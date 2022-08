CzechTourism: Jihomoravská metropole bude hostit prestižní konferenci Traverse 22

Světová on-line komunita v září „ovládne“ Brno. V jihomoravské metropoli se od 17. do 18. září 2022 uskuteční 9. ročník konference Traverse 22. Jde o prestižní akci, která má za cíl vzdělávat on-line cestovatelskou komunitu napříč kontinenty. Na 300 lidí od 17 do 70 let, kteří mají svět turistických blogů a sociálních sítí jako druhý domov, se seznámí i s městem, krajem i celou Českou republikou.

Brno, a tedy Česká republika jako taková, se na několik zářijových dnů stane centrem blogerského a influencerského světa. Na organizaci největší konference pro tvůrce digitálního obsahu v Evropě se podílejí Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Samotná konference Traverse 22 je dvoudenní, součástí jsou i poznávací cesty po České republice, které akci předchází či na ni navazují.

„Traverse 22 vnímám jako zásadní příležitost pro zviditelnění České republiky v on-line světe. Budeme tu mít špičky na blogy, instagram, twitter, facebook, ale i přední youtubery a další influencery z různých zemí světa. Akce přesně zapadá do naší strategie a zaměření na digitální marketing. Naším cílem je nechat influencery vytvořit autenticky obsah, který dále využijeme,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Jižní Morava je hlavním cílem pro domácí turisty a rádi bychom, aby podobnou pozici měla i pro zahraniční návštěvníky. Chceme tak navázat na dobu před covidem.“

„Na tom, abychom Traverse do České republiky přivezli, jsme pracovali od roku 2018. Společně se to podařilo, jsem z toho nadšená, je to velká výzva, a hlavně obrovská příležitost pro Brno, jižní Moravu i celou Českou republiku,“ říká ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Velká Británie a Irsko Katarína Hobbs a dodává: „Předchozí konference v Trentinu v roce 2019 vygenerovala zásah 53 milionů uživatelů a až 150 milionů impresí na sociálních sítích.“

„Z pořádání Traverse 22 v Brně máme radost jak my organizátoři, tak hlavně celá komunita, která se naší vlajkové lodě účastní. O Brně, jižní Moravě i České republice jako takové jsme mnohé slyšeli a bude určitě skvělé zažít je na vlastní kůži,“ říká CEO akcí Traverse Michael Ball a dodává: „Osobně jsem moc zvědavý, zda vaše země skutečně nabídne to, co říkáte ve vaší letošní zahraniční kampani „Přijeďte zažít tradiční i nové.“ Obojí mě zajímá a světové influencery jakbysmet. Pokud vše dopadne tak, jak to bylo se spoluprací s CzechTourismem dosud, tedy fantasticky, budou všichni určitě nadšení.“

Konference Traverse se vůbec poprvé uskuteční ve střední Evropě. „Brno má blogerům a influencerům co nabídnout. Pro účastníky Traverse 22 chystáme například prohlídky Vily Tugendhat, Labyrintu, Zelného trhu, Jurkovičovy vily, prohlídku celého Brna s průvodcem, noční focení z Kraví hory, vaření s vítězem soutěže Europe Class Chef, ochutnávku vín, návštěvu pivovaru, cestu do vinného města Valtice, výlet na hrad Veveří a řadu dalších zajímavostí,“ říká primátorka statutárního města Brno Markéta Vaňková a dodává: „Rovněž budeme pořádat slavnostní zahajovací recepci, a to v pátek 16. září na hradě Špilberku. V naší režii bude také neformální akce ve spolupráci s lokálními podniky ve stylu tzv. pub crawl, jejíž součástí bude pestrý doprovodný program.“

„Už od 12. září chystáme pro účastníky prohlídky, ochutnávky, workshopy, sportovní a další aktivity. Připravuje to jihomoravská Centrála cestovního ruchu,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. „A co to bude? Historické centrum ve Znojmě a vinohrady, úplně nová Muchova stezka, Slavkov nebo fotogenické Moravské Toskánsko. A když už budou na Slovácku, tak nemůže chybět jihomoravské víno,“ dodává.

Během Traverse 22 se budou konat poznávací cesty i do jiných regionů České republiky. Například v Pardubickém kraji v horském resortu Dolní Morava si bude možné projít světově unikátní nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721, v kraji Olomouckého ochutnat tamní vyhlášené syrečky, v Plzni pak světově proslulé pivo.

Fakt, že se Traverse 22 uskuteční v Brně, poprvé zazněl 1. listopadu 2021 na World Travel Market v Londýně. Od té doby se akce průběžně připravuje. V Brně, jak říkají místní, pro ni chystají domov ve všem představitelných podobách. Jde přece, nejen podle tamních obyvatel, o moderní Mekku zajímavé architektury, historie, rozmanité kultury a gastronomie. Město je domovem rušných barů, restaurací a kaváren decentně umístěných v prostorách, které kombinují modernistické a gotické části Brna malebně obklopeného zvlněnou krajinou a vinicemi jižní Moravy. Podrobnosti o Traverse 22 včetně informací k účasti jsou k dispozici ZDE.

