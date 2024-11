Český statistický úřad: Chytré domácí spotřebiče používá 15 % domácností

V roce 2024 se podíl uživatelů internetu v Česku vyšplhal na 88 %, což představuje téměř 7,6 mil. osob starších 16 let. Zatímco osoby do 55 let používaly internet téměř všechny (99 %), u starších ročníků nebylo používání internetu samozřejmostí. Ve skupině lidí starších 65 let bylo online 57 % osob a tento podíl vzrostl meziročně o 5 procentních bodů. Internetové bankovnictví používalo 77 % osob starších 16 let. I v tomto případě byl zaznamenán největší nárůst u osob starších 65 let a podíl těchto uživatelů se meziročně zvýšil z 33 % na 41 %.

V roce 2024 používalo počítač 83 % českých domácností a v 89 % domácností se lidé připojovali na internet. Chytrou televizi vlastnila přibližně polovina domácností. „Zařízení internetu věcí, mezi které zahrnujeme chytré domácí spotřebiče, chytrá bezpečnostní zařízení a chytrá zařízení na ovládání spotřeby energií, používalo 20 % českých domácností. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v kategorii domácích spotřebičů, které používá již 15 % domácností,“ říká Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Na videa na internetu se dívají tři čtvrtiny populace. Více než dvě třetiny lidí je sledují na stránkách určených ke sdílení obsahu, jako jsou sociální sítě nebo Youtube. „Již několik let po sobě také zaznamenáváme velký nárůst sledování placených videí přes streamovací služby. Videa od tohoto typu poskytovatelů sledovalo v roce 2024 celkem 42 % osob. Za poslední dva roky vzrostl podíl předplatitelů na dvojnásobek,“ uvedla Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Online formuláře na webových stránkách veřejné správy vyplnilo 21 % osob a dalších 22 % osob mělo zájem v případě potřeby komunikovat se státem online. Naopak 37 % osob preferovalo řešit záležitosti osobně na úřadech, přestože internet na jiné věci používají. Pro 15 % osob nepřipadalo vyplnění formulářů online v úvahu, protože nepoužívají internet nebo mají pouze omezené dovednosti pro práci s internetem. Zatímco mladší lidé preferovali online komunikaci, starší dávali přednost osobním návštěvám úřadů.

Staré mobilní telefony, notebooky i stolní počítače často zůstávají nevyužité doma místo toho, aby je majitelé odevzdali k recyklaci, při níž se z nich získávají vzácné kovy pro další využití.

U mobilních telefonů jde až o polovinu uživatelů, v případě notebooku to je 29 % a u stolních počítačů 20 %. Staré stolní počítače se dávají k recyklaci nejčastěji. Učinila tak téměř polovina osob, která někdy stolní počítač vlastnila.