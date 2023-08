České dráhy získaly příspěvek od ministerstva dopravy na opravu parní lokomotivy

reklama

ČD Muzeum v Lužné u Rakovníka získalo na základě žádosti od ministerstva dopravy dotaci na opravovanou parní lokomotivu řady 464.008, které se přezdívá Ušatá nebo Bulík. Tato lokomotiva se od loňského září podrobuje generální opravě právě v dílnách ČD Muzea v Lužné u Rakovníka.

„Lokomotiva prochází generální opravou. Dá se říci, že bude kompletně rozebrána, jednotlivé díly se opraví a zrenovují a lokomotiva se opět složí dohromady. V současné době je již opraven parní kotel lokomotivy a součásti parních strojů. Aktuálně jsme do opravy lokomotivy vložili cca 7 milionů korun. Předpokládáme, že konečná částka za opravu překročí 10 milionů korun,“ říká Marek Plochý, ředitel centra historických vozidel ČD.

Vodní vany, na které přispěje svou dotací ministerstvo dopravy částkou 759 000 Kč, by měly být vyrobeny do konce srpna letošního roku. Po rekonstrukci, která by měla být dokončena v průběhu roku 2024, se vrátí do Hradce Králové, kde bude využívána dle potřeby při akcích ČD nebo akcích komerčně objednaných.

Lokomotiva řady 464.0

Tento parní stroj byl vyráběn v letech 1933 až 1939 ve Škodových závodech v Plzni a v ČKD v pražských Vysočanech pro Československé státní dráhy. Jednalo se o tendrovou parní lokomotivu. Šlo o lokomotivy nové konstrukce, které měly nahradit velký počet starších lokomotiv. Později na ně navázala výroba řady 464.1 a dalších lokomotiv. Byla vyráběna hlavně pro dopravu rychlíků a zrychlených vlaků.

Lokomotivy od inventárního čísla 4 měly v přední části namontovány svislé plechy na usměrňování kouře zvané „uši“, podle nichž dostaly lokomotivy této řady přezdívku „Ušatá“.

