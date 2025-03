Český rozhlas: 41. ročník Prix Bohemia Radio startuje

"Český rozhlas i v letošním roce uspořádá mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Již 41. ročník soutěžní přehlídky toho nejlepšího z audia se uskuteční na podzim tradičně v Olomouci. Kromě vyhlášení vítězů hlavní soutěže se budou udělovat také Ceny studentů v každé kategorii a Cena posluchačů v kategorii Podcast, o které budou nově lidé hlasovat online. Věřím, že všechny kategorie i letos nabídnou pestrou a zajímavou škálu kvalitních soutěžních děl,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Festival zahrnuje tři národní kategorie a jednu mezinárodní, přičemž všechny kategorie budou hodnoceny podle stejných základních kritérií. Jsou jimi kvalita zpracování, zvuková kvalita, originalita, smysluplnost, přínosnost tématu a námětu a následně celkový dojem. Každá kategorie pak má i specifická hodnotící kritéria, která jsou uvedena na webových stránkách festivalu.

Kategorie Drama je určena původnímu dramatu, audio-adaptaci či dramatizaci vytvořené v České republice v českém jazyce a zveřejněné českým vysílatelem/distributorem v období od 1. dubna 2024 do 31. března 2025. Podmínkou přihlášky je dodání anotace do 3000 znaků, scénáře a audia. V případě postupu díla do finále je potřeba dodat anglický překlad scénáře.

Do kategorie Dokument lze přihlásit audio dokument s maximální stopáží do 60 minut vytvořený v České republice a zveřejněný českým vysílatelem/distributorem v období od 1. dubna 2024 do 31. března 2025. Podmínkou přihlášky je dodání anotace do 3000 znaků, scénáře a audia. V případě postupu díla do finále je potřeba dodat anglický překlad scénáře.

Kategorie Podcast je otevřena pro pravidelné podcasty a podcastové kanály s minimálně deseti zveřejněnými epizodami a uzavřené podcastové série či seriály s minimálně třemi zveřejněnými epizodami, které byly publikovány prostřednictvím internetu (web, aplikace, streamovací platformy) v období od 1. dubna 2024 do 31. března 2025. Podcasty musí být v češtině a dostupné v audiu pro české publikum. Podcasty ve videu není možné přihlásit. Stopáž podcastů není pro přihlášení nijak omezena.

Do mezinárodní kategorie Reportáž lze přihlásit rozhlasovou reportáž s maximální stopáží do 10 minut zveřejněnou v období od 1. dubna 2024 do 31. března 2025 českým nebo zahraničním vysílatelem/distributorem na území přizvaných zahraničních vysílatelů. Jde o zpravodajský formát – tedy autentické, očité svědectví reportéra, který formou popisu, vyprávění či rozhovoru s dalšími účastníky a dokumentárního zvukového zachycení prostředí informuje o důležité aktuální události. Do soutěže musí přijít ve verzi a formátu, jak byla odvysílána, tj. bez jakýchkoli úprav či střihů.

Autoři mohou do jednotlivých soutěžních sekcí přihlašovat svá díla prostřednictvím online formulářů na webu Prix Bohemia Radio (ZDE) do 30. dubna 2025, a to pouze do jedné z kategorií soutěžní přehlídky.

Ceny Prix Bohemia Radio budou uděleny prvním třem místům v každé ze čtyř kategorií. Každou kategorii bude hodnotit vlastní odborná porota, která po vyslechnutí soutěžních pořadů rozhodne na základě tajného hlasování. Každá kategorie má i studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze soutěžních děl, která odborná porota vybrala do finále. Novinkou loňského ročníku festivalu byla Cena posluchačů v kategorii Podcast, která bude udělena i letos, o jejím držiteli však budou posluchači nově hlasovat online.

V rámci festivalu pak generální ředitel René Zavoral opět uvede rozhlasovou osobnost do Síně slávy a rovněž bude udělena Cena Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře.

Podmínky jednotlivých soutěžních kategorií jsou uvedeny na webových stránkách festivalu ZDE.

