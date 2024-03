Český rozhlas vyráží za posluchači s unikátní show

reklama

„V loňském roce si rozhlas připomenul sto let od data, kdy bylo zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání. Tehdy, krátce po zahájení vysílání, vyjely do velkých měst a vesnic speciální propa-gační autobusy, které měly za úkol šířit povědomí o právě vzniklém rozhlasu. Přesně po sto letech se vydáváme na podobnou pouť znovu. Nemusíme už šířit osvětu o tom, co je to rozhlas, ale chceme našim stávajícím i potenciálním posluchačům odhalit, co všechno moderní Český rozhlas přináší na prahu 21. století,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Každé představení bude odvysíláno na regionálních stanicích v sobotu ve 20:04 nebo v neděli v 13:04 a v letním speciálu na stanici Český rozhlas Dvojka. Závěrem každé zastávky bude překvapení se soutěží, o kterou se postará rozhlasový moderátor Michal Jagelka.

Veškeré informace k nové show jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.

