Český statistický úřad: V osmi obcích v sobotu volili nová zastupitelstva

V Ústeckém kraji se volilo v obcích Bynovec, Domašín a Žiželice, ve Středočeském kraji v obcích Kadlín a Plchov, v kraji Plzeňském v obcích Líšina a Mnichov a v Kraji Vysočina v obci Víska.

„Celková volební účast v těchto nových volbách dosáhla 66,15 %. Nejvyšší zájem byl v obci Plchov na Kladensku, kde účast činila 84,88 %. Nejnižší ochota voličů přijít do volební místnosti byla naopak v obci Bynovec na Děčínsku. Odvolilo zde 46,85 % oprávněných voličů,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu. Mandát v nových volbách získalo 27 žen a 27 mužů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 48,41 let. Nejstaršímu zvolenému je 77 let, nejmladšímu 24 let.

Pro volby bylo zaregistrováno celkem 37 kandidátních listin. O post zastupitele se ucházelo 64 žen (tedy 45,4 % z celkového počtu kandidátů) a 77 mužů. Nejvíce kandidátů se o zvolení ucházelo v obci Žiželice na Lounsku, kde o 7 mandátů usilovalo 36 kandidátů. Naopak v obci Kadlín na Mělnicku ve volbách do sedmičlenného zastupitelstva obce kandidovalo přesně 7 kandidátů. Průměrný věk kandidujících byl 48,1 let. Nejmladšímu kandidátovi bylo v době konání voleb 19 let, nejstaršímu pak 77 let.

Podrobné informace o volebních výsledcích naleznete na webu Volby.cz (ZDE).

Poslední okrsek byl zpracován v neděli 18. června ve 00.59. hodin. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

