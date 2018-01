CzechInvest: První start-upy vyráží do zahraničních inkubátorů v pokračování projektu CzechAccelerator

Do podnikatelských inkubátorů v Silicon Valley, New Yorku a Singapuru se koncem ledna vydává pět českých start-upů. Hodnocením projektu CzechAccelerator agentury CzechInvest prošly firmy Integromat, Nanits Universe Ltd., TouchArt, Legito a Retailys.

Během tříměsíčního pobytu, zatímco budou zdokonalovat své produkty a služby, získají dobrou znalost místního trhu i lokálních obchodních zvyklostí. To vše jim pomůže úspěšně představit a uvést svůj produkt či službu v zahraniční destinaci.

Vedle plně hrazeného pronájmu kancelářských prostor v rámci sdílených coworkingových studií se start-upy mohou těšit na bohaté mentoringové a poradenské služby a řadu workshopů a networkingových akcí. K dispozici jim budou skupiny profesionálů a expertů z nejrůznějších odvětví byznysu. Každý ze start-upů tak může v rámci tříměsíčního pobytu čerpat podporu až do výše necelého 1 milionu korun.

V newyorském mezinárodním akcelerátoru Venture Out se na tři měsíce usídlí start-upy TouchArt a Legito. Firmy Integromat a Nanits Universe Ltd. najdou své zázemí v inkubátoru US MAC v Silicon Valley. A v singapurském inkubátoru August Global Asset Management bude zahraniční zkušenosti sbírat start-up Retailys.

V České národní budově v New Yorku se 30. ledna 2018 uskuteční společenská akce, která první vlnu pokračování CzechAcceleratoru oficiálně zahájí. „Oproti Silicon Valley je New York pro start-upy více univerzálnější. Začínající firmy ze široké škály oblastí, od finančnictví, reklamního byznysu či práva až po life sciences zde mohou využít všeho, co tato světová metropole nabízí,“ říká Jan Chmelík, zástupce CzechInvestu v New Yorku.

O dva dny později se podobné uvítání českých start-upů uskuteční také v San Franciscu. „Networkingové akce jsou pro úspěch v oblasti Silicon Valley naprosto klíčové. Právě s jejich pomocí si začínající podnikatelé vytvářejí obchodní vazby, které pak mohou dále rozvíjet ve svůj prospěch,“ říká Miroslav Tenkl, zástupce CzechInvestu v San Franciscu.

Do první vlny obnoveného CzechAcceleratoru se během loňského léta přihlásilo deset zájemců. Osm z nich pak absolvovalo předvýjezdovou přípravu na téma přípravy podnikatelského plánu a zlepšení prezentačních dovedností, tzv. bootcamp. Pro pobyt v zahraničních inkubátorech se nakonec kvalifikovalo pět z nich. Některé CzechInvest podpořil již dříve. V rámci projektu CzechDemo firma Legito prezentovala svoji aplikaci na tvorbu smluv v prosinci 2016 na TechCrunch Disrupt v Londýně a Nanits Universe Ltd. svoji digitální komiksovou platformu v září 2017 na TechCrunch Disrupt v San Franciscu.

Projekt CzechAccelerator probíhal již v letech 2011 až 2014. Agentura CzechInvest v něm celkovou částkou 23,3 milionu korun podpořila 39 společností. Jednou z nich byl i start-up STRV, který se z malé firmy o čtyřech pracovnících rozrostl na prosperující společnost, která nyní zaměstnává 200 lidí.

„Přineslo nám to obrovskou příležitost i velké zjednodušení. Nešlo jen o finanční stránku pomoci s proplacením například kancelářských prostor, ale hlavně o navazování kontaktů s pomocí zahraničního zástupce CzechInvestu. Jak současný, tak jeho předchůdci, nám tu hodně pomohli a nadále pomáhají. To se těžce vyčísluje,“ vysvětluje spoluzakladatel a výkonný ředitel firmy STRV David Semerád. Zároveň oceňuje lokalitu, kam mohl start-up vyjet. „Lepší je jezdit po Silicon Valley na kole než v Česku v bavoráku. Lepší místo pro start-upový byznys na světě zkrátka není,“ dodává.

Projekt CzechAccelerator je realizován z programu Marketing, prioritní osy č. 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kompletní informace o projektu CzechAcceleratoru i podmínky účasti v něm naleznete na www.podporastartupu.cz/sluzby/czechaccelerator/.

Psali jsme: Za uplynulý rok přijal CzechInvest 83 žádosti o investiční pobídky Estonským podnikatelům poradil CzechInvest se vstupem na český trh CzechInvest propojí české start-upy s asijskými investory CzechInvest: Jak správně implementovat opatření kybernetické bezpečnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva