CzechTourism: Kdo bude Evropským hlavním městem kultury 2028? O titul bojují Broumov a České Budějovice

Jedním z cílů titulu je zvýšit mezinárodní povědomí o oceněném městě prostřednictvím kultury. Prvním českým EHMK se v roce 2000 stala Praha (ZDE), o pět let později na ni navázala Plzeň (ZDE). Pro rok 2028 se do nejužšího výběru dostalo Brno (ZDE), Broumov (ZDE), České Budějovice (ZDE) a Liberec (ZDE). Loni v říjnu oznámila předsedkyně mezinárodní poroty soutěže Else Christensen-Redzepovicová dva postupující finalisty. Staly se jimi Broumov a České Budějovice.

"Broumov kandiduje jako nejmenší město v historii soutěže a je to pro nás skvělá příležitost ukázat, že se nebojíme dělat odvážné kroky. Broumovsko je region s obrovským přírodním, kulturním i historickým bohatstvím. A právě i na starém dědictví poutních stezek procházejících tímto úžasným barokním krajem stavíme koncept naší kandidatury: kreativní poutnictví. To propojuje všechny chystané projekty, i když podrobnosti zatím musí zůstat tajemstvím. Vše zveřejníme až na konci června po oznámení vítěze. Ať už to ale dopadne jakkoli, už dnes se díky kandidatuře dějí skvělé věci,“ říká koordinátorka kandidatury Broumov 2028 Marie Silondi a připomíná, že jedním ze základních pilířů, na kterých broumovská kandidatura staví, je i pomalý kulturní turismus. Tento celosvětový trend si zakládá na udržitelném a šetrném přístupu ke krajině a zapojení místních zdrojů a ekonomiky tak, aby turismus byl přínosem pro místní obyvatele a nedrancoval přírodu.

Strategii kandidatury Českých Budějovic lze shrnout pod pojem (PERMA)KULTURA. V původním významu slova je permakultura způsob, jak se chovat k přírodě (k vodě, vzduchu, lesům), ke svému okolí (domovu, škole, pracovišti) a k ostatním lidem tak, aby to bylo dlouhodobě prospěšné pro všechny a nikomu to neublížilo. Koncept pochází ze zemědělství, ale lze ho snadno aplikovat i na jiné oblasti – například architekturu, vzdělávání, komunitu, plánování, a dokonce i umění.

Kreativní ředitelka kandidatury Budějovice 2028 Anna Hořejší říká: „Naším cílem je ukázat, jak je možné prostřednictvím umění, kulturních a kreativních odvětví zlepšit kvalitu života ve městě a regionu. Ukazujeme tak cestu, jak lze zodpovědně, dlouhodobě a udržitelně propojovat investiční projekty, strategický rozvoj kulturní infrastruktury a péči o obyvatele i životní prostředí. Evropské hlavní město kultury tak vytváří prostředí, ve kterém může růst PÉČE, SPOJENÍ a TVORBA."

EU propůjčuje titul Evropské hlavní město kultury (více ZDE) vždy na jeden rok jedné nebo více samosprávám. Uděluje ho na základě programu do budoucnosti v roce platnosti titulu. Kulturní dědictví či aktuální nabídky kultury zde nehrají roli.

„Z našich dat vyplývá, že právě za kulturou k nám jezdí nejvíc zahraničních turistů. Kulturní památky při pobytu v Česku navštíví 46 % cestovatelů a v souvislosti s kulturou turisté využívají také gastro, chodí se bavit nebo na různé akce. Co se týče zemí, za kulturou do Česka nejčastěji jezdí Němci (26,87 %), Rakušané (11,40 %) a Poláci (9,27 %). CzechTourism tak v rámci marketingu kulturu vnímá jako klíčový národní produkt. Podílíme se proto na celé řadě akcí, o kterých informujeme všemi dostupnými nástroji. Mimo jiné na jednom z největších turistických portálů v Evropě Kudy z nudy (ZDE), který loni zaznamenal už 23 milionů unikátních uživatelů,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Titul Evropské hlavní město kultury má velký potenciál přilákat do Česka další návštěvníky, logicky a rádi tak adepty na toto ocenění podporujeme. Mimo jiné jsme jim vytvořili speciální sekci na adrese ZDE, kde lze nalézt průběžně aktualizované informace o tom, co Broumov a České Budějovice chystají.“

Kromě kulturního rozvoje, většího zájmu zahraničních turistů titul a publicity EHMK přináší vítězné samosprávě další spolupráci. Zástupci Evropských hlavních měst kultury, Evropských měsíců kultury, kandidátských měst a síť hlavních měst kultury mimo Evropskou unii totiž vytvořili síť Evropských hlavních měst a Měsíců kultury. Jde o nevládní organizaci se sídlem na Ministerstvu kultury v Lucemburku. Za hlavní cíl má zajišťovat výměnu poznatků a zkušeností mezi hlavními městy kultury, poskytnout nezbytnou dokumentaci a pomáhat budoucím EHMK.

