky. Vázané jízdenky bylo zatím možné zakoupit pouze elektronicky v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak.

Od začátku listopadu se také rozšiřuje možnost výběru konkrétního místa u rezervací do některých vlaků přijíždějících ze zahraničí. Nově bude možné vybrat konkrétní místa přímo na schématu vlaku také u vlaků Berliner z Německa a Valašský expres, které pojedou z Púchova do Prahy. Umožní to přenesení správy rezervací pro tyto vlaky ze zahraničních do českého rezervačního systému. Možnost výběru místa na plánku vozů u vlaků ze zahraničí je možná také u spojů Žilina – Bohumín – Praha, SC Pendolino Košičan z Košic do Prahy a railjet Slovenská strela z Bratislavy do Prahy.

Určitá omezení v předprodeji jízdenek a rezervací v e-shopu a aplikaci Můj vlak a také při rezervaci míst u pokladen platí pro období od 12. do 14. prosince 2019, a to v souvislosti s úpravou oběhu vlakových souprav během přechodu ze starého na nový jízdní řád. Předprodej pro tyto dny bude zahájen ve zkráceném období s předstihem několika týdnů. Pozdější termín spuštění prodeje rezervací bude také u vlaků do / z Polska v závislosti na termínu spuštění rezervací u polského dopravce PKP Intercity.

