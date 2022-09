CzechTourism: On-line tvůrci z celého světa zaměří v těchto dnech pozornost na Brno a jižní Moravu

reklama

Konference TRAVERSE (více ZDE) je vzdělávací platforma pro tvůrce digitálního obsahu, která se každý rok koná v jiné cestovatelsky zajímavé lokalitě. Vítězná kandidatura České republiky a Brna jako hostitelského města letošního ročníku byla oznámena na veletrhu World Travel Market v Londýně v listopadu loňského roku. Mezi účastníky se letos objeví například britský novinář a moderátor, který spolupracuje s BBC, Gavin Ramjuan, známý youtuber Jan Klaeui nebo spisovatel zaměřující se na muslimskou kulturu Tharik Hussain.

„Jsme velmi rádi, že letošní konference probíhá právě v Brně. Pořádat Traverse v České republice jsme si moc přáli od chvíle, kdy jsme se poprvé setkali s týmem, který nám destinaci blíže představil. To bylo v roce 2017, tedy před pěti lety. Od prvního okamžiku, kdy jsme loni v létě poprvé navštívili Brno a jižní Moravu, jsme věděli, že to bude ideální místo pro naši největší akci. Lidé jsou tu přátelští, je tu úžasná architektura, kultura i historie a samozřejmě úžasné jídlo a pití. Víme, že jsme na jižní Moravě nebyli naposledy,“ uvedl výkonný ředitel Traverse Michael Ball.

Před samotnou konferencí je pro její účastníky připravena řada zážitků a aktivit v podobě návštěvy brněnských slavných vil, podzemí, prohlídek Brna s průvodcem, nočního focení na Kraví hoře, vaření s vítězem soutěže Europe Class Chef nebo výlet na hrad Veveří. Oficiální zahájení se speciálním programem pak proběhne v pátek večer na hradě Špilberk.

„Aktuální trendy v cestování směřují jinam než do přeplněných velkoměst. Cestovatelé hledají autentickou atmosféru, unikátní architekturu, pestrou kulturní nabídku a skvělou lokální gastronomii. To všechno v sobě Brno spojuje a je skvělé, že se to díky této akci a našim hostům dozvědí jejich sledující a čtenáři z celého světa. Konference Traverse představuje další z významných akcí cestovního ruchu, které se podařilo uspořádat v našem městě. Cílem je každý rok sem jeden takto výrazný event přivést, což se nám nyní daří: loni se tu uskutečnilo zasedání Asociace francouzských novinářů z oblasti turismu, letos tato největší konference evropských blogerů a influencerů Traverse a v příštím roce pořádá agentura CzechTourism v Brně Travel Trade Day, na čemž se opět spolu s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava podílíme. Tyto prestižní události pomáhají zvyšovat povědomí o Brně ve světě a šířit jeho dobré jméno mezi zahraniční návštěvníky, které bychom v době postcovidové rádi do našeho města opět přilákali,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V režii Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava budou probíhat další aktivity v rámci celého regionu. Připraveny jsou výlety do historického Znojma, do Moravského krasu, cesta za vínem do Valtic nebo za památkami UNESCO do Lednice. „Chtěla bych poděkovat všem podnikům, hotelům, vinařstvím a dalším aktérům cestovního ruchu v Brně a na jižní Moravě, kteří nám pomohli vytvořit velmi atraktivní doprovodný programu pro účastníky konference. Organizace této významné akce je pro nás cennou zkušeností. Zúročíme ji příští rok v květnu při zmiňovaném Travel Trade Day, workshopu světových nákupčích, touroperátorů a cestovních agentur, který budeme společně pořádat,“ řekla ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Martina Grůzová.

„Jsem moc rád, že se nám Traverse podařilo do České republiky dostat, je to jeden z úspěchů CzechTourismu, na kterém pracujeme od roku 2018. Konference pro světové blogery a influencery je fantastickou příležitostí předvést naši krásnou zemi a díky digitálnímu obsahu nalákat do ČR víc zahraničních turistů. Na základě předchozích ročníků konference lze očekávat zásah 53 milionů uživatelů na instagramu, facebooku a twitteru a až 150 milionů impresí. Pokud se to podaří, bude se o nás ve světě ještě daleko víc vědět,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Myslíme přitom samozřejmě i na domácí turisty. Nově mají možnost vydat se na výlety tzv. po stopách účastníků Traverse. Přehled míst, která navštíví, jsme pro ně ode dneška připravili na zřejmě největším turistickém portálu v Evropě, našem Kudy z nudy (ZDE).“

