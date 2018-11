Český rozhlas zve širokou veřejnost na test paměti

Do budovy Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 bude možné na testování paměti přijít ve dnech od 19. do 21. listopadu v době od 10.00 do 18.00 hodin po předchozí telefonické domluvě konkrétního termínu. Zájemci se musí na vyšetření objednat na telefonním čísle 283 880 346 každý všední den od 8.00 do 19.00 hodin a během víkendu od 11.00 do 19.00 hodin. „Dny paměti jsou tradičním podzimním projektem, který dlouhodobě podporujeme. Věřím, že i letos se najde mnoho zájemců, kteří zavítají do Českého rozhlasu, aby si paměť nechali otestovat,“ uvedl šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.

Demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, postihuje v České republice podle odhadů více než 160 tisíc lidí, léčí se však přitom jen polovina pacientů. Pokud by zájemci o vyšetření paměti neměli možnost dostavit se do budovy Českého rozhlasu, je možné se objednat do některého z kontaktních míst, která vyšetření paměti také nabízejí. Jejich přehled je k dispozici na internetových stránkách.

„V České republice stále žije bez diagnózy pravděpodobně 60 000 lidí. Bez diagnózy, pro niž může být vyšetření paměti prvním krokem, není možné zahájit vhodnou léčbu a život s demencí je tak mnohem složitější. Jsme rádi, že nám Český rozhlas Radiožurnál pomáhá tuto situaci měnit, a proto se těšíme už na pátý rok spolupráce,“ řekla ředitelka České alzheimerovské společnosti, Martina Mátlová.

autor: Tisková zpráva