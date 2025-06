Řval na Fialu. „Pustili ho tam schválně,“ tuší Šmucler

Šmulcer na XTV komentoval dění posledních týdnů, jako bylo například pořvávání a výhrůžky premiérovi Petru Fialovi na mítinku v Plzni. Podle Šmuclera je to pro koalici Spolu vlastně skvělá reklama.

„Oni docela dobře začali kampaň s tou moderátorkou, tak se o nich asi dva týdny psalo. Teď už se o nich ale nepíše, tak odvezli chudáka pana premiéra do Plzně a tam se podařilo, že tam někdo něco vykřikl, a už se o tom zase píše. A lidi jsou buď spokojení, že se na něj řvalo, nebo naopak pobouření, a to je dobré pro reklamní formát Spolu,“ tvrdí Šmucler, že takového člověka tam určitě pustili schválně.

Česká politika je podle Šmuclera vyprázdněná a bez důležitých témat. „My bohužel nemáme normální politická témata, a to je důvod, proč lidi jako třeba já nepůjdou volit. Já bych chtěl, aby se řešilo zadlužení, armáda, zdravotnictví, ale nikdo nic takového neřeší – a jen se roky řeší nenávist vůči Babišovi nebo vůči Petru Fialovi. Což je bizár, protože zrovna tihle dva by za normálních okolností seděli v jedné vládě – a my jako občané potřebujeme, aby se domluvili na těch politických věcech. Ale oni místo toho řeší nějaké hodnoty a kauzy, ale vůbec se neřeší podstatné věci, které by Česko posunuly vpřed,“ říká Šmucler.

Všemožné kauzy už navíc podle něj ani nemají na volby vliv, protože ty dva tábory jsou tak nesmiřitelné, že v celkovém výsledku pak rozhodují hlasy hrstky dosud nerozhodnutých lidí. „Ty kauzy už dneska ani nemají moc vliv na ty volby, ty tábory jsou podobně velké a všechno záleží na marketérech, kteří hledají ta témata a rozhoduje vlastně jen malinká skupina lidí, kteří se rozhodují v posledním týdnu. Takže já na to už ani nekoukám, nechci trávit svůj život takovou zábavou, to nikoho nezajímá,“ poznamenal Šmucler.

Přitom, podle něj, ANO a ODS mohly dobře spolupracovat a společně posunout zemi kupředu. „Babiš měl s ODS na začátku mnoho společného a pamatuju si, jak voliči ODS byli tenkrát smutní, že se tyto strany nedohodly, protože mohly konečně něco udělat pro naši zemi. Pak vzniklo SPOLU a ANO logicky z té středové politiky zamířilo více doleva a v zásadě nahradilo v těch tématech sociální demokracii,“ vysvětloval Šmucler, že hnutí ANO přešlo čistě na sociální politiku.

„Takže je jasné, že když Babiš vyhraje volby, tak budou nějaké dárečky pro důchodce a tak. A on ví, že důchodci ty peníze ihned spotřebují, protože už na nich nešetří, takže se pak zlepšují i ekonomická čísla, to je ve světě známá věc, že je nejlepší udělat hned po jakýchkoliv volbách,“ má jasno Šmucler.

Ani ODS už prý nedělá pravicovou politiku a také v zásadě přemýšlí levicově. „Oni řeší problémy stejně jako Babiš tím, že se to zalije penězi. Dneska už se nevolí lidi jako Klaus, kteří prosazují pravicovou politiku, kde lidi musí makat každý za sebe. Takoví lídři se volí jen tehdy, když je se státem zle, třeba při nějaké válce, jako když zvolili Churchilla, kterého přitom nesnášeli, ale věděli, že jim zachrání zadek,“ tvrdí Šmucler, že když se má společnost dobře, tak nechce slyšet nic o tom, že má víc pracovat a utahovat opasky.

Aktuální vývoj v kauze Čapí hnízdo, kdy bylo zrušeno zproštění viny Andreje Babiše a Jany Nagyové, je podle Šmuclera úplná soudní fraška. „Čapí hnízdo, to už je úplná bramboračka. Já samozřejmě respektuji právní stát, ale je vidět, že kolik soudců a právníků, tolik různých názorů. Ta spravedlnost je trochu se zavázanýma očima, protože je to tak složité, že nikdo už neví, jak to bylo. Buď měl být Babiš odsouzen, nebo osvobozen, ale tenhle způsob je fakt bolestnej,“ podotkl Šmucler.

„Já ten celej proces nechápu, přeci za tohle by nemohl jít Babiš do vězení. A když se bavím s těma jeho největšíma odpůrcema, tak i ti tvrdí, že jim nejde o to, aby Babiš šel do kriminálu, ale aby dostal podmínku a že pak už by snad konečně z politiky odstoupil. A co z toho bude mít český stát, že se tohle řeší takovou dobu a stojí to tolik peněz? Ty soudy navíc trvají tak dlouho, že i kdyby byl Babiš nakonec odsouzen, tak logicky řekne, že to je podivné rozhodnutí po 10 letech, a ti jeho příznivci s tím samozřejmě budou souhlasit. Tohle je rakovina pro náš právní stát, tyhle dlouholeté kauzy,“ má jasno Šmucler.

Co se týká bitcoinové kauzy, podle Šmuclera je naprosto jasné, jak to celé bylo. „To je na okamžitou demisi a na předčasné volby, v normálním státě by to tak bylo, vždyť to je strašidelná věc. Pan Blažek byl dobrý a pracovitý ministr, ale tohle je totální selhání všeho a to se nedá omluvit. Já bych snad byl radši, aby to byla zlodějna, než aby šlo o takové selhání českého státu. A jelikož ti úředníci dopředu varovali, že tam jsou problémy, tak ten systém snad funguje dobře a je to ‚jen‘ špatné rozhodnutí politiků,“ řekl Šmucler.

A dodal, že to stejně bude mít nulový vliv na českou politiku. „Tady jsou ty dva tábory a žádné kauzy s nimi moc nepohnou,“ je přesvědčený.

