CzechTourism: Cestovní ruch v Česku roste. Ve 3. čtvrtletí bylo turistů víc než před pandemií

Zatímco rezidentů, vezme-li se 3. čtvrtletí 2023 a stejné období roku 2019, cestovalo po Česku o 15 % víc, cizinců přijelo o 9 % méně. Země, odkud nejčastěji pocházeli turisté ze zahraničí, se příliš nezměnily. Nejvíc letos ve 3. čtvrtletí přijelo Němců (689 683, meziročně +19 %). Následovali hosté z Polska (286 118, meziročně +15 %), Slovenska (281 891, meziročně +7 %), USA (165 999, meziročně +19 %) a Nizozemska (116 776, meziročně +18 %).

„Dobrou zprávou je, že z TOP 5 zemí se také zpravidla zvýšil celkový počet příjezdů ve srovnání se 3. čtvrtletím 2019. Je tak zřejmé, že má velký smysl na tyto trhy zaměřovat zahraniční kampaně, letos to je mimo jiné naše hlavní kampaň Unexpected Traditions , kde právě běží 2. podzimní vlna a v půlce listopadu spustíme 3. vlnu zaměřenou na zimu a hory,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Obecně přitom platí, že Češi cestující po Česku utrácejí v průměru za osobu a den méně než hosté ze zahraničí. Nicméně zatímco Češi cestující po Česku loni utráceli za osobu a den už víc než před pandemií (802 vs. 704 Kč), cizinci naopak méně. Loni to bylo 1 907 Kč, v roce 2019 se však jednalo o 2 203 Kč. Potenciál hostů ze zahraničí pro tuzemskou ekonomiku je tedy víc než zřejmý a my intenzivně pracujeme na tom, abychom je do Česka dostali.“

Ve 3. čtvrtletí 2023 se nejvíc turistů ubytovalo v hlavním městě Praha , bylo jich cca 2,2 milionů. Následoval Jihomoravský kraj s cca 870 tisíci hosty a kraj Jihočeský , v kterém přenocovalo celkem cca 807 tisíc cestovatelů.

„Regiony, které turisté nejčastěji navštěvují se, příliš nemění. V první pětici nejnavštěvovanějších bývá Praha, Jihomoravský a Jihočeský kraj. Nicméně zatímco u obyvatel Česka ve 3. letošním čtvrtletí regionální pořadí návštěvnosti bylo Jihočeský, Jihomoravský, Královehradecký , Středočeský , Liberecký kraj a Praha, u cizinců vedlo naše hlavní město a následovaly Jihomoravský, Karlovarský , Jihočeský a Královehradecký kraj,“ říká vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček a dodává: „Větší regionální rozložení cestovatelů je samozřejmě pro Česko prospěšné, pomáhá to s udržitelností cestovního ruchu stejně jako fakt, že pravidelně ve spolupráci s kraji zveřejňujeme přehled neobjevených skvostů v celé zemi.“

Zásadní roli v cestovním ruchu přitom hrají přímá letecká spojení. CzechTourism na nich intenzivně pracuje s Letištěm Praha a dalšími subjekty. Letos se tak mimo jiné podařilo zprovoznit linky Praha – Soul či Praha – Tchaj-Pej , na dalších letech se pracuje. Fakt, že tato činnost má smysl, potvrzují čísla za 3. čtvrtletí 2023. Z nich vyplývá, že v Česku roste počet hostů z Asie. Obyvatel Jižní Koreje od letošního ledna do září přijelo do Česka o 206 % víc než ve stejném období loni, Japonců o 156 % víc a Tchaj-wanců dokonce o 1 196 % víc. Významně víc bylo i díky zrušení covidových restrikcí také cestovatelů z Číny, a to o 135 %, ostatní asijské země zvýšily návštěvnost Česka ve srovnání se 3. čtvrtletím 2022 celkem o 37 %. Podrobnosti jsou k dispozici na ZDE .

