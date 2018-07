CzechTourism: Odstartovala soutěž Česko je super! Tak to vyfoť!

„Soutěžit může kdokoliv, a to vložením fotografie na facebook nebo instagram, kde může také hlasovat pro nejlepší snímek. Kromě hlavních finálových cen budou v průběhu soutěže měsíčně vyhlašovány ceny ambasadorů. Jejich role se ujaly slavné osobnosti a první vítěznou fotografii vybere zpěvák, beatboxer a herec Ondřej Havlík, známý mladšímu publiku jako Endru. Další dva ambasadoři jsou velkým překvapením pořadatelů soutěže,“ popsal Lukáš Bajer z pořádající agentury CzechTourism.

Vítězné snímky vybere odborná porota předních českých fotografů a osobností, která bude hodnotit hlavně nápad, kreativitu nebo umělecké ztvárnění, vyhrát tak může každý. Technická kvalita fotografie není rozhodující, prim hraje originální nebo emotivní nápad na téma „co bych na své zemi neměnil, proč být hrdý, že jsem Čech“. Slavnostní vyhlášení celkem 30 výherců s předáním cen proběhne 6. října 2018 v rámci programu festivalu Tourfilm v Karlových Varech.

Soutěž má za cíl oslovit především mladší cílovou skupinu, pro kterou bude v rámci MFF Tourfilm připraven i letos odborný program. „Chceme mladým lidem položit otázku, co pro ně znamená vlast, co pro ně znamená být Čech. Upřímně věřím, že tím dokážeme, že se dnešní mileniálové o vážná témata zajímají a jejich vnímání národní hrdosti není přehlušeno trendem ,světovosti‘,“ vysvětlil Lukáš Bajer záměry, se kterými projekt CzechTourism připravil.

K podpoře fotosoutěže se přidaly také známé osobnosti, které jsou pro mladé lidi inspirativní. „Do soutěže jsem se zapojil, protože chci změnit neblahou ,českou národní tradici‘ neustálého stěžování si na něco. Jsem nadšený Ústečák a cítím, že tento kraj trpí stěžováním dvojnásob. Přitom má obrovskou paletu přírodních krás, kulturního bohatství a sportovního vyžití. Krušné hory, Labské pískovce, České středohoří, Porta Bohemica a její koryto řeky Labe či jezero Milada, rozlehlé jak Mácháč, s nejčistší vodou v Česku. Jen se prostě o tom všem ňák neví. Měli bychom si to užívat a mít z toho všeho radost a o tu radost se dělit s ostatními. Třeba i díky této soutěži můžeme šířit podobný pohled na Česko. A to je skvělé,“ odpověděl na otázku, proč se stal ambasadorem soutěže, Ondřej Havlík alias Endru.

Soutěž je součástí projektu Oslavme společné století (ZDE), který v rámci oslav sta let od založení československého státu připomíná významné události provázející nás společným stoletím.

Své fotografie mohou lidé posílat na stránky soutěže na facebooku a instagramu až do 15. září 2018, 23:59 hodin. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: do 18 let, od 18 do 25 let a nad 25 let.

Více informací ZDE

Psali jsme: CzechTourism: Další nárůst příjmů z cestovního ruchu CzechTourism: Online kampaně v Japonsku lákaly k návštěvě České republiky CzechTourism: Historicky nejlepší umístění v rámci světového kongresového průmyslu Česko vybírá nejlepší DestinaCZi 2018

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva