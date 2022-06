České dráhy zavádí slevy na léto, sezónní vlaky k Baltu a rozšiřují otevírací dobu železničního muzea

České dráhy zavedly od 1. června Letní skupinovou jízdenku a od 1. července k ní přibude Jízdenka na léto. Nabídka bude platit do konce letních prázdnin do 31. srpna.

V letních měsících budou společně s PKP Intercity vypravovat denně přímé noční vlaky z Bohumína do polských přímořských letovisek u Baltu. Od 1. června do 31. srpna se rozšiřuje otevírací doba železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Otevřeno bude denně. Národní dopravce navýší také kapacitu přepravy jízdních kol na vybraných linkách a otevřeny jsou všechny půjčovny kol a koloběžek ČD Bike.

„V současné době, kdy slyšíme ze všech stran o zdražování, chceme našim zákazníkům nabídnout dostupné letní cestování a podpořit tak českou ekonomiku i naše občany. Vidíme, že náklady na dovolenou stoupají, ale cestování vlakem zůstane cenově dostupné i během prázdnin a dovolených. Věřím, že lidé naši nabídku ocení a naplno využijí vlaky Českých drah pro své letní výlety a cesty na dovolenou a tím zase podpoří oni nás,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta doplňuje detaily: „V létě nabídneme zákazníkům nejen levnější výlety a cesty na dovolenou, ale také celý balík dalších služeb, které určitě ocení. Na dovolenou nebo výlet je odvezeme s jejich jízdním kolem, na Slovensko mohou jet autovlakem, do letovisek u Baltského moře zamíří přímé noční vlaky z Bohumína, od pondělí do neděle se otevřou dveře našeho železničního muzea v Lužné u Rakovníka a všechny pobočky ČD Bike, kde si lze půjčit kola a v některých místech e-bike nebo koloběžky. Připravená je také bohatá nabídka nostalgických jízd s parními lokomotivami nebo historickými motoráčky. Prázdninovým zážitkem může být i cesta běžným spojem po některé z našich romantických tratí, třeba Posázavským pacifikem, labským pískovcovým kaňonem v Českosaském Švýcarsku nebo přes Slezský Semmering v Jeseníkách.“

Letní skupinová jízdenka a Jízdenka na léto

Letní skupinovou jízdenku je možné využívat od 1. června do 31. srpna. Nabízí neomezené cestování spoji Českých drah ve 2. třídě osobních i expresních vlaků, pouze ve vlacích s povinnou rezervací je třeba zajistit rezervaci místa. Jízdenka je síťová a platí jeden den. Využívat ji lze každý den v týdnu, tedy i v pracovní dny. K cestám ji může využít skupina až 5 osob, z toho maximálně 2 lidé smí být starší 15 let. Cena celostátní jízdenky je 699 Kč a existují i levnější varianty pro Středočeský, Moravskoslezský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Olomoucký, Karlovarský, Liberecký a Zlínský region a také pro Vysočinu. Podmínky jsou obdobné jako o celoroční nabídky Skupinové víkendové jízdenky. Od začátku června do konce srpna tak může celá rodina podniknout výlet z Moravy do Prahy, třeba z Ostravy, Zlína, Brna a dalších míst, v jakýkoliv den v týdnu za 699 korun.

V době prázdnin nabízejí České dráhy také síťovou Jízdenku na léto s platností 7 nebo 14 libovolných na sebe navazujících dní. V době platnosti umožňuje jízdenka volné cestování spoji Českých drah bez omezení počtu spojů nebo ujetých kilometrů. Jízdenka na léto platí ve 2. třídě, ale je možné si do 1. třídy dokoupit jednorázový doplatek. Ve vlacích s povinnou rezervací je třeba zajistit místenku. Jízdenky platí v období od 1. července do 31. srpna, v předprodeji jsou však již od 15. června. Základní cena 7denní jízdenky je 890 Kč a 14denní pak 1 290 Kč, pro držitele In Karty s aplikací (např. IN 25, IN 50 atp.) platí zvýhodněná cena 790, resp. 1 090 Kč.

Mnozí vyrazí také na exotickou dovolenou letadlem. Pro tyto turisty jsou připravené zlevněné jízdenky Vlak+letiště Praha a Vlak+letiště Mošnov. Jízdenky lze zakoupit ze všech stanic a zastávek obsluhovaných spoji Českých drah do stanice Praha hl.n., odkud platí na speciální přímý autobus Airport Expres na letiště Václava Havla, druhá jízdenka platí do stanice Mošnov, Ostrava Airport. Jedná se o zpáteční jízdenky s prodlouženou platností až 30 dní a slevou 25 % z Flexi základního jízdného. Jízdenky platí ve 2. třídě dálkových i regionálních vlaků, ve spojích s povinnou rezervací je třeba zakoupit místenku, při cestách dálkovými vlaky však doporučujeme využít možnost rezervace míst ve všech spojích. Z důvodu velkého počtu stavebních prací na hlavních železničních tratích v Česku doporučujeme cestujícím plánovat cestu s dostatečnou časovou rezervou.

Pro dovolené v zahraničí lze využít také Včasné jízdenky Evropa a pro poznávací dovolenu v jedné nebo více evropských zemích lze využít síťovou jízdenku Interrail. Ta je k dispozici v řadě variant podle délky platnosti, věku cestujícího či podle navštívených zemí.

Vyjedou sezónní vlaky na Balt, autovlak na Slovensko je v provozu

Od 24. června do konce srpna budou znovu v provozu noční sezónní rychlíky Wydmy z Bohumína přímo na poloostrov Hel a letoviska Łeba, a Pirat do letoviska Kołobrzeg. V Bohumíně je možný přestup na tyto vlaky z různých míst České republiky. Vedle klasických vozů s místy na sezení jsou ve vlacích zařazeny polské lůžkové vagóny společnosti WARS. Vlaky odjíždí z Česka večer a ráno jsou na pobřeží Baltského moře.

Noční vlaky mohou být atraktivní i pro další prázdninové cesty, např. z Prahy do Krakova, Varšavy, Budapešti nebo na Slovensko, do blízkosti oblíbených horských letovisek v Nízkých a Vysokých Tatrách. EuroNight Slovakia nabízí komfortní lůžkové vozy a turistické lehátkové vagóny a také přepravu osobních automobilů populárním „autovlakem“ do Košic a ve vybrané termíny také do Popradu-Tater.

Muzeum ČD v Lužné u Rakovníka otevře každý den a jízdy ČD Nostalgie

Od 1. června do 31. srpna se rozšiřuje také otevírací doba železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Muzeum bude otevřeno každý den včetně pondělků, které bývají v řadě muzeí zavíracím dnem. Na vybrané víkendy jsou připravené i vyhlídkové jízdy historickými vozidly nebo provoz malé úzkorozchodné drážky. Novinkou letošní sezóny je otevření půjčovny jízdních kol přímo v areálu muzea. Díky tomu lze zkombinovat poznávání technického umu našich otců a dědů s cyklistickým výletem po půvabné krajině Křivoklátských lesů. V muzeu je také rozšířený sortiment upomínkových předmětů včetně úplně nové luxusní limitované série puzzle o 500 dílcích s tématikou železničních vozidel.

Prázdninový program je možné zpestřit také zážitkem z jízdy historickým vlakem. České dráhy s partnery připravily celou řadu nostalgických jízd v různých koutech Čech a Moravy. Mezi tradiční akce patří Léto na Bechyňce, naší nejstarší elektrifikované trati, na které jezdí historický vůz Elinka a lokomotiva Bobinka, a jízdy malým červeným motoráčkem, který se jmenuje Hurvínek, pod názvem Historickým vlakem do Lednice. Červený vláček s dřevěnými lavicemi jezdí z Břeclavi do Lednice v jedinečném lednicko-valtickém areálu. Prakticky každý víkend budou vyjíždět nostalgické vlaky. Aktuální nabídku lze sledovat na webu ZDE nebo na Facebooku ČD Nostalgie.

6800 vlaků přepraví kola, 70 stanic nabízí půjčovny kol ČD Bike

Řada lidí tráví dovolenou také aktivně v sedle jízdního kola. České dráhy letos nabízejí 6 800 spojů s rozšířenou kapacitou pro přepravu jízdních kol formou spoluzavazadla a v několika stovkách vlaků úschovu kol během přepravy. Kola lze v omezené míře přepravit ale prakticky ve všech vlacích Českých drah, dokonce i v nejmenších motoráčcích na lokálkách. Dálkové spoje nabízejí přepravu vlastního kola do zajímavých cykloturistických regionů nebo do startovních míst dálkových cyklotras v ČR i v zahraničí. České dráhy tak přepraví jízdní kolo třeba do Drážďan a Hamburku na labské cyklostezce, do Řezna, Lince, Bratislavy nebo Budapešti na Dunajské cyklostezce, do Grazu na Drávské cyklostezce nebo do Vídně na Greenway Wien – Praha nebo Wien – Kraków. Na vybrané relace jsou v letních měsících vypravovány speciální vozy s rozšířenou kapacitou pro jízdní kola.

Cena za přepravu jízdních kol v rámci České republiky se nemění a je od 30 Kč do 50 kilometrů po 75 Kč na vzdálenost více jak 351 kilometrů. Pro celodenní putování a opakované využití vlaku během dne lze koupit také celodenní doklad za 99 Kč. Do zahraničí odbavují České dráhy jízdní kola přímými přepravními doklady do Německa, Rakouska, Maďarska, Nizozemska, Dánska, Lucemburska, Švýcarska, Polska, Slovenska, Chorvatska, Slovinska a Belgie. Dovozné bez ohledu na vzdálenost je 10 eur, na Slovensko pak 3 eura. Při cestách na větší vzdálenosti doporučujeme včasnou rezervaci místa pro přepravu jízdních kol, a to hlavně v exponovaných časech, např. na začátku a konci prázdnin nebo v čase výměny prázdninových turnusů.

České dráhy nabízejí na 70 místech České republiky také půjčovny jízdních kol pod značkou ČD Bike. Letošní sezóna začala už 1. dubna a bude pokračovat až do 31. října. Půjčovny kol Českých drah jsou vybavené kvalitními koly s předpisovou výbavou a pravidelným servisem. V mnoha půjčovnách jsou v nabídce také stále populárnější elektrokola nebo velké koloběžky. Vypůjčená kola je v řadě regionů možné vrátit i v jiných cyklopůjčovnách ČD, než si je zákazníci vypůjčí. Výhodou je také možnost kola zdarma přepravit po vyjmenovaných tratích nebo je bezplatně uschovat ve vybraných úschovnách ČD. Nájemné za kolo je od 190 Kč / den a za elektrokolo od 340 Kč / den.

