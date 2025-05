České dráhy: Vlakem do Německa na jaře a v létě - sezónní pár vlaků EC z Prahy do Berlína a cestování jen s rezervacemi

V souvislosti se zvýšenou poptávkou po cestách bude zároveň možné v období od 15. června do 31. srpna cestovat z ČR do Německa a zpět jen s rezervacemi, které budou ve všech prodejních kanálech ČD při současném nákupu s jízdenkami zdarma. Cestující by také neměli přehlédnout změny v jízdních řádech v souvislosti se stavebními pracemi na německé železniční infrastruktuře.

Mezistátní linku z Prahy přes Ústí nad Labem, Drážďany a Berlín do Hamburku, Kielu a Flensburgu provozují České dráhy v úzké spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn. Každý z těchto dopravců zajišťuje provoz společné linky na „svém“ území. Oba dopravci aktuálně provozují sedm denních párů dálkových vlaků: 5 párů spojů EC Berliner (Praha – Berlín – Hamburk / Kiel / Flensburg), pár vlaků EC 172 / 173 Hungaria (Budapešť – Praha – Berlín – Hamburk a zpět) a vlaky railjet 256 / 257 Vindobona (Graz – Vídeň – Praha – Berlín a zpět). Vlaky EC mezi Prahou a Berlínem jezdí zpravidla ve dvouhodinovém intervalu, pár railjetů pak jede v podvečer z Prahy (v 17:28) a ráno (v 5:30) z Berlína.

V období od 9. května do 15. září 2025 zajistí České dráhy společně s DB sezónní pár spojů EC 258 / 259 Berliner mezi Prahou a Berlínem. Ve směru do Německa pojede od 9. května poslední denní spoj EC ze stanice Praha hl.n. ve 20:28 (EC 258), příjezd na berlínské hlavní nádraží je plánován v 00:50. V opačném směru z Berlína pojede vlak EC 259 poprvé 14. května. Ze stanice Berlin Hbf bude odjíždět v 00:07 a do Prahy hl.n. dorazí v 05:23. Tyto spoje budou zastavovat v obvyklých místech, tedy ve stanicích Praha-Holešovice, Ústí n. L. hl.n., Děčín hl.n., Bad Schandau, Dresden Hbf a Dresden-Neustadt. V německé metropoli zastaví vlak ještě ve stanici Berlin Südkreuz (ve směru z Prahy) a Flughafen Berlin Brandenburg (ve směru do Prahy). Půlnoční vlak EC 259 tak budou moci využít např. i cestující, kteří přiletí ve večerních hodinách na berlínské letiště v Schönefeldu. Tyto vlaky budou jezdit až do 14., resp. 15. září 2025.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9627 lidí

Cestující, kteří plánují během letní sezóny cestu do Německa, by neměli přehlédnout změny v souvislosti se stavebními pracemi na německé železniční infrastruktuře. Stavební práce na trati mezi česko-německou hranicí a stanicí Bad Schandau omezí ve vybrané květnové dny provoz některých večerních vlaků Berliner. Ve dnech 10. – 13. května a také 17. – 20. května bude vlak EC 259 zajištěn jen v úseku Děčín – Praha, v nocích 22. / 23. až 24. / 25. května budou vlaky EC 258 / 259 nahrazené v úseku mezi Ústím nad Labem a Drážďany autobusy. Od 29. června pak bude zkrácen vlak railjet 256 (Graz – Praha – Berlín) do Děčína a v úseku Děčín – Berlín až do konce platnosti současného jízdního řádu v prosinci nepojede. V opačném směru bude od 30. června výchozí stanicí pro vlak railjet 257 Děčín hl.n.

Významnější omezení na německé železniční síti pak nastane od 1. srpna 2025. V souvislosti s plánovanými modernizačními pracemi německého správce železniční infrastruktury DB InfraGO bude na 9 měsíců, tj. až do konce dubna 2026, zcela uzavřena trať mezi Berlínem a Hamburkem. Všechny přímé dálkové vlaky EC z Prahy do Hamburku, Kielu a Flensburgu budou v souvislosti s výlukou zkrácené a pojedou jen v úseku Praha – Berlín a zpět. Dále ve směru do Hamburku bude potřeba přestoupit do dálkových vlaků DB, které pojedou po odklonové trase přes stanice Stendal a Uelzen.

Upravené jízdní řády jsou k dispozici ve vyhledávačích spojení a v mobilní aplikaci Můj vlak.

V letní sezóně do Německa s garantovanými místy k sezení

Podobně jako v loňském roce bude v letní sezóně možné cestovat vlaky na lince Ex 5 Praha – Berlín – Hamburk / Kiel / Flensburg jen s rezervacemi míst k sezení. Toto opatření se týká jízd všemi denními vlaky na této lince (tj. spoji EC 170 – 179, railjet 256 a 257 a EC 258, 259, 378 a 379) v období od 15. června do 31. srpna 2025. Místenky jsou potřeba v případě, že cestující v libovolném směru překračují česko-německou hranici v Schöně. Ve vnitrostátním úseku Praha hl.n. – Děčín hl.n. místenky povinné nejsou, ale ČD je cestujícím i přesto doporučují.

Důvodem zavedení povinných místenek ve vlacích EC Berliner / Hungaria a railjet Vindobona mezi ČR a Německem je očekávaná zvýšená poptávka po cestách těmito mezistátními spoji. Díky povinným rezervacím budou mít cestující zajištěné místo k sezení a zároveň budou jednotlivé spoje během dne rovnoměrněji využité. Rezervace pořizované společně s jízdenkami na tyto vlaky jsou při nákupu online v e-shopu nebo aplikaci Můj vlak standardně zdarma. Od poloviny června do konce srpna je navíc získají bezplatně i zákazníci, kteří si budou jízdní doklady pořizovat v mezinárodních pokladnách ČD.

Obsazenost jednotlivých spojů si cestující jednoduše zobrazí v aplikaci Můj vlak nebo v e-shopu ČD. U jednotlivých vlaků se zobrazuje semafor předpokládaného vytížení, kdy zelený indikátor označuje spoje s menším využitím, oranžový spoje se středním využitím a červený pak spoje, po kterých je největší poptávka. V detailech vlaků v mobilní aplikaci je pak možné zobrazit rezervační plánky jednotlivých vozů v soupravě.