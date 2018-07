Český rozhlas: Otto Dlabola vystavuje své slavné snímky z roku 1968

V první místnosti galerie je vystaveno dvanáct fotografií z 21. srpna 1968, které byly pořízeny od budovy rozhlasu na Vinohradské ulici v Praze a které budou z jedné strany obklopeny patnácti snímky Marty Kubišové a z druhé strany patnácti snímky Karla Kryla - tedy zpěváků, kterým osmašedesátý nejvíce ovlivnil kariéru, ale především život.

Prostřední místnost galerie funguje jako malé muzeum rozhlasové techniky a historických radiopřijímačů.

Ve třetí místnosti galerie budou vystaveny další Dlabolovy snímky zpěváků, přičemž nebude chybět ani velkoplošná projekce jeho slavných fotografií, které jsou známé ať už z obalů LP, CD a DVD či titulních stránek časopisů.

Ottu Dlabolu zná většina lidí jako fotografa hvězd české i světové populární hudby. Jeho fotografie zdobily gramofonové desky Karla Gotta, Marty Kubišové, Waldemara Matušky, Hany Zagorové, Jiřího Šlitra, Hany Hegerové, Ivety Bartošové, Evy Pilarové a mnoha dalších. Sám říká, že jeho portfolio zahrnuje více než 500 tváří. Martu Kubišovou poprvé fotografoval při natáčení pořadu Píseň pro Rudolfa II v roce 1967. V roce 1969 fotil začínající trio Golden Kids – Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. V roce 1970 se stal dvorním fotografem Karla Gotta.

Výstava fotografií Otty Dlaboly bude otevřena každý čtvrtek do konce srpna od 12 do 18 hodin. Navštívit ji bude možno i u příležitosti pietního aktu, konaného na památku padlých při srpnových událostech v úterý 21. 8. od 10 do 15 hodin.

Otto Dlabola (*1944)

Fotografuje od svých deseti let, kdy dostal k Vánocům Altissu, boxík, který má dodnes. Od roku 1965 fotograf na volné noze. V dospělosti používal různé fotoaparáty, od Flexaretů a Praktiny přes Pentax, Nikon, Canon a Olympus až po Leicu, Pentax 67 a Magnolu.

Proslavil se zejména fotografiemi interpretů populární i vážné hudby, herců a dalších osobností pro časopisy (Melodie, Ahoj na sobotu, Květy, Mladý svět, Vlasta, Koktejl, magazín MF Dnes, Instinkt, Reflex, Týden, Téma) u nás i v zahraničí.

Nafotografoval přes 200 titulních fotografií pro gramofonové desky, CD a DVD pro Supraphon, Panton, Sony/Bonton, Artii, Polydor a Universal music.

Vydal samostatné autorské knihy Průvodce hudební Prahou (1988), knihu o Janu Werichovi (2000) a Čechy hudební (2009). Další fotografie publikoval ve více než padesáti knihách. Vytvořil také množství snímků na plakáty interpretů populární hudby. Bohatý archiv autora zahrnuje okolo 200 000 negativů a diapozitivů.

Od srpna roku 1996 do roku 2001 psal pro časopis Fotografie magazín rubriku Sběratelství.

Psali jsme: Národní památkový ústav: Hrady a zámky se v létě představí v Českém rozhlase Český rozhlas: Radioservis představuje špionážní román Grahama Greena Lidský faktor Český rozhlas vyhlašuje 22. ročník ankety Neviditelný herec Český rozhlas a Praha připomenou srpnové události roku 1968 speciálním vysíláním i velkým koncertem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva