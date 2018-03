CzechTrade: Export dosáhl vloni rekordní hodnoty

Apetit českých exportérů se stále zvyšuje. Podle agentury CzechTrade roste počet vývozců do zemí Evropské unie.

„Náš export dosáhl vloni rekordní hodnoty 4,2 bilionu korun. Nikdy předtím jsme na zahraničních trzích neuplatnili tolik českého zboží, know-how a technologií jako v roce 2017. Za to patří velké poděkování tuzemským firmám. Je to také důkaz toho, že systém podpory vývozu je nastaven správně, přináší výsledky a stát je pro podniky stabilním partnerem. A to i díky spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků, s odbory i zaměstnavatelskými svazy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Podle Tomáše Hünera je rekordní export vizitkou práce také proexportní agentury CzechTrade. Svědčí o tom fakt, že v posledních letech přibývá klientů i zakázek této organizace. Specialisté CzechTradu jsou v některých obtížnějších regionech klíčovými partnery především pro menší a střední podniky. Na nedávném Řídícím výboru exportní strategie proto byly představeny konkrétní kroky na podporu daného sektoru včetně horizontální spolupráce a implementace Průmyslu 4.0. „Efektivita naší práce neustále roste. Těší nás, že náklady agentury reprezentují jen jednu setinu procenta z celkového exportu České republiky. U podobných agentur v zemích OECD se čísla v porovnání s námi pohybují o řád výše čili na 0,1 %,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR stále více vývozců míří na větší množství zahraničních trhů. Rostoucí exportní apetit českých firem potvrzují rekordní výsledky českého vývozu. Do více než 5 destinací exportuje celkem 69 % všech vývozců, což je o 6 % více než v předchozím roce. „84 % veškerého exportu putuje do zemí Evropské unie, tradičně nejvíce pak do Německa. CzechTrade diverzifikaci podporuje, proto máme jen v Evropské unii 16 zahraničních kanceláří,“ uvádí Doležal. Agentura má v současnosti zastoupení v 51 zahraničních kancelářích ve 44 zemích. V roce 2017 CzechTrade pomohl téměř 2500 expandujícím klientům z řad malých a středních podniků. „Mezi nejefektivnější aktivity v rámci jednání B2B patří již tradičně sourcing days, během nichž agentura představuje zahraničním partnerům české firmy. V roce 2017 jsme jich realizovali celkem dvacet, mimo jiné pro klienty OBI, Jaguar Land Rover, General Electrics, Innogy, AeroMobil, Ogmu a mnohé další,“ vysvětluje Doležal. Loňský rok byl z pohledu zájmu vývozců o služby agentury velmi úspěšný. S podporou a individuální pomocí zahraničních kanceláří agentury CzechTrade došlo k realizaci stovek úspěšných kontraktů v zahraničí. K nejúspěšnějším patřilo již tradičně zastoupení v Düsseldorfu a také ve Skandinávii. „Nejvíce úspěšných případů zaznamenáváme ve strojírenství, potravinářském průmyslu a ve stavebnictví. V roce 2017 bylo s naší podporou a službami spokojeno 97,5 % klientů,“ vysvětluje Doležal s tím, že klienti nejvíce oceňují především úsporu času a nákladů při navazování nových obchodních kontaktů. Struktura služeb požadovaných klienty je již několik let stabilní. Zákazníci mají zájem především o bezplatné konzultace. Mezi nejpoptávanější služby patřila v roce 2017 příprava na obchodní jednání, žádost o informace týkající se konkrétního trhu, identifikace obchodních příležitostí a také detailní průzkum trhu. Z hlediska teritorií se nejvíce dotazů týkalo Německa, Ruska, USA, Číny, Indie, Ukrajiny, Francie, Polska, Íránu a Nizozemska. V roce 2017 agentura CzechTrade pokračovala také ve vzdělávání českých firem, pro které uspořádala 53 vzdělávacích seminářů a exportních konferencí (o 12 % více než v roce předchozím) pro více než 1 200 účastníků. Novinkou byly oborové semináře zaměřené například na export hudebních nástrojů nebo vývoz hraček. Ve spolupráci ministerstev zahraničních věcí a průmyslu a obchodu s agenturou CzechTrade pokračovala také úspěšná činnost Klientského centra pro export. Jeho prostřednictvím agentura odpověděla na 691 dotazů, což je o 29 % více než loni. „Těší nás, že i nadále rostl zájem o informace na portálu Businessinfo.cz, který je hlavním informačním kanálem státní správy v oblasti praktických rad a informací se zaměřením na zahraniční obchod. Jeho průměrná měsíční návštěvnost vzrostla o 7 % na současných 220 000 návštěvníků,“ říká Radomil Doležal. CzechTrade plánuje pokračovat v podpoře drobných vývozců nejen v zahraničí, ale také v regionech. „Jsme rádi, že se nám společně s regionálními kancelářemi agentury CzechInvest a API podařilo v roce 2017 vytvořit informační síť ve všech krajích ČR. Díky tomuto spojení mohou podnikatelé konzultovat exportní aktivity přímo v místě svého podnikání. Za první rok jsme obsloužili celkem 407 firem,“ dodává generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal. Kromě komplexní podpory exportérů se agentura mimo jiné chystá i nadále rozvíjet exportní vzdělávání vývozců a organizovat společnou účast českých firem na zahraničních veletrzích. Psali jsme: CzechInvest: Hradecké firmy se dozvěděly o možnostech obchodování s Čínou CzechTrade rozšířil celostátní aktivity o regionální konzultace, v loňském roce jich proběhlo 1500 CzechTrade: Klientské centrum pro export pomáhá s expanzí na zahraniční trhy už čtvrtým rokem CzechTrade podpoří české potravináře na veletrhu cukrovinek a snacků

autor: Tisková zpráva