Český rozhlas: Radioservis představuje novou audioknihu na CD s pořadovým číslem 1000

Zábavné i napínavé příběhy první soukromé detektivky v Botswaně, jihoafrické zemi, kde život je tak odlišný od našeho – a vášně a zločiny jsou často stejné. Knihu zimbabwsko-britského spisovatele čte Jana Stryková.

Paní Ramotswe má detektivní kancelář v Africe na úpatí kopce Kgale. Je dobrým detektivem a dobrou ženou. Miluje svou vlast Botswanu, protože jen tady nachází klid. A také miluje Afriku s celým jejím utrpením.

„Nestydím se za to, že jsem africká vlastenka. Miluji všechny lidi, které Bůh stvořil, ale nejvíce ty, kteří žijí v mé domovině. Je to můj lid, mí bratři a sestry. Proto je mou povinností pomáhat jim vyřešit záhady jejich životů.“

A paní Ramotswe řeší případy opravdu africké: zmizení manžela, kterého při křesťanském křtu v řece sežral africký krokodýl, nevěru po africku i únos dítěte zlým šamanem. To vše za pomoci důvtipu i vtipu, ale i neokázalé odvahy.

Autor románu Alexander McCall Smith se narodil v Jižní Rhodesii, žil v řadě afrických států, dnes přednáší na Edinburské univerzitě lékařské právo a bioetiku. Mezi desítkami jeho knih jsou jak odborné právní, lékařské a filosofické publikace, tak i knihy pro děti a mnoho knih žánrové literatury. Žádná z nich ale asi nepřekoná úspěch První dámské detektivní kanceláře – k níž připsal ještě tucet pokračování. Desetidílnou rozhlasovou adaptaci Ludvíka Němce, která vychází jen z první knihy, odvysílala stanice Vltava v cyklu Letní čtení v rámci Afrického léta.

Alexander McCall Smith: První dámská detektivní kancelář

Čte: Jana Stryková

CR1000-2

EAN 8590236100022

Celkový čas 4 hodiny 18 minut

CD mp3 299 Kč

Překlad: Pavla Kubaláková

Rozhlasová úprava: Ludvík Němec

Zvukový mistr: Roman Špála

Hudební spolupráce: Tomáš Pergl

Hudba: Ryan Grogan, Andrew Baird, Barry van Zyl, Gideon Murray

Režie: Petr Mančal

