CzechTourism: Česko láká zahraniční turisty stále víc, roste počet návštěvníků ze vzdálených trhů

Tuzemsko si v průběhu července-září 2024 nejčastěji vybírali jako svou dovolenkovou destinaci cestovatelé ze sousedních zemí (Německo - 665 tis., Polsko – 299 tis. a Slovensko - 269 tis. lidí). Ve větším počtu dorazili také turisté z USA (193 tis.) a Spojeného království (133 tis.). Celkový počet nocí, které turisté v tuzemsku strávili, přesáhl 20 milionů. Roste zájem o Česko ze strany turistů ze vzdálených destinací.

Meziročně vzrostl počet zahraničních hostů o 4,4 %, zatímco domácí návštěvníci se podíleli na mírném poklesu (o 4,6 %) návštěvnosti. Celkový počet návštěvníků ve třetím čtvrtletí klesl o 1 %. K úbytku domácích cestovatelů došlo zejména během září, kdy začíná školní rok a většina rodin s dětmi je už z dovolených zpět.

„I přes celkový pokles návštěvnosti ve 3. čtvrtletí Česko zůstává atraktivním místem pro zahraniční turisty. A to je pozitivní zpráva, protože zahraniční turisté utrácejí na svých cestách více než rezidenti a významně tak přispívají do tuzemské ekonomiky. Pokud budeme porovnávat celková data návštěvnosti za období leden-září, stále zaznamenáváme nárůst – oproti roku 2023 i 2019 zhruba o 3 %. Plusem je také to, že tuzemsko objevují turisté ze vzdálených destinací. Nejvyšší meziroční nárůst – o 121 % jsme zaznamenali u cestovatelů z Číny, Izraele (+40 %), Turecka (+25 %), ze Saudské Arábie (+23 %) či Kanady (+20 %). Velkým dílem se na tomto faktu podepisují i přímé linky z těchto destinací. A my samozřejmě usilujeme o spuštění dalších. Zvýšený zájem o naši zemi je dobrou zprávou a potvrzuje účinnost naší strategie zaměřené na lákání turistů z vzdálených a bonitních trhů,“ shrnuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Česko láká na známá místa i neobjevené skvosty

Zahraniční návštěvníci objevují krásy naší země, nejen v hlavních destinacích, ale i v méně známých, malebných koutech, které mají co nabídnout. Obecně cizinci nejčastěji míří do Prahy, Jihomoravského a Karlovarského kraje. Na podporu příjezdového cestovního ruchu pořádá CzechTourism během roku řadu tematicky zaměřených presstripů a famtripů. Jejich cílem je ukázat novinářům z prestižních zahraničních médií, influencerům, nákupčím, zástupcům cestovních kanceláří a touroperátorům různé regiony Česka, což následně posiluje zájem o naši zemi v zahraničí.

Ve 3. čtvrtletí 2024 se nejvíc turistů ubytovalo v rámci všech typů ubytovacích zařízení v Praze, a to 2,2 mil. Následoval Jihomoravský kraj se zhruba 826 tisíci hosty a kraj Jihočeský, v němž přenocovalo celkem 790 tisíc cestovatelů. Nejdéle turisté zůstávají na Karlovarsku. Doba, kterou v tomto regionu stráví (v průměru 4,9 dne) převyšuje republikový průměr, který aktuálně činí 3,7 dne.

Pokud jde čistě o hotely, během července-září 2024 je v Česku navštívilo celkem 4,6 mil. hostů. Z toho 43,5 % tvořili rezidenti (2,02mil.) a 56,5 % cizinci (2,63 mil.). Největší část zahraničních návštěvníků, kteří v průběhu třetího kvartálu zvolili tento typ ubytování, přicestovala z Německa (511 tis., meziročně - 4,5 %), Polska (219 tis., meziročně +1,1 %), Slovenska (200 tis., meziročně -3,27 %), USA (181 tis., meziročně + 16,3 %), Spojeného království (117 tis., meziročně +17,1 %) a Itálie (97 tis., meziročně +3,9 %).

Další podrobnosti k aktuálním datům jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.

