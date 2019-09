CzechInvest: Generální ředitel CzechInvestu Reichl navštívil Tchaj-wan

Generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl navštívil od 18. do 20. září 2019 Tchaj-wan. Mezi nejdůležitější body programu v hlavním městě Taipei patřil investiční seminář a návštěva společnosti Foxconn.

„Tchajwanští investoři v České republice investovali do roku 2018 s naší podporou přes 18 miliard korun. Nejčastěji investují do do elektronického průmyslu,“ uvedl Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvestu.

Program zahájil ředitel Reichl ve čtvrtek 19. září 2019 investičním seminářem s vybranými tchajwanskými společnostmi, které mají své pobočky v České republice. Cílem bylo seznámit příchozí s novinkami, které mají vliv na investiční prostředí v České republice, mezi které patří například novela zákona o investičních pobídkách či novela zákona o pobytu cizinců. Dále představit vládní program na podporu inovativního podnikání Czech Republic: The Country For the Future. „V neposlední řadě jsme chtěli ukázat tchajwanským investorům, kteří již mají dobrou zkušenost s působením v České republice, že má naše země moderní výzkumnou infrastrukturu, kterou mohou využít a přemístit sem inovační aktivity,“ dodal Reichl.

Setkání se zúčastnili představitelé desítek firem jako například Foxconn, Asus, Wistron, Lemtech, ale také místního Ministerstva pro ekonomické záležitosti. Dále byla na programu návštěva místního inkubátoru Nankang Soft Park Incubator, po kterém následovalo jednání s Taipei Computer Association. V pátek 20. září 2019 pak ředitel Reichl uzavřel návštěvu setkáním se zástupci společnosti Foxconn. Firma vyrábějící elektroniku má jednu z evropských poboček v Pardubicích, kde zaměstnává na tři tisíce pracovníků.

Návštěva proběhla ve spolupráci s Českou ekonomickou a kulturní kanceláři v Taipei.

autor: Tisková zpráva