Český rozhlas uspěl s nominací skladby Františka Chaloupky na International Rostrum of Composers 2024

Kompozice Alegory of the Cave II od současného skladatele Františka Chaloupky, kterou Český rozhlas nominoval, uspěla na 70. ročníku mezinárodní přehlídky International Rostrum of Composers (IRC) 2024 a byla ve své kategorii zařazena k devíti nejvýraznějším dílům doporučeným pro světové vysílání a koncertní uvedení.

„Je to výrazný úspěch. Skladba Františka Chaloupky během poslechové soutěžní přehlídky u řady zahraničních delegátů vzbudila nesmírný zájem,“ sdělil k jejímu ohlasu hudební producent Českého rozhlasu Martin Klusák. „Má mimořádnou atmosféru chvění nezávislého na čase. Dílčí vrstvy skladby jsou nahodilé, a přesto velice drobně rytmicky rozostřené, vytvářejí dojem organického (nikoliv perfektního) souznění. Autor hudebně ztvárňuje stejné otázky – Kdy poznáváme a kdy se ztrácíme ve vnitřní temnotě? – jaké si klade filozof Platón ve svém známém podobenství o lidské společnosti – Mýtu o jeskyni. Inspiraci nachází Chaloupka také v indických Védách a buddhistické filozofii, v nichž je popisován koncept čtyř cyklicky se opakujících věků (jug). Každá ze čtyř vět díla symbolizuje jednu tuto dobu. Jedná se o barvitou orchestrální hudbu, kterou ve světové premiéře na Ostravských dnech nové hudby v roce 2023 uvedl ONO Ostrava New Orchestra s dirigentem Jiřím Rožněm,“ představuje dílo Klusák.

„Český rozhlas tak po několika letech obnovil kontakt s touto platformou pro soudobou hudbu (přetrhlo ji covidové období) a jeho návrat k opětovné spolupráci je ze strany pořadatele přehlídky - International Music Council (IMC), velmi vítán,“ dodává Martin Klusák.

Prestižní přehlídku hostila v letošním roce od 14. do 17. května litevská rozhlasová stanice LTR Klasika ve spolupráci s Unií litevských skladatelů. Již 70 let představuje IRC jednu z nejvýznamnějších platforem rozhlasových dramaturgů v oblasti soudobé klasické hudby. Jejím cílem je podporovat výměnu tohoto žánru mezi vysílacími organizacemi. Soutěž se pořádá ve dvou kategoriích – ve Všeobecné a v Kategorii pro skladatele do 30 let. V každé z nich je zvoleno jedno vítězné dílo a několik děl tzv. Doporučených pro světové vysílání. Letos je vybírala porota složená z 21 zástupců národních rozhlasových sítí ze 4 kontinentů.

Ve Všeobecné kategorii zvítězila skladba Totentanz pro kontratenor, orchestr a elektroniku polského autora Rafała Ryterskeho a v kategorii mladých skladatelů pak Dán Thomas van Dun s dílem nazvaným Rocailles de l'après-vie… složeným pro velký ansámbl. V předchozím ročníku byly Doporučené kompozice odvysílány více než 700 rozhlasovými společnostmi a sítěmi.

Jako druhé dílo nominoval Český rozhlas Tři sirény pro tři ženské hlasy od renomované skladatelky Jany Vöröšové, která se stala součástí Hudby k siréně, společného projektu Českého rozhlasu a Orchestru Berg. Ten rezonoval a byl oceněn na mezinárodní soutěži Prix Europa v roce 2021.

Český rozhlas zaznamenává v Roce české hudby také nové celovečerní operní dílo Františka Chaloupky The Sell-Out / Zaprodanec (2024), které si od skladatele objednal festival NODO/ Dny nové opery Ostrava. Rozhlasové mikrofony tak zachytí světovou premiéru, která se koná v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě 27. června 2024. Režie a scéna - ROCC. Účinkují: ONO Ostrava New Orchestra, Canticum Ostrava a členové Ostravské bandy včetně sólistů, diriguje Bruno Ferrandis. Ve vltavském vysílání se pak Chaloupkova opera Zaprodanec objeví v programu Operní večer, a to společně s dílem Haštala Hapky.

International Music Council (IMC) je největší světová síť hudebních organizací a institucí, kterou založilo UNESCO a která se věnuje prosazování základních hudebních práv pro všechny lidi. Působí ve sto padesáti zemích na všech kontinentech a sdružuje národní hudební rady, mezinárodní, regionální a národní hudební organizace i specializované organizace v oblasti umění a kultury.

